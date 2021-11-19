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Перший балкер з вугіллям прибуде в Україну 20 листопада

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Перший балкер з вугіллям прибуде в Україну 20 листопада

Балкер Singapore Eagle із 60,5 тис. тонн американського енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго" зайде в ніч на 20 листопада 2021 року до морського порту "Південний".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Прибуття балкера Singapore Eagle з партією енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго" очікуємо пізно вночі або вранці 20 листопада. До перевалки заявлено 60 тис. 500 тонн вугілля, відправленого американською вугільною компанією", - зазначила речниця морського порту Тетяна Бахтіарова.

За її словами, портовики також готові прийняти й оперативно розвантажити ще два судна типу Capesize - Johny Cash (73 тис. тонн вугілля) та Saphira (77 500 тонн вугілля) для ПАТ "Центренерго" та компанії ДТЕК, які зараз на шляху до гавані.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Про це пише «Радіо Свобода», спираючись на дані проведеного розслідування програми «Схеми» та «Центру протидії корупції».

Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.

Клав Ринат на дебілів з Донбасу
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19.11.2021 18:03
+9
ДТЕК собі вугілля везе. А по чому хитрий татарін продаватиме дурним хохлам світло..
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19.11.2021 18:02
+9
Причём здесь Украина до ахметовского угля? ЗЕ!спасители, ***
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19.11.2021 18:09
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ДТЕК собі вугілля везе. А по чому хитрий татарін продаватиме дурним хохлам світло..
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19.11.2021 18:02 Відповісти
У ДТЕК Ріната Ахметова роблять ставку на розвиток зеленої енергетики та готові до повного продажу своїх вугільних шахт та електростанцій Про це голова ДТЕК Максим Тімченко розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, компанія як виробник електроенергії орієнтується на зелену генерацію, та "готова розглядати продаж своїх електростанцій та вугільних шахт". Він уточнив, що ДТЕК наразі належить 1ГВт з 8ГВт зелених потужностей в Україні.
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19.11.2021 18:07 Відповісти
Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Про це пише «Радіо Свобода», спираючись на дані проведеного розслідування програми «Схеми» та «Центру протидії корупції».

Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.

Клав Ринат на дебілів з Донбасу
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19.11.2021 18:03 Відповісти
Ну то відомий факт. Цікаво що а Штатах мали нарозслідувати ЦПК?
І чого нема розслідування хто довів те ж Центренерго до ситуації коли стояли без вугілля 20 блоків 3 23?
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19.11.2021 18:10 Відповісти
Гудел он на них с высоких колоколен.
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19.11.2021 18:43 Відповісти
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya



Шахти Ахметова у США цілодобово працюють для українських підприємств олігарха - розслідування
Найпроблемніша з них понад рік перебуває під наглядом Конгресу США
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Причём здесь Украина до ахметовского угля? ЗЕ!спасители, ***
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19.11.2021 18:09 Відповісти
17.11.2021 Самая мощная в России линия по погрузке угля мощностью 8 тыс. т/час запущена в порту Тамань группой компаний ОТЭКО. Это один из последних шагов к выводу навалочных терминалов ОТЭКО в порту Тамань на проектную мощность в 72 млн т грузов/год.В компании планируют достигнуть этого показателя в 2022 г. - после ввода в эксплуатацию еще 1 высокопроизводительной линии и еще 1 угольного склада.
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19.11.2021 18:09 Відповісти
За скільки (ну і скільки) ДТЕК продасть Центренерго - побачимо в платіжках. Смєтуни, ви ще живі? Готові? Чи ще "ржете па пріколу"?
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19.11.2021 18:41 Відповісти
Зате очікуємо свіжий відосик - "Зєлєнскій зкстрічаєсудро з вугіллям!" Слава Зєлєнскому! Слава судну! "Слава вугіллю!" 😁
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19.11.2021 18:45 Відповісти
Ринат Леонидович и Зелемойские стали врагами...
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19.11.2021 18:49 Відповісти
вспомнилось как оно встречало самолет с якобы гуманитарным грузом...который как оказалось был на 95% для герегиного "эпицентра" ))))
и тут такая же фигня...
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19.11.2021 18:56 Відповісти
по 1000 грн за 1 кг
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19.11.2021 19:00 Відповісти
60 тыс это на пару дней для ТЭС.
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19.11.2021 19:00 Відповісти
а якщо точніше, є така інформація ?
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19.11.2021 19:47 Відповісти
Помпезна зустріч з участю найвеличнішого планується?
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19.11.2021 19:13 Відповісти
 
 