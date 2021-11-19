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Новости Происшествия
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Винницкая область (917) дети (6020) пожар (5560) смерть (9034)

Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС

В Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием погибли шесть человек, среди них четыре ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в утреннем отчете ГСЧС.

"18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления продуктами горения (короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием), погибли шесть человек, среди них четыре ребенка (2010-2015 г. р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС.

Также смотрите: Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
якийсь жах. слів нема.
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19.11.2021 09:28
+6
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19.11.2021 09:42
+4
Лет 10 назад в соседней квартире была такая же история, я как раз ехал с работы и позвонила жена. Прибежал, обесточил квартиру и давай заливать. Благо никто не пострадал. Приехавшим пожарным оставалось только составить акт.
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19.11.2021 09:37
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якийсь жах. слів нема.
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19.11.2021 09:28 Ответить
Жесть какая, и ведь такое может с каждым случится.
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19.11.2021 09:34 Ответить
да, мы чуть с супругой так не угорели. Уже почти спали, услышали странные хлопки в кухне и треск. Хорошо я не поленился в кухню зайти - коротнуло зарядное устройство, телефоны на кухне заряжались. Загорелась соломенная хлебница.
Я быстро выдернул из розетки зарядное, из чайника залил огонь.
Засыпали в шоке - могли тупо задохнуться дымом.
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19.11.2021 09:46 Ответить
Сигнализация продуктов горения стоит копейки.
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19.11.2021 10:12 Ответить
ДАтчік диму, газу з батарейкою коштує 300 грн. Я вже давно батьками подарив, купив. Весять над кроватью в спальні. Всім раджу!
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19.11.2021 11:17 Ответить
а может вентиляцией заняться, а не доверять свои жизни датчикам за 300 гривен?
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19.11.2021 12:07 Ответить
це значно дороже. ВИ сюжет по ТСН подивіться, що там за хати, за мешкані й люди живуть. Якщо б був соц проект. ЩО б МНС по хатах проходили, а вони й так ходять й роздавали ці ДАТЧІКІ з батарейкою крона, Й просто вішали до стелі іх у спальні. О, може ж би люди їх не знімали. Їм би лагідно пояснити, що це за для ващої ж безпекі. Думаю що багато хто б дозволив у дитячій чи спальні датчик - він дуже голосно пищить, розбуде навіть п'яного!
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22.11.2021 11:50 Ответить
Лет 10 назад в соседней квартире была такая же история, я как раз ехал с работы и позвонила жена. Прибежал, обесточил квартиру и давай заливать. Благо никто не пострадал. Приехавшим пожарным оставалось только составить акт.
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19.11.2021 09:37 Ответить
Марку холодильника помните?
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19.11.2021 09:39 Ответить
Нет.
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19.11.2021 09:51 Ответить
Холодильник Донбасс
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19.11.2021 10:08 Ответить
Или Ока.
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19.11.2021 10:11 Ответить
Никогда не имел "Донбасс" У деда был "буржуйско-номенклатурный" ЗИЛ, а у родителей военный "Саратов". Почему военный. Потому что прослужил 40 лет без ремонта. Приехал с Кишинева, потом "путешествовал" в Одессу, Кировоград, Чернигов, Херсон. Один недостаток - совсем маленький, по нынешним меркам
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19.11.2021 10:20 Ответить
Да, у нас был этот Саратов у матери. Потом по наследству перешел ко мне. Только вот никакой он не военный - корпус внутри потрескался по всем углам и размораживать нужно было каждые 4 дня((
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19.11.2021 12:03 Ответить
так любая может быть. брак типо. на Розетке почитать отзывы про телефоны, один чел написал - Такое впечатление шо к нам скидывают весь брак.
Судьба такая
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19.11.2021 10:17 Ответить
Возгорание холодильника? Ладно хоть в тексте правильно причину назвали. Эл. пробки наверняка с "тараканами" были. Про автомат и разговора нет
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19.11.2021 09:38 Ответить
Ты не совсем прав, загораются и при автоматах. Единственное что может спасти - дополнительно установленные: устройство от перенапряжения и УЗО (устройство защитное отключающее) и то не на все 100%. Откуда я все это знаю -больше 10 лет выезжал на пожары связанные с электрикой. Насмотрелся всего. Простой пример - залип клемник термостата, двигатель стал перегреваться (автомат не сработал, нет кз). Проводка в устройстве терморегулирования тоненькая и с тонкой изоляцией. После возникло обвальное КЗ, а это порядка 1200А. Произошла сварочная дуга и пока сработал автомат - холодильник и утепление воспламенилось. А ведь, особенные старые холодильники, делались из легковоспламеняющихся материалов. А то, что я предложил, не каждому по карману. Да и многие считают, что автомата достаточно.
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19.11.2021 09:58 Ответить
Забыл сказать, что выезжал как эксперт. Писал статьи в журнал "Пожежна безпека". Отзывы специалистов о них были положительные.
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19.11.2021 10:00 Ответить
Избежать пожара и угорения может сигнализатор продуктов горения и привычка вырубать входной автомат когда покидаешь дом.
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19.11.2021 10:16 Ответить
а если не покидать дом?
здесь КЗ произошло ночью когда ВСЕ были дома и спали..
Тем более в селе - где кухня может быть в дальнем конце длинного дома или звука КЗ не услышали.
УЗО за 100-200 грн могло спати 6 жизней..
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19.11.2021 10:22 Ответить
ты на фото глянь. Какой "длинный коридор"?Тревожная сирена весь дом разбудит. День баче, нич чує - народная мудрость, не слыхал?
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19.11.2021 11:54 Ответить
Ты дом пострадавших на фото видел? Плюс четверо детей. Как думаешь у них были лишнее деньги на покупку даже самого дешевого прибора?
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19.11.2021 10:26 Ответить
Средства, потраченные на безопасность, никогда лишними не являются. И как правило в таких семьях расходуются на бухло и сигареты.
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19.11.2021 11:52 Ответить
У каждого свои приоритеты
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19.11.2021 11:53 Ответить
Вот и я говорю - там всегда есть лишние деньги.
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19.11.2021 11:55 Ответить
А мой комментарий и не был рассчитан на специалистов. Форум не место для ПТЭ и ТЗ. Разумеется предохранители не дают 100% гарантии, но хоть какая то была бы защита от КЗ
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19.11.2021 10:13 Ответить
Я и не говорил, что ты не прав. Прав, еще как!!! Это первое, что должно быть - качественный автоматический выключатель с соответствующим, не завышенным номиналом.
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19.11.2021 12:32 Ответить
Я хочу в підвалі пічку зробити. Порадьте яку марку пристрою для виявлення СО придбати. Так, щоб не космос ціна , але щоб від дійсно спрацював, якщо щось станеться.
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19.11.2021 13:09 Ответить
ага, факт.. менял проводку пару лет назад с алюминия на медную, так мастер (с его слов "30 лет лет электриком") с вытаращенными глазами смотрел на требование поставить УЗО..

