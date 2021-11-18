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Годовалый ребенок сирийских мигрантов умер в лесу на польско-белорусской границе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Годовалый ребенок сирийских мигрантов умер в лесу на польско-белорусской границе

Годовалый ребенок сирийской пары умер в лесу возле польско-белорусской границы.

Об этом в Twitter сообщили спасатели Польского центра международной помощи, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели получили сообщение о людях в лесу, нуждающихся в помощи. На месте обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

"Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана на руке, а у женщины колотая рана на голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди пробыли в лесу 1,5 месяца.

Издание Polsat News сообщило, что умер годовалый ребенок сирийской пары.

Также читайте: Моравецкий о миграционном кризисе: Возможно, он создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+52
Эта смерть на совести тех кто их пригнал на эту границу, а не на тех кто не впустил!
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18.11.2021 14:59
+38
Падлы! Нах....ребенка перли?!
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18.11.2021 14:58
+35
ціною життя своєї дитини вони забезпечать собі свинячу ковбасу в Німеччині

горіти їм у пеклі !
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18.11.2021 15:21
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Правила форума Совет форумчан
Падлы! Нах....ребенка перли?!
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18.11.2021 14:58 Ответить
Чтоб быстрее пустили
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18.11.2021 15:17 Ответить
лука с пукиным их и опустил.
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18.11.2021 15:38 Ответить
ціною життя своєї дитини вони забезпечать собі свинячу ковбасу в Німеччині

горіти їм у пеклі !
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18.11.2021 15:21 Ответить
Не факт, они не беженцы, они туристы с Белорашскими визами, отправят обратно к бацьке, наслаждаться видами заснеженных полей...
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18.11.2021 15:42 Ответить
якщо у Польщі, то еєврогейським правилам уже біженці
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18.11.2021 17:34 Ответить
За европейськими правилами (точніше за нормами ООН), вони не біженьці, бо біженець це той кому загрожує небезпека і він відповідно ховаеться в більш безпечній країні.... А у Білорусі війни немає, тому вона як би воно не було смішно, вважається безпечною країною!!!!
Тому за нормами ЕС, вони не в праві просити притулок! Я не шуткую!!!!
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18.11.2021 19:28 Ответить
Саме так
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18.11.2021 18:16 Ответить
Этот вопрос , надо полагать , - к пыне с бульбофюрером.
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18.11.2021 16:15 Ответить
Эта смерть на совести тех кто их пригнал на эту границу, а не на тех кто не впустил!
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18.11.2021 14:59 Ответить
согласен!
но в первую очередь тех, кто повелся на обещания жирной жизни в Дойчланде
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18.11.2021 15:23 Ответить
Видать не беднейшие слои населения, вывалить за белоруцкий тур по 2500$ с носа...
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18.11.2021 15:43 Ответить
не известно (а) верная ли это сумма (б) заплатили ли они ее вообще (в) если заплатили, то еще неизвестно кто кому платил - такое впечатление, что из мордора башляют командировочные для этих "беженцев"
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18.11.2021 17:05 Ответить
Так они сами все и рассказали, есть интервью в ютюбе, им то чего врать? 2500 $: перелет, беларусская виза, бесплатная вакцинация от ковида, неделя проживания в гостинице, и доставка и переправка через границу в Польшу. Одеты все пристойно, на бомжей не похожи. Там есть и приехавшие из РФ, всякое разное. Но в основном курды и сирийцы, прибывшие самолетами через турфирмы. А по другому то как? Трудно себе представить вменяемого сирийского туриста в беларусь, там и летом делать нечего, не то что зимой. Мы с женой в октябре в Египте были, дешевле обошлось, и это на двоих, Сан Райс Даймонд, и мысли нелегально перейти границу с Израилем не возникали...
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18.11.2021 17:21 Ответить
Так они сами все и рассказали, есть интервью в ютюбе, им то чего врать?

