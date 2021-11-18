Стефанчук закрыл внеочередное заседание ВР из-за запаха дыма в зале

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За это предложение проголосовали 240 народных депутатов.

Отмечается, что причиной стало то, что в дальнейшем было невозможно проводить заседание из-за запаха дыма, стоявшего в зале.

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