мол, "зачем оно? автомата достаточно! никто не ставит.. это излишки, которые придумал непонятно кто и зачем! да оно вам будет выбивать постоянно!")
В итоге реально ЗАСТАВИЛ поставить.. цена вопроса - пару сотен грн. (в эпицентре от 100 грн на 40 А, но лучше брать понадежнее и на отдельные линии, а не на общую).
Или жизни (как здесь).

Если в городе не ставят, то в селах - и подавно.. "и автомата достаточно!"
А то что банально в распаренной ванной или кухне может пробить на человека (фен - вода- кран) от влажности и тп. - даже понятия не имеют..
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19.11.2021 10:20 Ответить
Ні УЗО ні прилади від перенапруги не можуть захистити від КЗ і тим більше від пожежі. Вони для цього і не призначені. УЗО призначено для захисту від ураження струмом (пробою, погіршенню ізоляції) і воно (УЗО) потребує захисту, а прилади від перенапруги захищають від хвилі перенапруги, яка приходить з мережі. Щоб у вас виникла така хвиля це потрібно щоб блискавка вдарила в будинок. Тому чи ці прилади можуть захистити від пожежі. Ні! Чи потрібно встановлювати ці прилади - так! Бо вони захищають і вас і вашу мережу разом з автоматами. Від пожежі можна захищатися датчиками для цього призначеними, по можливості не економити на електроприладах і електропроводці.
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19.11.2021 17:27 Ответить
И снова ты не прав. электроприбор может гореть без замыкания, а в этом случае пробки не спасут. Когда же если и случится КЗ то уже фаза горения неостановима сама собой пока не выгорит до тла.
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19.11.2021 12:05 Ответить
Он прав, в первую очередь должен быть автомат и без загрубления и потом все остальное
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19.11.2021 12:35 Ответить
Ну давай, расскажи мне теорию горения. Конечно электроприбор, холодильник, телевизор, фен, может гореть и без КЗ. Достаточно бросить его в костер. А причина возникновения пламени, тления какая в том же холодильнике?
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19.11.2021 14:59 Ответить
не несите чепухи - загорание может возникнуть от КЗ еще До срабатывания автомата.
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19.11.2021 18:09 Ответить
Перечитал еще раз ваш комент. Вывод: у вас понятие о ПБ и ПО веществ и материалов на уровне каменного века. Для общего развития рекомендую "Справочник пожароопасных свойств веществ и материалов". Может хоть чуток ума наберетесь
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19.11.2021 15:05 Ответить
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19.11.2021 09:42 Ответить
Божий промысел...Лично я газовый котел вынес в пристройку.Если взорвется,то не в доме.Горят Телевизоры,компьютеры,электроплитки.У нас инженер по ТБ вместе с семьей угорел от газовой печки.Я изначально всем своим близким поменял газовые печки на печки с газконтролем.У нас неоднократно были случаи залива и забывчивости.Тем более сейчас,когда качество газа оставляет желать лучшего.
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19.11.2021 10:19 Ответить
Не промысел это, а обычная тупость. Следствие отсутствия мозгов. А случайности не случайны, закон Мерфи утверждает: Что может произойти, то произойдет. Глупо конечно.
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19.11.2021 13:55 Ответить
 
 