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У МОН планують модернізацію професійно-технічних училищ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У МОН планують модернізацію професійно-технічних училищ

Брак молодих фахівців у робітничій сфері призводить до зменшення інвестиційної привабливості України, запевняють представники бізнесу. Нині на ринку значний попит на технічні спеціальності, проте молодь цим напрямком майже не цікавиться.

Генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України Ірина Шумік зазначила, що в Європі такий показник сягає 60%.

"Чомусь у нас склалося таке враження, що після здобуття професійної освіти у нас відсутній подальший розвиток. Окремі заходи ми спрямовуємо на подолання цих стереотипів і популяризацію професій, і популяризацію професійної освіти", – сказала Ірина Шумік.

МОН України затвердило програму з розвитку професійної освіти

Рік тому Міністерство освіти затвердило стратегію з розвитку професійної освіти в Україні, в її рамках розроблена програма заходів як на національному, так і на регіональному рівнях. В першу чергу, планується створення ефективної мережі закладів і модернізації профтехучилищ, що вже існують.

Ірина Шумік зазначила, що у вересні на колегії схвалили методичні рекомендації оптимізації мережі закладів професійної освіти. Протягом весни і літа їх пілотуватимуть в семи регіонах, в таких областях:

  • Вінницькій;
  • Полтавській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Чернівецькій;
  • Рівненській;
  • Львівській.

"І за результатами цього пілотування будуть напрацьовані плани до створення ефективної мережі", – сказала генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України.
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Топ коментарі
+4
Это невозможно уже и не нужно скорее всего. Желающих на училище каждый год не наберётся хотя бы 300-400 чел. Стоит при больших предприятиях организовывать такое с конкретной специализацией технической и для себя. Не стало давно мастеров производственного обучения и преподавателей в ПТУ. Их кстати готовил Республиканский заочный политехнический институт в Харькове и для других там отраслей. Сейчас конечно академия и клепают иное. Хороший токарь расточник получается через 5-6 лет работы в паре с классным специалистом, равно как и по иным специализациям машиностроения и прочей индустрии. День теории, день практики тут же---и через год-два выпускать туда где вчера практиковался. А так бабло стырят на здания, мат-часть и содержание штата.
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18.11.2021 14:40
+3
Шо ,будут сразу на польском учить ???
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18.11.2021 14:02
+3
наплодили мусорів з торгашами, тепер дивуються
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18.11.2021 14:08
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Шо ,будут сразу на польском учить ???
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18.11.2021 14:02 Відповісти
Ні, одразу на китайському. Адже Китай скоро стане нашим найбільшим північно-східним сусідом! 😊
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18.11.2021 14:56 Відповісти
Всеж хотілосяб якусь прожилку з росіян залишити, нехай би одвічно боролись там з ними, цеж ії шлях.
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18.11.2021 16:21 Відповісти
наплодили мусорів з торгашами, тепер дивуються
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18.11.2021 14:08 Відповісти
Володька тут даже тебе понятно, ты же сам про это плел. Чтобы молодежь интересовалась специальностями, им надо сделать зарплату соответственно тем странам куда они массово выезжают и условия для жизни. Иначе люди 100% разбегутся, а если опустишь железный занавес, то тебя с командой снесут. А вот при слове оптимизация, вспоминаются Бенины предприятия, на которых после оптимизации разбежались люди, потому как требования и графики работы поднялись, а обещанные при этом зарплаты нет, льготы и социальные гарантии нивелированы до нуля. Но Бене пох.. люди, главное прибыль сейчас и сразу, Беня ведь старый, что ему развитие, он желает жить сегодня и богато, а завтра хоть потоп.
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18.11.2021 14:35 Відповісти
На Ахметкиных предприятиях та же фигня.
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18.11.2021 16:08 Відповісти
Это невозможно уже и не нужно скорее всего. Желающих на училище каждый год не наберётся хотя бы 300-400 чел. Стоит при больших предприятиях организовывать такое с конкретной специализацией технической и для себя. Не стало давно мастеров производственного обучения и преподавателей в ПТУ. Их кстати готовил Республиканский заочный политехнический институт в Харькове и для других там отраслей. Сейчас конечно академия и клепают иное. Хороший токарь расточник получается через 5-6 лет работы в паре с классным специалистом, равно как и по иным специализациям машиностроения и прочей индустрии. День теории, день практики тут же---и через год-два выпускать туда где вчера практиковался. А так бабло стырят на здания, мат-часть и содержание штата.
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18.11.2021 14:40 Відповісти
"Чомусь у нас склалося таке враження, що після здобуття професійної освіти у нас відсутній подальший розвиток. Окремі заходи ми спрямовуємо на подолання цих стереотипів і популяризацію професій, і популяризацію професійної освіти", - сказала Ірина Шумік. І не послала свою дитину в ПТУ.
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18.11.2021 14:41 Відповісти
Та да! Це ж скільки бабла списати можна! Та й не гоже випускникам курсів перукарів, які при владі вважатися менш освіченими за академіків! 😁
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18.11.2021 14:55 Відповісти
Рабочий - звучит гордо! Рабочая профессия это престижно, денежно ...
Ой, из вините, это совок. В наше время престижно: вор, взяточник, казнокрад ... просто тунеядец.
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18.11.2021 15:07 Відповісти
Правильно. В мире сейчас востребованы технические специальности. ВУЗы не так актуально
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18.11.2021 15:07 Відповісти
Оптимізіція, деградація, дебілізація, дискредитація, девальвація,...... І так ось уже 30 років підряд гвалтують профтехосвіту. А віз і нині там.
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18.11.2021 15:17 Відповісти
Очередной дерибан денег, поинтересовались бы сначала, сколько желающих туда поступать. Думаю, ближе к нулю.
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18.11.2021 16:01 Відповісти
Оптимізувати необхідно не тільки заклади професійно-технічної освіти. Такий підхід стосується також вищої і середньо-спеціальної освіти. Бо за 30 років геноциду нації, кількість місць в усіх закладах освіти, крім середньої, на ПОРЯДОК більше, ніж кількість потенціальних обітурієнтів.
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18.11.2021 16:30 Відповісти
зачем нужно ПТУ если проще поступить в ВУЗ ?
диплом бакалавра поприличнее, чем бухаря/работяги ...
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18.11.2021 16:53 Відповісти
Сейчас пролетарий "на коне",всюду требуется..,а бакалаврами уже даже рынки насытились..
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18.11.2021 17:10 Відповісти
рабочий = лох
кто желает карлить на охметова за гроши ?
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18.11.2021 16:54 Відповісти
 
 