сами все рассказали? ну тогда конечно!!! да, я им верю! зачем же им врать?
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18.11.2021 17:38 Ответить
Можно подумать, что это большая новость, что нелегальные мигранты платят очень большие деньги за "доставку под ключ". Так было и десять, и двадцать лет назад.
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18.11.2021 18:15 Ответить
Так назови хоть одну причину врать тому курду, которого кинули на бабки и держат в лесу на морозе с женой и ребенком? Как они там оказались "туристами" зимой то, поведай свою версию?
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18.11.2021 18:32 Ответить
а откуда ты знаешь, что "курда, кинули на бабки"?
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18.11.2021 19:25 Ответить
БелАвиа бесплатно возит людей? И потом курдам обещали переправку в Германию, а по факту они сидят в замерзшем болоте, логику улавливаешь? Так за что платили деньги то?
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19.11.2021 10:18 Ответить
никто и не собирался отправлять их в Германию - они нужны на границе кипиш создавать
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19.11.2021 11:15 Ответить
Беременные женщины, и с грудными детьми? Там уже с десяток замерзших насмерть, и это только то что попало в СМИ. У тебя странное восприятие окружающей действительности...
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19.11.2021 12:42 Ответить
Именно беременные женщины с детьми и нужны для выжимания слезы. Всё это фуфло. Тот, кто в Ираке имеет 2,5 килобаксов никуда не поедет, патамушо он там король. Едет всякая ***** безлошадная, которую халявой соблазнили агитаторы из Мордора
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19.11.2021 14:16 Ответить
Так я и сказал, что их кинули, о чем спор?
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19.11.2021 21:55 Ответить
Я понимаю, что пуйло с лукой думали о своем, им чем хуже тем лучше, но курдов то обманули.
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19.11.2021 12:44 Ответить
Не делайте мне смешно - в Германии довольно большая курдская община, и эти "беженцы" обо всём прекрасно информированы и знают правила. Их никто не обманул - это сознательный акт
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19.11.2021 14:20 Ответить
Им наверно та смешно сейчас в лесу, скоро присоединятся к общине, Меркель так луке и сказала.
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19.11.2021 21:53 Ответить
Є свдчення білоруски, що мешкає у Сирії (якщо вірно пам'ятаю) ось вона й казала що з'явилось безліч об'яв з дивними турами до Білорусі у обидва боки, яки коштували дешевше ніж авіаквиток придбаний у звичайний спосіб. Коли вона розкатала губу злітати до батьківшини, то виявилось, що додатково до вартості "туру" потрібно внести заставу 2000дол. які типу повертаються при повернені "туриста" (як вона з'ясувала пізніше, це сумма - плата послуг провідника до кордону)
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18.11.2021 19:37 Ответить
с барышни могли запросить и 10 тыщ - она не интересна организаторам этого спектакля, она не их клиент. она же не стала бы в Польшу прорываться с боями. а им нужны фактурные персонажи: замотанные парчушки с сопливыми детьми и их отчаявшиеся мужья, желательно с опытом боевых действий
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18.11.2021 20:28 Ответить
Ця смерть у першу чергу на совісті батьків, які поперлися в ліс з однорічною дитиною в листопаді, сподіваючись з явними порушеннями потрапити в іншу країну у пошуках халяви.
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18.11.2021 15:54 Ответить
Гадаю, ті "туристи" з теплих країн, не дуже усвідомлюють, що теке листопад, у наших широтах
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18.11.2021 19:39 Ответить
В лагере мигрантов на границе произошла вспышка COVID-19.

Белорусские медики диагностировали коронавирус у находящихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.

О заражении нелегалов вирусом сообщил заместитель председателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк. - https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444599/
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18.11.2021 16:11 Ответить
О , так поляки должны оградить дабл-рабицей это чумное мордор-место.
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18.11.2021 16:16 Ответить
тобто навозний контингент розглядають не тільки як ударно-пробивну і дестабілізуючу масу, а й як біозброю...
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18.11.2021 16:35 Ответить
родителям-убийцам - премию Дарвина...((((((((
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18.11.2021 15:00 Ответить
Тут премия Дарвина не подходит.
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18.11.2021 15:11 Ответить
Там реальные сроки, по нескольким статьям.
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18.11.2021 15:44 Ответить
Сейчас вой на болотах начнётся. Разрыв пердаков у пропагондонов. Затмит нашего виртуального мальчика в трусиках

