Стефанчук закрыл внеочередное заседание ВР из-за запаха дыма в зале
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл внеочередное заседание парламента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За это предложение проголосовали 240 народных депутатов.
Отмечается, что причиной стало то, что в дальнейшем было невозможно проводить заседание из-за запаха дыма, стоявшего в зале.
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+7 Кардан_вал
показать весь комментарий18.11.2021 17:35
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показать весь комментарий18.11.2021 19:26
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Загорівся пульт депутата від СН. Всі СН кинулися писати відосіки і ЛИШЕ ОДІН зі СН став тушити вогнегасником.
Тобто у фракції СН лише один розумний депутат.
смердить дуже
это наши депутаты...
а вы заметили, что за последние годы буква "ё" практически исчезла из росийской письмености? И тут кацапы не могут без воровства - воруют даже мову у украинцев!