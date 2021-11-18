Германия и Франция потакают курсу Украины на демонтаж минских соглашений, - Путин

Берлин и Париж потакают попыткам Киева демонтировать минские договоренности

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ, Франция - не отрицают значения минских соглашений. Кстати, нельзя забывать, что эти Минские соглашения приняли форму нормы международного права - принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на самом деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, заводящий переговоры и самоурегулирование, к сожалению, в тупик", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По словам президента РФ, посреднические усилия в Трехсторонней контактной группе и "нормандском формате" важно продолжать настойчиво и энергично, поскольку других международных механизмов содействия урегулированию не существует.

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"Как нет и альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме", – заявил он.

При этом президент РФ считает, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

"Конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразны и, как бы смягчить, поверхностно очень относятся ко всем нашим оговоркам и разговорам о "красных линиях"", - отметил Путин.

По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставкой Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам"

"Мы постоянно выражаем наши беспокойства по этому поводу, говорим о "красных линиях", - подчеркнул президент РФ.