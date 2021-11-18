Реконструкция областного онкодиспансера завершается в Сумах, - ОГА

В Сумах финиширует реконструкция главного корпуса областного онкодиспансера. Открыть главный корпус планируется до конца этого года.

Об этом сообщает Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в здании главного корпуса почти полностью выполнены работы по замене окон, отделке оконных скосов и входам в подвал, утеплению фасадов.

В бывшем нефрологическом отделении провели новые коммуникации, сейчас перекрывают крышу, проводят внутреннюю реконструкцию здания и бункера под линейный ускоритель. Персонал также ожидает линейный ускоритель с компьютерным томографом для лучевого лечения онкозаболеваний.

По словам главы Сумской ОГА Дмитрий Живицкого, ремонтные работы в онкологическом диспансере должны быть комплексными и качественными.

Во время реконструкции на территории заведения также снесли 5 непригодных построек, а по периметру устанавливают новый забор.

Общая стоимость проекта составила около 10 миллионов гривен. Средства были выделены из ГФРР и областного бюджета.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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