Царствие небесное
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18.11.2021 15:00 Ответить
какое "царствие" то?
такое где мертвые "гяуры", или как? ибо там "царствие" только для "правоверных".
сала свиного тебе на стол
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18.11.2021 16:34 Ответить
Дітей шкода, батьків - ні! За такі гроші можна було добиратись до Європи легально, але вони пішли на поводу ***** і *************, а тепер ще й творять не кордоні, несучи загрозу полякам, литовцям, українцям.
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18.11.2021 15:03 Ответить
як легально ? вони ж не як туристи пруться під юбку фрау Меркель
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18.11.2021 15:24 Ответить
Сейчас свинорусы на федеральных каналах будут визжать о сакральной жертве
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18.11.2021 15:06 Ответить
Скабеевиха должна приютить десяток бежанцов в своем пентхаусе, в соловя на вилле в Италии, можна целую роту розместить...
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18.11.2021 15:22 Ответить
Ща начнется вой на болотах, скринте
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18.11.2021 15:06 Ответить
Распятый мальчик 2.0
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18.11.2021 15:07 Ответить
Ну и х*ли она там оказалась? Их приглашали на ту границу? 50% вины на руках кровавого режима лукашенко, 50% - дебилизм родителей
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18.11.2021 15:07 Ответить
а лукашенко как вы сюда притянули, они заплатили их обещали как и раньше через белорусию и польшу в германию беженцами отправить, но польша кордон выставила, я понимаю много пропоганды но белоруссия единственная кто их сейчас кормит и обогревает.
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19.11.2021 09:47 Ответить
Півтора місяці в лісі на території Польші! Чого ж не шли далі, в Німеччину? Щось незрозуміло, чого ж сидіти в лісі, якщо вже перетнули польсько-білоруський кордон.
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18.11.2021 15:08 Ответить
Всё польское приграничье закрыто. Видимо, выбраться из этого леса они не боялись, их бы сразу отловили.
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18.11.2021 16:11 Ответить
территория Польши.... полора мес... десятки тыс солдиков..... сотни собак .....
да, на территории польши, охотно (з)верю))
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18.11.2021 16:37 Ответить
В Омереке нет товаров на полках магазиновъ,в Европе блуд и содомия,зачем же вы прётесь туда,где вас ждёт смерть ?
Поворачивайте на Востокъ,туда,где встаёт Солнце и нет аналоговъ в мире !
Или оставайтесь в стабильной БССР !
Это же очень и очень !
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18.11.2021 15:09 Ответить
Я тоже не пойму, зачем они туда прутся. Почему не идут в скрепостан - там земли опой жуй, опять же азиатские нравы, обычаи и культура. Далась им та явропа.
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18.11.2021 18:17 Ответить
потому что там пособия огромные и беженцу этого хватает, у меня дядька с германии ,их там по городкам для беженцев расселяют , причем прикол они там живут как свиньи и за ними убирают коренные немцы 😆😆, в прошлом году на взрослого давали 800 евро и 400 на ребенка
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19.11.2021 09:51 Ответить
Винен Лукашенко і Путін та безвідповідальні батьки цієї дитини.
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18.11.2021 15:09 Ответить
Батьки віддали всі гроші і зацеплюються за краще життя. А Бульбофюрер і ***** граються людськими життями.
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18.11.2021 15:17 Ответить
За ті гроші, за яки біженці попали до Білорусі, вони б могли спокійно взяти квитки на літак з Туреччини до Німеччини, де їх би прийняли зразу, як біженців. Але їхні куратори видали не гроші, а квитки до Мінську.
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18.11.2021 15:10 Ответить
В них тих грошей не було,щоб так зробити,а ***** оплачував тільки свій варіант.
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18.11.2021 16:10 Ответить
Нет. Тогда они должны были бы запросить статус в Турции
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18.11.2021 16:11 Ответить
лукашенко ****. коленьку его определить туда же надо
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18.11.2021 15:12 Ответить
Повірте, батьки цієї нещасної дитини довго сумувати не будуть. У них на усе воля аллаха, померло дитинчя, значить так захотів аллах. Хвала Аллаху! Є сьогодні кусок хліба - хвала Аллаху! Нема хліба, така воля всевишнього - хвала Аллаху! Про те, що за кусок хліба треба пахати, вони не думають. Вони рвуть до Європи щоб отримати утримання, а не за роботою. Я жив серед них і знаю непогано їхню ментальність. Враховуючи плодючість мусульман, нащим ромам до них далеко. Так що нові мусульманські квартали у Німеччині точно будуть. Мусульмани зі Сходу не бажають потрапити до Франції та Італії, там досить виходців з Північної Африки, які люто ненавидять виходців зі Сходу. Там мігрантський бізнес давно опанували мігранти з Тунісу, Алжиру, Марокко... Так що німці капітально влипли, де б не штурмувались кордони, а шлях у чебереків один - до Німеччини.
