В Минобразования рассказали о партнерстве с бизнесом для развития профессионально-технического образования

Важную роль в развитии профессионального образования в Украине играют партнеры. Продолжается работа по улучшению и обновлению содержания учебной программы и повышению квалификации педагогов, отметили в Минобразования.

Важным в Минобразования считают налаживание партнерства с работодателями и бизнесом. В настоящее время в Министерстве уже подписано более 20 меморандумов о сотрудничестве с организациями и частными предпринимателями, которые помогают финансово и способствуют привлечению высококвалифицированных сотрудников в учебный процесс.

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"Вместе с партнерами мы создаем учебно-практические центры, они в них инвестируют. С отдельными мы реализуем популяризационные проекты или обновляем учебные материалы", - сказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик.

Она добавила: "Очень важным аспектом является как можно большее вовлечение в образовательный процесс – это и привлечение специалистов по производству к преподаванию, это также участие работодателей в разработке образовательных программ, для того, чтобы те навыки, которые получают во время образования, отвечали именно потребностям рынка труда".

Также Министерство по сотрудничеству с партнерами из Европейского Союза разрабатывает масштабную коммуникационную кампанию. Кроме традиционных мероприятий профориентации школьников, будет проходить ряд мероприятий, где каждый желающий сможет как можно больше узнать о разных профессиях и проверить свои способности в различных отраслях.

Также государство выделило более 150 миллионов гривен для создания 62 учебно-практических центров, на базе существующих учреждений. Еще 15 будут полностью обновлены при поддержке ЕС. Все эти мероприятия заинтересуют молодежь в получении технических профессий и привлечении их для работы на предприятиях.