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В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ

Новости Цензор.НЕТ Общество

В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ

Нехватка молодых специалистов в рабочей сфере приводит к уменьшению инвестиционной привлекательности Украины, уверяют представители бизнеса. Сейчас на рынке значительный спрос на технические специальности, но молодежь этим направлением почти не интересуется.

Генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик отметила, что в Европе такой показатель достигает 60%.

"Почему-то у нас сложилось такое впечатление, что после получения профессионального образования у нас отсутствует дальнейшее развитие. Отдельные меры мы направляем на преодоление этих стереотипов и популяризацию профессий и профессионального образования", – сказала Ирина Шумик.

МОН Украины утвердило программу по развитию профессионального образования

Год назад Министерство образования утвердило стратегию по развитию профессионального образования в Украине, в ее рамках разработана программа мер как на национальном, так и на региональном уровнях. В первую очередь, планируется создание эффективной сети учреждений и модернизация профтехучилищ, которые уже существуют.

Ирина Шумик отметила, что в сентябре на коллегии одобрили методические рекомендации по оптимизации сети учреждений профессионального образования. В течение весны и лета их будут пилотировать в семи регионах, в таких областях:

  • Винницкой;
  • Полтавской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Черновицкой;
  • Ровненской;
  • Львовской.

"И по результатам этого пилотирования будут наработаны планы по созданию эффективной сети", – сказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Это невозможно уже и не нужно скорее всего. Желающих на училище каждый год не наберётся хотя бы 300-400 чел. Стоит при больших предприятиях организовывать такое с конкретной специализацией технической и для себя. Не стало давно мастеров производственного обучения и преподавателей в ПТУ. Их кстати готовил Республиканский заочный политехнический институт в Харькове и для других там отраслей. Сейчас конечно академия и клепают иное. Хороший токарь расточник получается через 5-6 лет работы в паре с классным специалистом, равно как и по иным специализациям машиностроения и прочей индустрии. День теории, день практики тут же---и через год-два выпускать туда где вчера практиковался. А так бабло стырят на здания, мат-часть и содержание штата.
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18.11.2021 14:40
+3
Шо ,будут сразу на польском учить ???
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18.11.2021 14:02
+3
наплодили мусорів з торгашами, тепер дивуються
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18.11.2021 14:08
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Шо ,будут сразу на польском учить ???
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18.11.2021 14:02 Ответить
Ні, одразу на китайському. Адже Китай скоро стане нашим найбільшим північно-східним сусідом! 😊
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18.11.2021 14:56 Ответить
Всеж хотілосяб якусь прожилку з росіян залишити, нехай би одвічно боролись там з ними, цеж ії шлях.
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18.11.2021 16:21 Ответить
наплодили мусорів з торгашами, тепер дивуються
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18.11.2021 14:08 Ответить
Володька тут даже тебе понятно, ты же сам про это плел. Чтобы молодежь интересовалась специальностями, им надо сделать зарплату соответственно тем странам куда они массово выезжают и условия для жизни. Иначе люди 100% разбегутся, а если опустишь железный занавес, то тебя с командой снесут. А вот при слове оптимизация, вспоминаются Бенины предприятия, на которых после оптимизации разбежались люди, потому как требования и графики работы поднялись, а обещанные при этом зарплаты нет, льготы и социальные гарантии нивелированы до нуля. Но Бене пох.. люди, главное прибыль сейчас и сразу, Беня ведь старый, что ему развитие, он желает жить сегодня и богато, а завтра хоть потоп.
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18.11.2021 14:35 Ответить
На Ахметкиных предприятиях та же фигня.
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18.11.2021 16:08 Ответить
Это невозможно уже и не нужно скорее всего. Желающих на училище каждый год не наберётся хотя бы 300-400 чел. Стоит при больших предприятиях организовывать такое с конкретной специализацией технической и для себя. Не стало давно мастеров производственного обучения и преподавателей в ПТУ. Их кстати готовил Республиканский заочный политехнический институт в Харькове и для других там отраслей. Сейчас конечно академия и клепают иное. Хороший токарь расточник получается через 5-6 лет работы в паре с классным специалистом, равно как и по иным специализациям машиностроения и прочей индустрии. День теории, день практики тут же---и через год-два выпускать туда где вчера практиковался. А так бабло стырят на здания, мат-часть и содержание штата.
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18.11.2021 14:40 Ответить
"Чомусь у нас склалося таке враження, що після здобуття професійної освіти у нас відсутній подальший розвиток. Окремі заходи ми спрямовуємо на подолання цих стереотипів і популяризацію професій, і популяризацію професійної освіти", - сказала Ірина Шумік. І не послала свою дитину в ПТУ.
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18.11.2021 14:41 Ответить
Та да! Це ж скільки бабла списати можна! Та й не гоже випускникам курсів перукарів, які при владі вважатися менш освіченими за академіків! 😁
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18.11.2021 14:55 Ответить
Рабочий - звучит гордо! Рабочая профессия это престижно, денежно ...
Ой, из вините, это совок. В наше время престижно: вор, взяточник, казнокрад ... просто тунеядец.
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18.11.2021 15:07 Ответить
Правильно. В мире сейчас востребованы технические специальности. ВУЗы не так актуально
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18.11.2021 15:07 Ответить
Оптимізіція, деградація, дебілізація, дискредитація, девальвація,...... І так ось уже 30 років підряд гвалтують профтехосвіту. А віз і нині там.
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18.11.2021 15:17 Ответить
Очередной дерибан денег, поинтересовались бы сначала, сколько желающих туда поступать. Думаю, ближе к нулю.
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18.11.2021 16:01 Ответить
Оптимізувати необхідно не тільки заклади професійно-технічної освіти. Такий підхід стосується також вищої і середньо-спеціальної освіти. Бо за 30 років геноциду нації, кількість місць в усіх закладах освіти, крім середньої, на ПОРЯДОК більше, ніж кількість потенціальних обітурієнтів.
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18.11.2021 16:30 Ответить
зачем нужно ПТУ если проще поступить в ВУЗ ?
диплом бакалавра поприличнее, чем бухаря/работяги ...
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18.11.2021 16:53 Ответить
Сейчас пролетарий "на коне",всюду требуется..,а бакалаврами уже даже рынки насытились..
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18.11.2021 17:10 Ответить
рабочий = лох
кто желает карлить на охметова за гроши ?
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18.11.2021 16:54 Ответить
 
 