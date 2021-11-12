Нове інфекційне відділення на базі протитуберкульозного диспансеру будують в Житомирській області, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Житомирщині стартувало будівництво нового інфекційного відділення на базі обласного протитуберкульозного диспансеру.

Про це повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що інфекційне відділення спеціалізуватиметься на допомозі дітям, що є вкрай актуальним для області, враховуючи останню динаміку захворюваності на коронавірус.

"Ми поставили для себе складне завдання – впоратися з роботою якнайшвидше, адже ми розуміємо, що окрім "ковіду", маленькі жителі області стикаються і з іншими хворобами, які несуть небезпеку для них", - зазначив Бунечко.

За його словами, зараз обласна дитяча лікарня не має власного приміщення для розміщення дитячого інфекційного відділення. Упродовж останнього часу вона орендувала його у районної лікарні.

Нове сучасне дитяче інфекційне відділення буде розраховане на 40 пацієнтів.

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Відділення планується забезпечити новим обладнанням, лікувальною та діагностичною апаратурою.

Проєкт вартістю 48 млн грн реалізують у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та організації внутрішньолікарняних перевезень запроєктовано медичний ліфт. Зокрема у плані благоустрою передбачається спеціальний майданчик для дезінфекції транспортних засобів приймального відділення, а також спецплощі для кисневого пункту", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з наступного року програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочне відновлення 48 обласних лікарень для дорослих і дітей.

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