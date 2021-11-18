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Германия и Франция потакают курсу Украины на демонтаж минских соглашений, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия и Франция потакают курсу Украины на демонтаж минских соглашений, - Путин

Берлин и Париж потакают попыткам Киева демонтировать минские договоренности

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ, Франция - не отрицают значения минских соглашений. Кстати, нельзя забывать, что эти Минские соглашения приняли форму нормы международного права - принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на самом деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, заводящий переговоры и самоурегулирование, к сожалению, в тупик", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По словам президента РФ, посреднические усилия в Трехсторонней контактной группе и "нормандском формате" важно продолжать настойчиво и энергично, поскольку других международных механизмов содействия урегулированию не существует.

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"Как нет и альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме", – заявил он.

При этом президент РФ считает, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

"Конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразны и, как бы смягчить, поверхностно очень относятся ко всем нашим оговоркам и разговорам о "красных линиях"", - отметил Путин.

По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставкой Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам"

"Мы постоянно выражаем наши беспокойства по этому поводу, говорим о "красных линиях", - подчеркнул президент РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
***** своему стаду вешает лапшу на рога. Стадо радостно мычит.
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18.11.2021 17:00
+6
В Минских нет необходимости или обязательного диалога с Ордло. Точка раз. Украину вооружают для отпора ей Украиной вооруженной агрессии России.
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18.11.2021 17:26
+5
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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18.11.2021 16:56
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потурають британські та шведські парашютісти, ну й дядько Сем, звісно, а ці два заср..ця мовчать у тряпочку
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18.11.2021 16:53 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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18.11.2021 16:56 Ответить
Ога, а шо это муйлуша в отказную хочет свалить, корчит здесь из себя белого и пушистого...
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18.11.2021 16:58 Ответить
Для Лаврова, верно, наступил судный день, ведь началось обрушение нагромождений лжи касательно российской политики по Донбассу. И уже всем четко ясен тот факт, что путь к миру блокирует российская деструктивная позиция. Какой смысл созывать новый саммит «Нормандского формата», если Москва ничего не сделала из предыдущих договоренностей?

Чтобы, хоть как-то «оправдаться», кто-то надоумил министра-единороса пойти ва-банк и опубликовать служебную дипломатическую переписку, и тем самым Лавров сам себе поставил мат. Из представленных документов видны все ахиллесовы пяты Кремля. Главы МИД ФРГ Хаас и Франции Ле-Дриан категорически отбросили российские тезисы про внутриукраинский характер конфликта; посредническую роль РФ наравне с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе; идею навязываемого РФ прямого диалога Киев с Донецком и Луганском; подчеркнули, что происходит препятствование со стороны марионеток РФ получения СММ ОБСЕ надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины. В целом Кремль размывает «нормандский формат» неприсущими ему задачами, и одновременно поощряет торможение реализации решений Парижского саммита для достижения всеобъемлющих действий по урегулированию конфликта, особенно по части соблюдения режима прекращения огня и обсуждение правовых и политических аспектов Минских соглашений. ...

Истерический припадок с обнародованной перепиской Лаврова в духе показной публичности большевиков в 1917 году, показал, что на Смоленской-Сенной окончательно сдали нервы. https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444587/
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18.11.2021 17:00 Ответить
а то тут ольгинцы так старались в комментах, рассказывая что типо Европа Украину давно предала и кинула.
А вот на тебе. Все наврали.
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18.11.2021 18:50 Ответить
***** своему стаду вешает лапшу на рога. Стадо радостно мычит.
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18.11.2021 17:00 Ответить
А мне кажется, шо наступил час , когда муйло само-себе чешет по ушам... ИМХО,представители конгломерата последнее время тверезо оценивают ситуацию и всецело поддерживают свободолюбие Украины(как пример)...
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18.11.2021 17:07 Ответить
Да, так и есть. И что ты сделаешь, *****?
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18.11.2021 17:00 Ответить
нельзя самим отказываться от Минских. К ним привязаны санкции.
Это должен делать Путин. и Он готовит почву для отказа от Минских ()это заявят в ОРДЛО зимой, тогда Путин введет в ОРДЛО войска, открыто.
Тогда станет еще сложнее их оттуда выкурить.
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18.11.2021 18:51 Ответить
Тепер можна сказати - хоч і не офіційно, але Європа тепер має кордон з дикунами.
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18.11.2021 17:02 Ответить
Когда уже заговорят о том, что выполнить первые минские через два-три месяца после подписания это одно, а сейчас - совсем другое. Ситуация коренным образом изменилась. РФ гибридно аннексировала эти территории. Пора Украине на законодательном уровне признать их оккупированными и гибридно аннексированными. И исходя из этого проводить свою внутреннюю и международную политику, добиваясь от международных партнеров и ООН признания этого факта и помощи в пересмотре путей разрешения этой проблемы и восстановления нашего суверенитета.
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18.11.2021 17:13 Ответить
птн ХЛО ПНХ!
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18.11.2021 17:25 Ответить
В Минских нет необходимости или обязательного диалога с Ордло. Точка раз. Украину вооружают для отпора ей Украиной вооруженной агрессии России.
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18.11.2021 17:26 Ответить
А с унылой лошадью из стайни царя считаешь сладить можно?
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18.11.2021 17:40 Ответить
ты тварь стрелять перестал? а это первый пункт...
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18.11.2021 17:35 Ответить
У путіна коротка память, він забув про гарантії недоторканості кордонів і поваги її територіальної цілісності, в підписаних роССією документах: Будапештському Меморандумі 1994 року, та "Великому договорі" між Україною та роССією 1997 року.
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18.11.2021 17:38 Ответить
У бункерного деда обострение психоза . Или решил бабку Меркель на "трубу" кинуть. У кремлевских кидалово и разводилово главные развлечение
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18.11.2021 17:50 Ответить
Цікаво виходить, міжнародний військовий злочинець вимагає, щоб доримувались міжнародного права, згідно з яким він має сидіти на лаві підсудних. А його армія має вивести війська з окупованих територій.
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18.11.2021 18:04 Ответить
птн х*йло!
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18.11.2021 18:11 Ответить
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18.11.2021 18:33 Ответить
А чЬО , потом заработанная регалия-медалька...
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18.11.2021 19:07 Ответить
Про "минск" надо забыть. Давно пора включать Будапешт.
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18.11.2021 20:14 Ответить
 
 