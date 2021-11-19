Первый балкер с углем прибудет в Украину 20 ноября
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Балкер Singapore Eagle из 60,5 тыс. тонн американского энергетического угля для ОАО "Центрэнерго" зайдет в ночь на 20 ноября 2021 года в морской порт "Южный".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прибытие балкера Singapore Eagle с партией энергетического угля для ПАО "Центрэнерго" ожидаем поздно ночью или утром 20 ноября. К перевалке заявлено 60 тыс. 500 тонн угля, отправленного американской угольной компанией", - отметила пресс-секретарь морского порта Татьяна.
По ее словам, портовики готовы принять и оперативно разгрузить еще два судна типа Capesize - Johny Cash (73 тыс. тонн угля) и Saphira (77 500 тонн угля) для ПАО "Центрэнерго" и компании ДТЭК, которые сейчас на пути в гавань.
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За його словами, компанія як виробник електроенергії орієнтується на зелену генерацію, та "готова розглядати продаж своїх електростанцій та вугільних шахт". Він уточнив, що ДТЕК наразі належить 1ГВт з 8ГВт зелених потужностей в Україні.
Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.
Клав Ринат на дебілів з Донбасу
І чого нема розслідування хто довів те ж Центренерго до ситуації коли стояли без вугілля 20 блоків 3 23?
Шахти Ахметова у США цілодобово працюють для українських підприємств олігарха - розслідування
Найпроблемніша з них понад рік перебуває під наглядом Конгресу США
и тут такая же фигня...