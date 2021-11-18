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Новини Суспільство
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освіта (1042) Міносвіти (1128)

У Міносвіти розповіли про партнерство з бізнесом для розвитку професійно-технічної освіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Важливу роль у розвитку професійної освіти в Україні відіграють партнери. Триває робота з поліпшення та оновлення змісту навчальної програми і підвищення кваліфікації педагогів, зазначили в Міносвіти.

Надважливим в Міносвіти вважають налагодження партнерства із роботодавцями та бізнесом. Нині у Міністерства вже підписано понад 20 меморандумів про співпрацю з організаціями та приватними підприємцями, які допомагають фінансово та сприяють залученню висококваліфікованих співробітників до навчального процесу.

"Разом з партнерами ми створюємо навчально-практичні центри, вони в них інвестують. З окремими ми реалізуємо популяризаційні проєкти або ж оновлюємо навчальні матеріали", – сказала генеральна директорка директорату професійної освіти МОН України Ірина Шумік.

Вона додала: "Дуже важливим аспектом є якомога більше залучення в освітній процес – це і залучення фахівців з виробництва до викладання, це так само участь роботодавців у розробці освітніх програм, для того, щоб ті навички, які добувають під час освіти, відповідали саме потребам ринку праці".

Також Міністерство у співпраці з партнерами з Європейського Союзу розробляє масштабну комунікаційну кампанію. Окрім традиційних заходів профорієнтації школярів, відбуватиметься низка заходів, де кожен охочий матиме змогу якомога більше дізнатися про різні професії та перевірити свої здібності у різних галузях.

Також держава виділила понад 150 мільйонів гривень задля створення 62 навчально-практичних центрів, на базі тих закладів, що існують. Ще 15 буде повністю оновлено за підтримки ЄС. Всі ці заходи мають зацікавити молодь в отримуванні технічних професій та залученні їх для роботи на підприємствах.
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"Дуже важливим аспектом є якомога більше залучення в освітній процес - це і залучення фахівців з виробництва до викладання" - Афоня -"Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий".
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18.11.2021 17:24 Відповісти
Плохо у тебя с юмором, Вася... Тут суть в другом, что все идет к тому, что скоро таким как ты, которые ничего не умеют в жизни, некому будет смеситель в ванной поменять. Вызовешь дядю Петю из ЖЕКА а он придет и скажет: "Мужской половой орган тебе мусор а не смеситель, блогер я уже а не сантехник!"
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18.11.2021 17:39 Відповісти
Та ну бред. Будет спрос - будет предложение. Просто замена смесителя будет стоить 300$.
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18.11.2021 18:27 Відповісти
Техникумы были основой подготовки инженерных кадров,ПТУ готовили профессиональных рабочих.А современные вузы выпускают бездарей с дипломами.
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18.11.2021 18:26 Відповісти
 
 