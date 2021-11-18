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Стефанчук закрив позачергове засідання ВР через запах диму в залі
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання парламенту.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таку пропозицію проголосували 240 народних депутатів.
Зазначається, що причиною стало те, що надалі було неможливо проводити засідання через запах диму, що стояв у залі.
Топ коментарі
+7 Кардан_вал
показати весь коментар18.11.2021 17:35
+4 Герхард
показати весь коментар18.11.2021 17:49
+4 курвиметр
показати весь коментар18.11.2021 19:26
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Будь ласка, зачекайте...
Загорівся пульт депутата від СН. Всі СН кинулися писати відосіки і ЛИШЕ ОДІН зі СН став тушити вогнегасником.
Тобто у фракції СН лише один розумний депутат.
смердить дуже
это наши депутаты...
а вы заметили, что за последние годы буква "ё" практически исчезла из росийской письмености? И тут кацапы не могут без воровства - воруют даже мову у украинцев!