Німеччина та Франція потурають курсу України на демонтаж Мінських угод, - Путін

Берлін та Париж потурають спробам Києва демонтувати Мінські домовленості

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ з посиланям на Інтерфакс-Україна.

"На словах наші партнери з "нормандського квартету" - ФРН, Франція - не заперечують значення Мінських угод. До речі, не можна забувати, що ці Мінські угоди набули форми норми міжнародного права - прийнято відповідне рішення Ради Безпеки ООН. Але насправді, на жаль, , потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь", - сказав Путін на розширеному засіданні колегії МЗС РФ.

За словами президента РФ, посередницькі зусилля у Тристоронній контактній групі та "нормандському форматі" важливо продовжувати наполегливо та енергійно, оскільки інших міжнародних механізмів сприяння врегулюванню не існує.

"Як немає і альтернативи виконанню самих Мінських домовленостей у повному обсязі", - заявив він.

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При цьому президент РФ вважає, що Захід загострює ситуацію і дуже поверхово ставиться до попереджень Росії не переходити "червоні лінії".

"Звичайно, розуміємо, що партнери наші дуже своєрідні і, як би пом'якшити, поверхово дуже ставляться до всіх наших застережень і розмов про "червоні лінії", - зазначив Путін.

За його словами, "західні партнери загострюють ситуацію постачанням Києву летального сучасного озброєння, проведенням провокаційних військових маневрів у Чорному морі, та й не тільки, але в інших регіонах, близьких до наших кордонів"

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"Ми постійно висловлюємо наші занепокоєння з цього приводу, говоримо про "червоні лінії", - підкреслив президент РФ.