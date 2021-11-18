10 028 99
Годовалый ребенок сирийских мигрантов умер в лесу на польско-белорусской границе
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Годовалый ребенок сирийской пары умер в лесу возле польско-белорусской границы.
Об этом в Twitter сообщили спасатели Польского центра международной помощи, передает Цензор.НЕТ.
Спасатели получили сообщение о людях в лесу, нуждающихся в помощи. На месте обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.
"Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана на руке, а у женщины колотая рана на голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди пробыли в лесу 1,5 месяца.
Издание Polsat News сообщило, что умер годовалый ребенок сирийской пары.
Топ комментарии
+52 wittmann1980
показать весь комментарий18.11.2021 14:59
+38 Колыван Спикер
показать весь комментарий18.11.2021 14:58
+35 Dust
показать весь комментарий18.11.2021 15:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
горіти їм у пеклі !
Тому за нормами ЕС, вони не в праві просити притулок! Я не шуткую!!!!
но в первую очередь тех, кто повелся на обещания жирной жизни в Дойчланде
сами все рассказали? ну тогда конечно!!! да, я им верю! зачем же им врать?
Белорусские медики диагностировали коронавирус у находящихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.
О заражении нелегалов вирусом сообщил заместитель председателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк. - https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444599/
Царствие небесное
такое где мертвые "гяуры", или как? ибо там "царствие" только для "правоверных".
сала свиного тебе на стол
да, на территории польши, охотно (з)верю))
Поворачивайте на Востокъ,туда,где встаёт Солнце и нет аналоговъ в мире !
Или оставайтесь в стабильной БССР !
Это же очень и очень !
Який "чудовий" та "вірний" світ мусульман..... такий "чудовий" що мільйони тікають як таргани від світла.... й дивно що не у мусульманску країну а до "невірних" Христіан хочуть.... потім приживуться й почнуть взривати за "мусульманський мір" з якого втекли.... таке враження що по ідіотизму в їх є щось спільного з кацапами.
Сумно що невинне дитя загинуло від тупості дорослих!
кто, пишут, хавал детей по пути до "св. города"?
так шо если вспоминать.... то еще кто то окажется без трусов
Ти точно не кацапа? Ану напиши путин-*****. РФ - фашисская страна.
https://www.youtube.com/watch?v=DvPVfgjfhRg
P. S.
путин-***** .
РФ - фашисская страна.
Кацап - раб ***********.
а потом срав.нивай рашку и это дело.
это как срав.нить Кал.ину и Мерс - ну а чо - 4 колеса, руль, задние амортизаторы, чо, Кал.ина - это Мерс?
но есть нюанс(тупорогие кретины, извини.те)
РФ має майже усі признаки фашизму, це ти почитай. Не вмієш читати? Блогер Андрій Луганский має відео де чітко усе пояснює.
П. С. Адміни банте кацапів козломордих щоб не смерділи тут.
П. С. С.
путин-*****!
РФ - фашисская страна!
*********&рф- ПНХ!
так вот - рашка может сколько угодно копировать что угодно, но по факту это для быдла . поздравляю кстати
то же что и она мол "федерация"(у Рамзанки спроси - как это выглядит то)
иди уже спать шоли и не тошни, крикливая "человек"
#DROZDOV #Прямим_текстом #Остап_Дроздов
⚡ Прямим текстом: Cвітовий хам і викрадення Європи!
https://youtu.be/BMV6XJW62ps
По твоему должны были пускать кого попало?
Вот к таким, как ты, цыгане "с младенцами на руках" в квартиру заваливаются и ВСЕ ВЫНОСЯТ.
Сакральная жертва для кацапской пропаганды!