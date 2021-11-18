Годовалый ребенок сирийских мигрантов умер в лесу на польско-белорусской границе

Годовалый ребенок сирийской пары умер в лесу возле польско-белорусской границы.

Об этом в Twitter сообщили спасатели Польского центра международной помощи, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели получили сообщение о людях в лесу, нуждающихся в помощи. На месте обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

"Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины рваная рана на руке, а у женщины колотая рана на голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди пробыли в лесу 1,5 месяца.

Издание Polsat News сообщило, что умер годовалый ребенок сирийской пары.

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