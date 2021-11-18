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В Минобразования рассказали о партнерстве с бизнесом для развития профессионально-технического образования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Важную роль в развитии профессионального образования в Украине играют партнеры. Продолжается работа по улучшению и обновлению содержания учебной программы и повышению квалификации педагогов, отметили в Минобразования.

Важным в Минобразования считают налаживание партнерства с работодателями и бизнесом. В настоящее время в Министерстве уже подписано более 20 меморандумов о сотрудничестве с организациями и частными предпринимателями, которые помогают финансово и способствуют привлечению высококвалифицированных сотрудников в учебный процесс.

"Вместе с партнерами мы создаем учебно-практические центры, они в них инвестируют. С отдельными мы реализуем популяризационные проекты или обновляем учебные материалы", - сказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик.

Она добавила: "Очень важным аспектом является как можно большее вовлечение в образовательный процесс – это и привлечение специалистов по производству к преподаванию, это также участие работодателей в разработке образовательных программ, для того, чтобы те навыки, которые получают во время образования, отвечали именно потребностям рынка труда".

Также Министерство по сотрудничеству с партнерами из Европейского Союза разрабатывает масштабную коммуникационную кампанию. Кроме традиционных мероприятий профориентации школьников, будет проходить ряд мероприятий, где каждый желающий сможет как можно больше узнать о разных профессиях и проверить свои способности в различных отраслях.

Также государство выделило более 150 миллионов гривен для создания 62 учебно-практических центров, на базе существующих учреждений. Еще 15 будут полностью обновлены при поддержке ЕС. Все эти мероприятия заинтересуют молодежь в получении технических профессий и привлечении их для работы на предприятиях.

Автор: Анастасія Потіха
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"Дуже важливим аспектом є якомога більше залучення в освітній процес - це і залучення фахівців з виробництва до викладання" - Афоня -"Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий".
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18.11.2021 17:24 Ответить
Плохо у тебя с юмором, Вася... Тут суть в другом, что все идет к тому, что скоро таким как ты, которые ничего не умеют в жизни, некому будет смеситель в ванной поменять. Вызовешь дядю Петю из ЖЕКА а он придет и скажет: "Мужской половой орган тебе мусор а не смеситель, блогер я уже а не сантехник!"
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18.11.2021 17:39 Ответить
Та ну бред. Будет спрос - будет предложение. Просто замена смесителя будет стоить 300$.
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18.11.2021 18:27 Ответить
Техникумы были основой подготовки инженерных кадров,ПТУ готовили профессиональных рабочих.А современные вузы выпускают бездарей с дипломами.
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18.11.2021 18:26 Ответить
 
 