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Німеччина та Франція потурають курсу України на демонтаж Мінських угод, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина та Франція потурають курсу України на демонтаж Мінських угод, - Путін

Берлін та Париж потурають спробам Києва демонтувати Мінські домовленості

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ з посиланям на Інтерфакс-Україна.

"На словах наші партнери з "нормандського квартету" - ФРН, Франція - не заперечують значення Мінських угод. До речі, не можна забувати, що ці Мінські угоди набули форми норми міжнародного права - прийнято відповідне рішення Ради Безпеки ООН. Але насправді, на жаль, , потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь", - сказав Путін на розширеному засіданні колегії МЗС РФ.

За словами президента РФ, посередницькі зусилля у Тристоронній контактній групі та "нормандському форматі" важливо продовжувати наполегливо та енергійно, оскільки інших міжнародних механізмів сприяння врегулюванню не існує.

"Як немає і альтернативи виконанню самих Мінських домовленостей у повному обсязі", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прирівняв товари з ОРДЛО до російських і допустив до держзакупівель

При цьому президент РФ вважає, що Захід загострює ситуацію і дуже поверхово ставиться до попереджень Росії не переходити "червоні лінії".

"Звичайно, розуміємо, що партнери наші дуже своєрідні і, як би пом'якшити, поверхово дуже ставляться до всіх наших застережень і розмов про "червоні лінії", - зазначив Путін. 

За його словами, "західні партнери загострюють ситуацію постачанням Києву летального сучасного озброєння, проведенням провокаційних військових маневрів у Чорному морі, та й не тільки, але в інших регіонах, близьких до наших кордонів" 

Також читайте: Застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди, - Путін

"Ми постійно висловлюємо наші занепокоєння з цього приводу, говоримо про "червоні лінії", - підкреслив президент РФ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
***** своему стаду вешает лапшу на рога. Стадо радостно мычит.
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18.11.2021 17:00
+6
В Минских нет необходимости или обязательного диалога с Ордло. Точка раз. Украину вооружают для отпора ей Украиной вооруженной агрессии России.
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18.11.2021 17:26
+5
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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18.11.2021 16:56
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потурають британські та шведські парашютісти, ну й дядько Сем, звісно, а ці два заср..ця мовчать у тряпочку
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18.11.2021 16:53 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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18.11.2021 16:56 Відповісти
Ога, а шо это муйлуша в отказную хочет свалить, корчит здесь из себя белого и пушистого...
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18.11.2021 16:58 Відповісти
Для Лаврова, верно, наступил судный день, ведь началось обрушение нагромождений лжи касательно российской политики по Донбассу. И уже всем четко ясен тот факт, что путь к миру блокирует российская деструктивная позиция. Какой смысл созывать новый саммит «Нормандского формата», если Москва ничего не сделала из предыдущих договоренностей?

Чтобы, хоть как-то «оправдаться», кто-то надоумил министра-единороса пойти ва-банк и опубликовать служебную дипломатическую переписку, и тем самым Лавров сам себе поставил мат. Из представленных документов видны все ахиллесовы пяты Кремля. Главы МИД ФРГ Хаас и Франции Ле-Дриан категорически отбросили российские тезисы про внутриукраинский характер конфликта; посредническую роль РФ наравне с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе; идею навязываемого РФ прямого диалога Киев с Донецком и Луганском; подчеркнули, что происходит препятствование со стороны марионеток РФ получения СММ ОБСЕ надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины. В целом Кремль размывает «нормандский формат» неприсущими ему задачами, и одновременно поощряет торможение реализации решений Парижского саммита для достижения всеобъемлющих действий по урегулированию конфликта, особенно по части соблюдения режима прекращения огня и обсуждение правовых и политических аспектов Минских соглашений. ...

Истерический припадок с обнародованной перепиской Лаврова в духе показной публичности большевиков в 1917 году, показал, что на Смоленской-Сенной окончательно сдали нервы. https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444587/
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18.11.2021 17:00 Відповісти
а то тут ольгинцы так старались в комментах, рассказывая что типо Европа Украину давно предала и кинула.
А вот на тебе. Все наврали.
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18.11.2021 18:50 Відповісти
***** своему стаду вешает лапшу на рога. Стадо радостно мычит.
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18.11.2021 17:00 Відповісти
А мне кажется, шо наступил час , когда муйло само-себе чешет по ушам... ИМХО,представители конгломерата последнее время тверезо оценивают ситуацию и всецело поддерживают свободолюбие Украины(как пример)...
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18.11.2021 17:07 Відповісти
Да, так и есть. И что ты сделаешь, *****?
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18.11.2021 17:00 Відповісти
нельзя самим отказываться от Минских. К ним привязаны санкции.
Это должен делать Путин. и Он готовит почву для отказа от Минских ()это заявят в ОРДЛО зимой, тогда Путин введет в ОРДЛО войска, открыто.
Тогда станет еще сложнее их оттуда выкурить.
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18.11.2021 18:51 Відповісти
Тепер можна сказати - хоч і не офіційно, але Європа тепер має кордон з дикунами.
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18.11.2021 17:02 Відповісти
Когда уже заговорят о том, что выполнить первые минские через два-три месяца после подписания это одно, а сейчас - совсем другое. Ситуация коренным образом изменилась. РФ гибридно аннексировала эти территории. Пора Украине на законодательном уровне признать их оккупированными и гибридно аннексированными. И исходя из этого проводить свою внутреннюю и международную политику, добиваясь от международных партнеров и ООН признания этого факта и помощи в пересмотре путей разрешения этой проблемы и восстановления нашего суверенитета.
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18.11.2021 17:13 Відповісти
птн ХЛО ПНХ!
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18.11.2021 17:25 Відповісти
В Минских нет необходимости или обязательного диалога с Ордло. Точка раз. Украину вооружают для отпора ей Украиной вооруженной агрессии России.
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18.11.2021 17:26 Відповісти
А с унылой лошадью из стайни царя считаешь сладить можно?
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18.11.2021 17:40 Відповісти
ты тварь стрелять перестал? а это первый пункт...
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18.11.2021 17:35 Відповісти
У путіна коротка память, він забув про гарантії недоторканості кордонів і поваги її територіальної цілісності, в підписаних роССією документах: Будапештському Меморандумі 1994 року, та "Великому договорі" між Україною та роССією 1997 року.
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18.11.2021 17:38 Відповісти
У бункерного деда обострение психоза . Или решил бабку Меркель на "трубу" кинуть. У кремлевских кидалово и разводилово главные развлечение
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18.11.2021 17:50 Відповісти
Цікаво виходить, міжнародний військовий злочинець вимагає, щоб доримувались міжнародного права, згідно з яким він має сидіти на лаві підсудних. А його армія має вивести війська з окупованих територій.
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18.11.2021 18:04 Відповісти
птн х*йло!
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18.11.2021 18:11 Відповісти
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18.11.2021 18:33 Відповісти
А чЬО , потом заработанная регалия-медалька...
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18.11.2021 19:07 Відповісти
Про "минск" надо забыть. Давно пора включать Будапешт.
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18.11.2021 20:14 Відповісти
 
 