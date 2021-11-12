Новое инфекционное отделение на базе противотуберкулезного диспансера строится в Житомирской области, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Житомирской области стартовало строительство нового инфекционного отделения на базе областного противотуберкулезного диспансера.

Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что инфекционное отделение будет специализироваться на помощи детям, что крайне актуально для области, учитывая последнюю динамику заболеваемости коронавирусом.

"Мы поставили для себя сложную задачу – справиться с работой как можно быстрее, ведь мы понимаем, что кроме "ковида", маленькие жители области сталкиваются и с другими болезнями, которые представляют опасность для них", - подчеркнул Бунечко.

По его словам, сейчас у областной детской больницы нет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В последнее время она арендовала его у районной больницы.

Новое современное детское инфекционное отделение будет рассчитано на 40 пациентов.

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Отделение планируется обеспечить новым оборудованием, лечебной и диагностической аппаратурой.

Проект стоимостью 48 млн грн реализуют в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Для доступа лиц с ограниченными физическими возможностями и организации внутрибольничных перевозок запроектирован медицинский лифт. В частности, в плане благоустройства предусматривается специальная площадка для дезинфекции транспортных средств приемного отделения, а также спецплощадки для кислородного пункта", - отметил глава области.

Напомним, ранее сообщалось, что со следующего года программа "Большая стройка" начнет восстановление 48 областных больниц для взрослых и детей.

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