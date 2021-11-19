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Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием погибли шесть человек, среди них четыре ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в утреннем отчете ГСЧС.
"18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления продуктами горения (короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием), погибли шесть человек, среди них четыре ребенка (2010-2015 г. р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.
На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС.
Топ комментарии
+7 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий19.11.2021 09:28
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий19.11.2021 09:42
+4 Ласковый зверь
показать весь комментарий19.11.2021 09:37
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Я быстро выдернул из розетки зарядное, из чайника залил огонь.
Засыпали в шоке - могли тупо задохнуться дымом.
Судьба такая
здесь КЗ произошло ночью когда ВСЕ были дома и спали..
Тем более в селе - где кухня может быть в дальнем конце длинного дома или звука КЗ не услышали.
УЗО за 100-200 грн могло спати 6 жизней..
мол, "зачем оно? автомата достаточно! никто не ставит.. это излишки, которые придумал непонятно кто и зачем! да оно вам будет выбивать постоянно!")
В итоге реально ЗАСТАВИЛ поставить.. цена вопроса - пару сотен грн. (в эпицентре от 100 грн на 40 А, но лучше брать понадежнее и на отдельные линии, а не на общую).
Или жизни (как здесь).
Если в городе не ставят, то в селах - и подавно.. "и автомата достаточно!"
А то что банально в распаренной ванной или кухне может пробить на человека (фен - вода- кран) от влажности и тп. - даже понятия не имеют..