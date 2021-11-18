Германия и Франция потакают курсу Украины на демонтаж минских соглашений, - Путин
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Берлин и Париж потакают попыткам Киева демонтировать минские договоренности
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ, Франция - не отрицают значения минских соглашений. Кстати, нельзя забывать, что эти Минские соглашения приняли форму нормы международного права - принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на самом деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, заводящий переговоры и самоурегулирование, к сожалению, в тупик", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
По словам президента РФ, посреднические усилия в Трехсторонней контактной группе и "нормандском формате" важно продолжать настойчиво и энергично, поскольку других международных механизмов содействия урегулированию не существует.
"Как нет и альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме", – заявил он.
При этом президент РФ считает, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".
"Конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразны и, как бы смягчить, поверхностно очень относятся ко всем нашим оговоркам и разговорам о "красных линиях"", - отметил Путин.
По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставкой Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам"
"Мы постоянно выражаем наши беспокойства по этому поводу, говорим о "красных линиях", - подчеркнул президент РФ.
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Чтобы, хоть как-то «оправдаться», кто-то надоумил министра-единороса пойти ва-банк и опубликовать служебную дипломатическую переписку, и тем самым Лавров сам себе поставил мат. Из представленных документов видны все ахиллесовы пяты Кремля. Главы МИД ФРГ Хаас и Франции Ле-Дриан категорически отбросили российские тезисы про внутриукраинский характер конфликта; посредническую роль РФ наравне с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе; идею навязываемого РФ прямого диалога Киев с Донецком и Луганском; подчеркнули, что происходит препятствование со стороны марионеток РФ получения СММ ОБСЕ надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины. В целом Кремль размывает «нормандский формат» неприсущими ему задачами, и одновременно поощряет торможение реализации решений Парижского саммита для достижения всеобъемлющих действий по урегулированию конфликта, особенно по части соблюдения режима прекращения огня и обсуждение правовых и политических аспектов Минских соглашений. ...
Истерический припадок с обнародованной перепиской Лаврова в духе показной публичности большевиков в 1917 году, показал, что на Смоленской-Сенной окончательно сдали нервы. https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444587/
А вот на тебе. Все наврали.
Это должен делать Путин. и Он готовит почву для отказа от Минских ()это заявят в ОРДЛО зимой, тогда Путин введет в ОРДЛО войска, открыто.
Тогда станет еще сложнее их оттуда выкурить.