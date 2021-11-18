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Стефанчук закрив позачергове засідання ВР через запах диму в залі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Стефанчук закрив позачергове засідання ВР через запах диму в залі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таку пропозицію проголосували 240 народних депутатів.

Зазначається, що причиною стало те, що надалі було неможливо проводити засідання через запах диму, що стояв у залі.

Читайте також: У Раді загорівся пульт для голосування: парламент пішов на перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
У когось підгоріли дупи...
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18.11.2021 17:35
+4
Кто ж знал, что у Слуг Наркомана так подгорит от оасследования подвигов наркомана ЗЕ.
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18.11.2021 17:49
+4
Тут інше більш цікаво.
Загорівся пульт депутата від СН. Всі СН кинулися писати відосіки і ЛИШЕ ОДІН зі СН став тушити вогнегасником.
Тобто у фракції СН лише один розумний депутат.
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18.11.2021 19:26
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У когось підгоріли дупи...
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18.11.2021 17:35 Відповісти
Подиви на пику ведучого. В кого могло після обіду загорітись гузно?
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18.11.2021 17:44 Відповісти
Тут інше більш цікаво.
Загорівся пульт депутата від СН. Всі СН кинулися писати відосіки і ЛИШЕ ОДІН зі СН став тушити вогнегасником.
Тобто у фракції СН лише один розумний депутат.
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18.11.2021 19:26 Відповісти
Он просто растерялся
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18.11.2021 20:54 Відповісти
Всрались
смердить дуже
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18.11.2021 17:36 Відповісти
Це як треба всратись, щоб аж димом завоняло?
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18.11.2021 17:40 Відповісти
Не каждый день услышишь о покушении на безизвестного министра, во нервы и не выдержали.
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18.11.2021 17:50 Відповісти
ганджубасили в туалете
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18.11.2021 17:41 Відповісти
Кива наб...дів!
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Это они уже шмаль легализовали.
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18.11.2021 17:48 Відповісти
Кто ж знал, что у Слуг Наркомана так подгорит от оасследования подвигов наркомана ЗЕ.
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18.11.2021 17:49 Відповісти
Травку курили.
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18.11.2021 18:06 Відповісти
вспомнил о шашлычке, начал давиться слюной, продолжать не было сил
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18.11.2021 18:08 Відповісти
Можу навіть догадатися хто пустив "шептуна".
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18.11.2021 18:25 Відповісти
Очередной ЗЕпутат пришёл на кастинг в ВР:
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18.11.2021 18:32 Відповісти
Главное во второй части картинки...
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18.11.2021 18:33 Відповісти
І хто ж це ТАМ так набздів, у кого так запалало? Дайте вгадаю. Зільоні слуги уродів всра...лися, бо боялися, що почнуть обговорювати доповідь Bellingkat/
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18.11.2021 18:51 Відповісти
У Коливана дупа підгоріла?
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18.11.2021 18:51 Відповісти
Рада смердить... За три года насранное начало разлагаться...
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18.11.2021 19:04 Відповісти
А в чём проблема?Если сгорят или задохнуться, то запросто выберем новых. Это сантехника или токаря сложно найти, а депутата запросто.
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18.11.2021 19:09 Відповісти
Где бы ни работать - лишь бы не работать...

это наши депутаты...
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18.11.2021 19:13 Відповісти
Совсем не по теме, но мысль мне кажется интересной:
а вы заметили, что за последние годы буква "ё" практически исчезла из росийской письмености? И тут кацапы не могут без воровства - воруют даже мову у украинцев!
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18.11.2021 19:16 Відповісти
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18.11.2021 19:18 Відповісти
нардеп Дим забув помитися?
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18.11.2021 19:23 Відповісти
Шмаль легалізували. Поки в окремому приміщенні.
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18.11.2021 19:23 Відповісти
Это не дым... Это для слуг урода пахнет жаренным....
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18.11.2021 19:30 Відповісти
Песенка будет - "Горіла дупа, палала": мережа вибухнула через жарт "95 кварталу" про вагнергейт
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18.11.2021 20:58 Відповісти
Кива добыл огонь трением
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18.11.2021 21:00 Відповісти
 
 