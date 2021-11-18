Провідні бізнес-асоціації привітали рішення Ради зняти з розгляду "ресурсний" законопроєкт №5600

Законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" було знято з порядку денного Верховної Ради, що було позитивно оцінено провідними бізнес-асоціаціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Американська торговельна палата у Facebook зазначила, що законопроєкт №5600 посилює фіскальний тиск на добросовісних платників податків, порушує принципи справедливості, передбачуваності та довгострокового планування.

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"Американська Торговельна Палата дякує народним депутатам за те, що вони врахували занепокоєння бізнес-спільноти. Ми вдячні всім членам Американської Торговельної Палати за активну участь у адвокаційному процесі та продовжимо доносити голос прозорого бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України вітає рішення парламенту та наголошує, що "неодноразово зверталась з численними листами і заявами до народних депутатів та органів державної влади з проханням не підтримувати законопроєкт №5600".

"Рада звертається до Офісу Президента України, керівництва Верховної Ради України та всіх народних депутатів з проханням і надалі не підтримувати законопроєкт №5600 як такий, що збільшує навантаження на сумлінний бізнес, створює умови для посилення необґрунтованого тиску на бізнес та порушує принципи справедливості, рівності й можливості довгострокового планування", - додали там.

Федерація роботодавців України сподівається, що зняття законопроєкту з розгляду "сталося завдяки тому, що народні обранці почули думку роботодавців, які послідовно виступали проти прийняття цього законопроєкту".

"Маємо надію, що Верховна Рада вже не повернеться до розгляду цього одіозного законопроєкту", - додали у Федерації.

Спілка українських підприємців в Facebook зазначила, що виступає проти розгляду законопроєкту №5600, оскільки він "не враховує позицію бізнесу, ігнорує принципи стабільності й прогнозованості державної політики та матиме негативний вплив на сумлінних платників податків".