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Новости Технологии
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киберпреступление (753) СНБО (4373) хакер (1115) обучение (465) кибербезопасность (638)

Масштабные учения по киберзащите критической инфраструктуры Grid NetWars впервые состоятся в Украине, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Технологии

2 декабря 2021 года Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с проектом USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" при поддержке Государственной службы специальной связи и защиты информации проведут Grid NetWars - обучающий турнир по киберзащите объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сценарии учений Grid NetWars созданы SANS Institute — ведущей мировой организацией, обучающей, развивающей и сертифицирующей специалистов по кибербезопасности от начального до высшего уровня.

"Формат Grid NetWars предусматривает командную работу по отражению имитированных кибератак - во время учений представители государственных органов и частных компаний отработают на практике умение защищать объекты критической инфраструктуры от хакеров. Украинские специалисты впервые получат престижную сертификацию от SANS Institute", - говорится в сообщении.

"Применение Российской Федерацией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер, направленных на повышение эффективности национальной системы кибербезопасности, в первую очередь укрепление кадрового потенциала экспертов, отвечающих за кибербезопасность Украины, что предусмотрено и обновленной Стратегией кибербезопасности Украины. Одной из таких мер является обучение Grid NetWars, которое в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на киберинциденты любой сложности", - отметил руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК профильной службы Аппарата СНБО Сергей Прокопенко.

Автор: Наталя Джума
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Для того, что бы понять что такое киберзащита в Украине, достаточно промониторить сайты поиска работы и сотрудников (Work.ua, robota.ua и пр.)
Знаете сколько специалистов по киберзащите ищут гос.органы? НОЛЬ!
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18.11.2021 15:44 Ответить
В Україні немає фахівців з кіберзахисту, бо щоб отримати відповідний сертифікат Циско потрібно витратити десятки тисяч доларів. Кому це потрібно? Ті хто отримав ці сертифікати за гроші компанії, відразу їдуть за кордон і отримують там по 5-10-20 тис. доларів на місяць. Коли в Україні будуть платити адекватні гроші за кіберзахист, тоді зі всього світу сюди будуть їхати готові фахівці. А поки що у нас фахівців немає ані з кіберзахисту, ані з інших напрямків роботи телекомунікаційних мереж. От в мене є такий прогноз що результатом навчань з кіберзахисту будуть тільки проблеми з доступом до мережі Інтернет користувачів українського сегменту Інтернет.
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18.11.2021 16:02 Ответить
А для того, чтобы быть специалистом по киберзащите надо обязательно получить сертификат циски? и зачем? сертификатом брешь в системе не заткнешь....

наивные Вы Люди...
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18.11.2021 16:22 Ответить
Сертифікати Циско з мережевих технологій й сертифікати Циско з мережевої безпеки потрібні для того щоб фахівець отримав базу знань з напрямку мережевої безпеки і базу знань взагалі з напрямку телекомунікацій та передачі даних, щоб можна було розуміти що перед тобою людина яка розмовляє з тобою однією мовою і розуміє тебе коли ти щось говориш. Бо без сертифікатів немає впевненості в тому що фахівець є достатньо кваліфікованим для обговорення специфічних питань.
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18.11.2021 16:51 Ответить
человек, который в этой структуре работает лет так около двадцати особо и не парится за какие то сертификаты.
Он и так знает как с этим бороться. а самый лучший спец в кибербезопасности - это конечно же хакер....
а хакеру на эти сертификаты - с высокой колокольни.

Да и не всё, ой далеко не всё на цисковом железе працюет....

Циска не панацея.....
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18.11.2021 17:07 Ответить
Как наш народ к бумажкам то привык.....
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18.11.2021 17:10 Ответить
Ну спробуйте прийти в західну компанію без сертифікатів і найнятись на роботу фахівцем з кібербезпеки. На розмову з Вами ніхто не буде витрачати навіть свій час.
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18.11.2021 18:58 Ответить
а зачем в захидну? мы не дезертиры, Украину не покинем.

А вы - как хотите....
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18.11.2021 19:16 Ответить
Людина якщо не пройшла навчання то й через 20 років не буде мати відповідних знань, або буде мати хибні знання. Питання кібербезпеки занадто серйозне щоб його віддавати на несертифікованих самоучка, занадто великий ризик. Краще мати сертифікованих фахівців з досвідом по 20 років!
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18.11.2021 18:56 Ответить
И начнут с дии. Дырявей некуда....
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18.11.2021 16:19 Ответить
я понимаю инновации, только объекты, про которые идёт речь, как по мне, кажется в всемирную сеть не должны иметь выход, По месту да, а чтобы так и можно было подключится из вне,это уж слишком.Кнопочный телефон ломайте скриптами и программами шпионами.))
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18.11.2021 16:37 Ответить
А мне вот интересно кто им на этом турнире будет предоставлять интернет.
Если BigNet, или Wnet, или еще куча масковских контор, то я улыбаюсь просто.
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18.11.2021 20:19 Ответить
 
 