Перший балкер з вугіллям прибуде в Україну 20 листопада

Балкер Singapore Eagle із 60,5 тис. тонн американського енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго" зайде в ніч на 20 листопада 2021 року до морського порту "Південний".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прибуття балкера Singapore Eagle з партією енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго" очікуємо пізно вночі або вранці 20 листопада. До перевалки заявлено 60 тис. 500 тонн вугілля, відправленого американською вугільною компанією", - зазначила речниця морського порту Тетяна Бахтіарова.

За її словами, портовики також готові прийняти й оперативно розвантажити ще два судна типу Capesize - Johny Cash (73 тис. тонн вугілля) та Saphira (77 500 тонн вугілля) для ПАТ "Центренерго" та компанії ДТЕК, які зараз на шляху до гавані.

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