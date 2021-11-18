У МОН планують модернізацію професійно-технічних училищ

Брак молодих фахівців у робітничій сфері призводить до зменшення інвестиційної привабливості України, запевняють представники бізнесу. Нині на ринку значний попит на технічні спеціальності, проте молодь цим напрямком майже не цікавиться.

Генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України Ірина Шумік зазначила, що в Європі такий показник сягає 60%.

"Чомусь у нас склалося таке враження, що після здобуття професійної освіти у нас відсутній подальший розвиток. Окремі заходи ми спрямовуємо на подолання цих стереотипів і популяризацію професій, і популяризацію професійної освіти", – сказала Ірина Шумік.

МОН України затвердило програму з розвитку професійної освіти

Рік тому Міністерство освіти затвердило стратегію з розвитку професійної освіти в Україні, в її рамках розроблена програма заходів як на національному, так і на регіональному рівнях. В першу чергу, планується створення ефективної мережі закладів і модернізації профтехучилищ, що вже існують.

Ірина Шумік зазначила, що у вересні на колегії схвалили методичні рекомендації оптимізації мережі закладів професійної освіти. Протягом весни і літа їх пілотуватимуть в семи регіонах, в таких областях:

Вінницькій;

Полтавській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Чернівецькій;

Рівненській;

Львівській.

"І за результатами цього пілотування будуть напрацьовані плани до створення ефективної мережі", – сказала генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України.





