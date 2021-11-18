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Ведущие бизнес-ассоциации приветствуют решение Рады снять с рассмотрения "ресурсный" законопроект №5600

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Ведущие бизнес-ассоциации приветствуют решение Рады снять с рассмотрения

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" был снят с повестки дня Верховной Рады, что было положительно оценено ведущими бизнес-ассоциациями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Американская торговая палата в Facebook отметила, что законопроект №5600 усиливает фискальное давление на добросовестных налогоплательщиков, нарушает принципы справедливости, предсказуемости и долгосрочного планирования.

"Американская Торговая Палата благодарит народных депутатов за то, что они учли обеспокоенность бизнес-сообщества. Мы благодарны всем членам Американской Торговой Палаты за активное участие в адвокационном процессе и продолжим доносить голос прозрачного бизнеса", - говорится в сообщении.

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины приветствует решение парламента и отмечает, что "неоднократно обращался с многочисленными письмами и заявлениями к народным депутатам и органам государственной власти с просьбой не поддерживать законопроект №5600".

"Совет обращается к Офису Президента Украины, руководству Верховной Рады Украины и всем народным депутатам с просьбой и в дальнейшем не поддерживать законопроект №5600 как увеличивающий нагрузку на добросовестный бизнес, создающий условия для усиления необоснованного давления на бизнес и нарушающий принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования", – добавили там.

Федерация работодателей Украины надеется, что снятие законопроекта с рассмотрения "произошло благодаря тому, что народные избранники услышали мнение работодателей, последовательно выступавших против принятия этого законопроекта".

"Надеемся, что Верховная Рада уже не вернется к рассмотрению этого одиозного законопроекта", - добавили в Федерации.

Союз украинских предпринимателей в Facebook отметил, что выступает против рассмотрения законопроекта №5600, поскольку он "не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости государственной политики и окажет негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков".

Автор: Анастасія Потіха
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Невже і із нуворишів - клєптоманів даний законопроект давав можливість стянути якусь копійчину? Видається, що 90% коштів мали здерти з простого люду.
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18.11.2021 16:15 Ответить
Зєльону владу викине в небуття теж саме, що і всі попередні влади. Фанатичне бажання збагачувати 1% найбагатших за рахунок 90% українців.
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18.11.2021 16:17 Ответить
Постой паровоз,
Поломалася турбина....
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18.11.2021 16:30 Ответить
Откат наверное случился , вот слуги и не устояли.
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18.11.2021 16:32 Ответить
вот что америкосы животворящие делают
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18.11.2021 16:40 Ответить
Приветствуется Данила Гетманцева, основного двигателя закона 5600 послать геть!
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18.11.2021 17:10 Ответить
 
 