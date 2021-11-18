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ВР (28725) пожар (5560) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук закрыл внеочередное заседание ВР из-за запаха дыма в зале

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Стефанчук закрыл внеочередное заседание ВР из-за запаха дыма в зале

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За это предложение проголосовали 240 народных депутатов.

Отмечается, что причиной стало то, что в дальнейшем было невозможно проводить заседание из-за запаха дыма, стоявшего в зале.

Смотрите также: В Раде загорелся пульт для голосования, парламент ушел на перерыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+7
У когось підгоріли дупи...
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18.11.2021 17:35
+4
Кто ж знал, что у Слуг Наркомана так подгорит от оасследования подвигов наркомана ЗЕ.
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18.11.2021 17:49
+4
Тут інше більш цікаво.
Загорівся пульт депутата від СН. Всі СН кинулися писати відосіки і ЛИШЕ ОДІН зі СН став тушити вогнегасником.
Тобто у фракції СН лише один розумний депутат.
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18.11.2021 19:26
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У когось підгоріли дупи...
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18.11.2021 17:35 Ответить
Подиви на пику ведучого. В кого могло після обіду загорітись гузно?
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18.11.2021 17:44 Ответить
Тут інше більш цікаво.
Загорівся пульт депутата від СН. Всі СН кинулися писати відосіки і ЛИШЕ ОДІН зі СН став тушити вогнегасником.
Тобто у фракції СН лише один розумний депутат.
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18.11.2021 19:26 Ответить
Он просто растерялся
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18.11.2021 20:54 Ответить
Всрались
смердить дуже
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18.11.2021 17:36 Ответить
Це як треба всратись, щоб аж димом завоняло?
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18.11.2021 17:40 Ответить
Не каждый день услышишь о покушении на безизвестного министра, во нервы и не выдержали.
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18.11.2021 17:50 Ответить
ганджубасили в туалете
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18.11.2021 17:41 Ответить
Кива наб...дів!
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18.11.2021 17:43 Ответить
Это они уже шмаль легализовали.
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18.11.2021 17:48 Ответить
Кто ж знал, что у Слуг Наркомана так подгорит от оасследования подвигов наркомана ЗЕ.
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18.11.2021 17:49 Ответить
Травку курили.
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18.11.2021 18:06 Ответить
вспомнил о шашлычке, начал давиться слюной, продолжать не было сил
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18.11.2021 18:08 Ответить
Можу навіть догадатися хто пустив "шептуна".
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18.11.2021 18:25 Ответить
Очередной ЗЕпутат пришёл на кастинг в ВР:
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18.11.2021 18:32 Ответить
Главное во второй части картинки...
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18.11.2021 18:33 Ответить
І хто ж це ТАМ так набздів, у кого так запалало? Дайте вгадаю. Зільоні слуги уродів всра...лися, бо боялися, що почнуть обговорювати доповідь Bellingkat/
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18.11.2021 18:51 Ответить
У Коливана дупа підгоріла?
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18.11.2021 18:51 Ответить
Рада смердить... За три года насранное начало разлагаться...
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18.11.2021 19:04 Ответить
А в чём проблема?Если сгорят или задохнуться, то запросто выберем новых. Это сантехника или токаря сложно найти, а депутата запросто.
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18.11.2021 19:09 Ответить
Где бы ни работать - лишь бы не работать...

это наши депутаты...
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18.11.2021 19:13 Ответить
Совсем не по теме, но мысль мне кажется интересной:
а вы заметили, что за последние годы буква "ё" практически исчезла из росийской письмености? И тут кацапы не могут без воровства - воруют даже мову у украинцев!
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18.11.2021 19:16 Ответить
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18.11.2021 19:18 Ответить
нардеп Дим забув помитися?
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18.11.2021 19:23 Ответить
Шмаль легалізували. Поки в окремому приміщенні.
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18.11.2021 19:23 Ответить
Это не дым... Это для слуг урода пахнет жаренным....
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18.11.2021 19:30 Ответить
Песенка будет - "Горіла дупа, палала": мережа вибухнула через жарт "95 кварталу" про вагнергейт
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18.11.2021 20:58 Ответить
Кива добыл огонь трением
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18.11.2021 21:00 Ответить
 
 