Стефанчук закрив позачергове засідання ВР через запах диму в залі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таку пропозицію проголосували 240 народних депутатів.

Зазначається, що причиною стало те, що надалі було неможливо проводити засідання через запах диму, що стояв у залі.

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