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18.11.2021 15:15 Ответить
Між іншим, це стосується і Іспанії та Португалії, де місцеві мусульмани агрессивно налаштовані до братів по вірі зі Сходу.
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18.11.2021 15:19 Ответить
В Іспанії та Португалії цім юзерам нецікаві, тому що там вони нічого не отримають, тоді як в Німеччині вони на соціал будуть непогано жити. Ще до Швеції можуть пойти, там ********** "ущімльонних", котрих вже, мабуть, більше за місцевих шведів.
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18.11.2021 18:20 Ответить
Там трошки усе по-іншому. Там є місцеві мусульмани (враховуючи сторіччя правліня мусульманської імперії), у Іспанії мешкає більше мільйона мусульман, які визнали суспільний порядок Європи, сторічч'ями працювали, щоб забезпечити процвітання краю, який вони населили. За європейський рівень життя вони воювали з 15 століття, їм подобається так жити. Вони тяжко працюютьЮ, але й добре живуть. А тепер у них під вікном одного ранку збираються якісь курди (великі друзі путіна) і кричать:" А мені Афоня рубль винен, ні, два рублі!:. Так якому арабу це зподобається, тому штурмові загони скаженого бульбофюрера не чекають підтримки у західній Європі.
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18.11.2021 18:35 Ответить
Це все, мабуть теж важливо, але основна причина це відсутність суттєвої соціалкі в Іспанії та Португалії. Як тільки ці країни почнуть давати цім неробам такі самі виплати та умови, що Австрія, Німеччина, Швеція, їхні кордони будуть так само штурмувати.
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18.11.2021 20:42 Ответить
Поменяли ребенка на элюзорный бесплатный обед , ы ЕС
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18.11.2021 15:17 Ответить
Що у голові має бути щоб перти дитину у такі умови?!
Який "чудовий" та "вірний" світ мусульман..... такий "чудовий" що мільйони тікають як таргани від світла.... й дивно що не у мусульманску країну а до "невірних" Христіан хочуть.... потім приживуться й почнуть взривати за "мусульманський мір" з якого втекли.... таке враження що по ідіотизму в їх є щось спільного з кацапами.
Сумно що невинне дитя загинуло від тупості дорослих!
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18.11.2021 15:18 Ответить
Крестовые походы кто делал?
кто, пишут, хавал детей по пути до "св. города"?
так шо если вспоминать.... то еще кто то окажется без трусов
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18.11.2021 16:39 Ответить
Yuriy Smith ти ідіот чи кацап?... що впринципі одне й те саме.... ти ще згадай часи ТатароМонголів та Риму..... аби щось "перднуть".... не пиши маєчню мені.
Ти точно не кацапа? Ану напиши путин-*****. РФ - фашисская страна.
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18.11.2021 19:52 Ответить
Да, Муссолинская страна. А ты... - идешь на того кого ты "фашистом" назвал(чести много ему)
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18.11.2021 19:55 Ответить
От ти й спалився козломордий кацап.
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18.11.2021 20:43 Ответить
не смерди, не до тебе зара
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18.11.2021 21:38 Ответить
Тут сплутав Вася.... смердять тут тільки кацапи - раби ***********.
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19.11.2021 01:29 Ответить
слушай, Ваня, знаешь как начинается какая-то песня Красной плесени? А вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=DvPVfgjfhRg
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19.11.2021 10:12 Ответить
От ти тупий кацап. На х#й ходити то кацапська забавка, ще пляшки, дубінки, швабри кацапи любоять.
P. S.
путин-***** .
РФ - фашисская страна.
Кацап - раб ***********.
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19.11.2021 11:45 Ответить
чмоня, почитай про фашизм(Италия, ага? не знало?)
а потом срав.нивай рашку и это дело.
это как срав.нить Кал.ину и Мерс - ну а чо - 4 колеса, руль, задние амортизаторы, чо, Кал.ина - это Мерс?
но есть нюанс(тупорогие кретины, извини.те)
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19.11.2021 12:45 Ответить
Кацап водки , бояри, стекломою не наливаю - зє#ався на швабру.
РФ має майже усі признаки фашизму, це ти почитай. Не вмієш читати? Блогер Андрій Луганский має відео де чітко усе пояснює.
П. С. Адміни банте кацапів козломордих щоб не смерділи тут.
П. С. С.
путин-*****!
РФ - фашисская страна!
*********&рф- ПНХ!
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19.11.2021 14:16 Ответить
умничек, последний раз говорю - если у тя небосркреб, а Вася построит похожее из валежника - то ты, умничек, не назовешь же творение Васи - небоскребом?
так вот - рашка может сколько угодно копировать что угодно, но по факту это для быдла . поздравляю кстати
то же что и она мол "федерация"(у Рамзанки спроси - как это выглядит то)
иди уже спать шоли и не тошни, крикливая "человек"
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19.11.2021 14:33 Ответить
« викрадення Европи» - про мігрантів
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18.11.2021 15:19 Ответить
Рекомендую
#DROZDOV #Прямим_текстом #Остап_Дроздов
⚡ Прямим текстом: Cвітовий хам і викрадення Європи!

