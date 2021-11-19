Первый балкер с углем прибудет в Украину 20 ноября

Балкер Singapore Eagle из 60,5 тыс. тонн американского энергетического угля для ОАО "Центрэнерго" зайдет в ночь на 20 ноября 2021 года в морской порт "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прибытие балкера Singapore Eagle с партией энергетического угля для ПАО "Центрэнерго" ожидаем поздно ночью или утром 20 ноября. К перевалке заявлено 60 тыс. 500 тонн угля, отправленного американской угольной компанией", - отметила пресс-секретарь морского порта Татьяна.

По ее словам, портовики готовы принять и оперативно разгрузить еще два судна типа Capesize - Johny Cash (73 тыс. тонн угля) и Saphira (77 500 тонн угля) для ПАО "Центрэнерго" и компании ДТЭК, которые сейчас на пути в гавань.

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