Масштабные учения по киберзащите критической инфраструктуры Grid NetWars впервые состоятся в Украине, - СНБО
Новости Цензор.НЕТ Технологии
2 декабря 2021 года Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с проектом USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" при поддержке Государственной службы специальной связи и защиты информации проведут Grid NetWars - обучающий турнир по киберзащите объектов критической инфраструктуры.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сценарии учений Grid NetWars созданы SANS Institute — ведущей мировой организацией, обучающей, развивающей и сертифицирующей специалистов по кибербезопасности от начального до высшего уровня.
"Формат Grid NetWars предусматривает командную работу по отражению имитированных кибератак - во время учений представители государственных органов и частных компаний отработают на практике умение защищать объекты критической инфраструктуры от хакеров. Украинские специалисты впервые получат престижную сертификацию от SANS Institute", - говорится в сообщении.
"Применение Российской Федерацией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер, направленных на повышение эффективности национальной системы кибербезопасности, в первую очередь укрепление кадрового потенциала экспертов, отвечающих за кибербезопасность Украины, что предусмотрено и обновленной Стратегией кибербезопасности Украины. Одной из таких мер является обучение Grid NetWars, которое в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на киберинциденты любой сложности", - отметил руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК профильной службы Аппарата СНБО Сергей Прокопенко.
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Знаете сколько специалистов по киберзащите ищут гос.органы? НОЛЬ!
наивные Вы Люди...
Он и так знает как с этим бороться. а самый лучший спец в кибербезопасности - это конечно же хакер....
а хакеру на эти сертификаты - с высокой колокольни.
Да и не всё, ой далеко не всё на цисковом железе працюет....
Циска не панацея.....
А вы - как хотите....
Если BigNet, или Wnet, или еще куча масковских контор, то я улыбаюсь просто.