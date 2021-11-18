Масштабные учения по киберзащите критической инфраструктуры Grid NetWars впервые состоятся в Украине, - СНБО

2 декабря 2021 года Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с проектом USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" при поддержке Государственной службы специальной связи и защиты информации проведут Grid NetWars - обучающий турнир по киберзащите объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сценарии учений Grid NetWars созданы SANS Institute — ведущей мировой организацией, обучающей, развивающей и сертифицирующей специалистов по кибербезопасности от начального до высшего уровня.

"Формат Grid NetWars предусматривает командную работу по отражению имитированных кибератак - во время учений представители государственных органов и частных компаний отработают на практике умение защищать объекты критической инфраструктуры от хакеров. Украинские специалисты впервые получат престижную сертификацию от SANS Institute", - говорится в сообщении.

"Применение Российской Федерацией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер, направленных на повышение эффективности национальной системы кибербезопасности, в первую очередь укрепление кадрового потенциала экспертов, отвечающих за кибербезопасность Украины, что предусмотрено и обновленной Стратегией кибербезопасности Украины. Одной из таких мер является обучение Grid NetWars, которое в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на киберинциденты любой сложности", - отметил руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК профильной службы Аппарата СНБО Сергей Прокопенко.