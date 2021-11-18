Німеччина та Франція потурають курсу України на демонтаж Мінських угод, - Путін
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Берлін та Париж потурають спробам Києва демонтувати Мінські домовленості
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ з посиланям на Інтерфакс-Україна.
"На словах наші партнери з "нормандського квартету" - ФРН, Франція - не заперечують значення Мінських угод. До речі, не можна забувати, що ці Мінські угоди набули форми норми міжнародного права - прийнято відповідне рішення Ради Безпеки ООН. Але насправді, на жаль, , потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь", - сказав Путін на розширеному засіданні колегії МЗС РФ.
За словами президента РФ, посередницькі зусилля у Тристоронній контактній групі та "нормандському форматі" важливо продовжувати наполегливо та енергійно, оскільки інших міжнародних механізмів сприяння врегулюванню не існує.
"Як немає і альтернативи виконанню самих Мінських домовленостей у повному обсязі", - заявив він.
При цьому президент РФ вважає, що Захід загострює ситуацію і дуже поверхово ставиться до попереджень Росії не переходити "червоні лінії".
"Звичайно, розуміємо, що партнери наші дуже своєрідні і, як би пом'якшити, поверхово дуже ставляться до всіх наших застережень і розмов про "червоні лінії", - зазначив Путін.
За його словами, "західні партнери загострюють ситуацію постачанням Києву летального сучасного озброєння, проведенням провокаційних військових маневрів у Чорному морі, та й не тільки, але в інших регіонах, близьких до наших кордонів"
"Ми постійно висловлюємо наші занепокоєння з цього приводу, говоримо про "червоні лінії", - підкреслив президент РФ.
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Чтобы, хоть как-то «оправдаться», кто-то надоумил министра-единороса пойти ва-банк и опубликовать служебную дипломатическую переписку, и тем самым Лавров сам себе поставил мат. Из представленных документов видны все ахиллесовы пяты Кремля. Главы МИД ФРГ Хаас и Франции Ле-Дриан категорически отбросили российские тезисы про внутриукраинский характер конфликта; посредническую роль РФ наравне с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе; идею навязываемого РФ прямого диалога Киев с Донецком и Луганском; подчеркнули, что происходит препятствование со стороны марионеток РФ получения СММ ОБСЕ надежного и безопасного доступа ко всей территории Украины. В целом Кремль размывает «нормандский формат» неприсущими ему задачами, и одновременно поощряет торможение реализации решений Парижского саммита для достижения всеобъемлющих действий по урегулированию конфликта, особенно по части соблюдения режима прекращения огня и обсуждение правовых и политических аспектов Минских соглашений. ...
Истерический припадок с обнародованной перепиской Лаврова в духе показной публичности большевиков в 1917 году, показал, что на Смоленской-Сенной окончательно сдали нервы. https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444587/
А вот на тебе. Все наврали.
Это должен делать Путин. и Он готовит почву для отказа от Минских ()это заявят в ОРДЛО зимой, тогда Путин введет в ОРДЛО войска, открыто.
Тогда станет еще сложнее их оттуда выкурить.