https://youtu.be/BMV6XJW62ps
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18.11.2021 15:20 Ответить
Они хотят вкрасти у европейців Европу
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18.11.2021 15:22 Ответить
​Може нелегали до Україну не рвуться, але коли вдарять морози «-10» то куди побіжать біженці?
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18.11.2021 15:41 Ответить
по их лицам чётко видно стремление к ассимиляции в христианский мир,учебе и труду на предприятиях Рейха..
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18.11.2021 20:09 Ответить
Якщо логічно подумати для чого привезли мігрантів в холодну погоду в авторитарну диктаторську Білорусь ,можна зрозуміти як би це відбувалось десь в Греціі чи інших краінах південоі Європи .Адже хтось організовував ті перельоти фінансував іх не думаю що в більшості тих біженців є гроші на такі подорожі .А організатори це путін і кончиний диктатор маріонетка . На жаль це провина і Меркель яка не хоче розуміти для чого це путіну.
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18.11.2021 15:30 Ответить
Не будет скоро Европы! Будут Берлинобад, Парижебад, Миланобад и прочие арабские агломерации
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18.11.2021 15:33 Ответить
Масквабад
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18.11.2021 16:13 Ответить
Бад это 100% не арабы..и не имеет ли оно общего корня со словом "будувати"..скорее всего индо-иранское
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18.11.2021 20:58 Ответить
Путін та Пукашенка-вбивці та гвалтівники...
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18.11.2021 15:36 Ответить
Украинское быдло купилось на клоунские уловки, поверило низкопробному фильму про простого, как дверной косяк, президента.... А сирийско - иракское быдло купилось на лохотрон кровавого кремлёвского карлика и шизанутой белорусской воши лобковой.... Тупость и доверчивый кретинизм не доводят до добра. Надо ноотропы принимать регулярно.... Надо лечить свои засохшие мозги....
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18.11.2021 15:42 Ответить
нам сочувствовать или возмущаться? что они там забыли? приехали за дармовыми Евро?
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18.11.2021 16:00 Ответить
Страшилки пошли.Смерть этого малыша на совести его родителей.
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18.11.2021 16:07 Ответить
Это недельной давности трупик.
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18.11.2021 16:10 Ответить
Сейчас **** беева в компании с соло пьевым начнет истерить о гражданах Сирии, погибших на границе ЕС из-за гуманитарной катастрофы... И как всегда мертвые дети главный аргумент, сцуки рашистские.
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18.11.2021 16:13 Ответить
Да и не говорите , бо в противном случае пыня с Рыгорычем давно бы определили обездоленных.
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18.11.2021 16:23 Ответить
как бы и не люди, а звери,что с беларусской, что с польской стороны
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18.11.2021 16:57 Ответить
А поляки тут причем?
По твоему должны были пускать кого попало?
Вот к таким, как ты, цыгане "с младенцами на руках" в квартиру заваливаются и ВСЕ ВЫНОСЯТ.
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18.11.2021 17:42 Ответить
Нефик распускать сопли. Их туда никто не звал!!!
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18.11.2021 17:37 Ответить
О, а вот и сирийский "распятый младенец в труселях" появился.
Сакральная жертва для кацапской пропаганды!
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18.11.2021 17:38 Ответить
 
 