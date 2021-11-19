Перший балкер з вугіллям прибуде в Україну 20 листопада
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Балкер Singapore Eagle із 60,5 тис. тонн американського енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго" зайде в ніч на 20 листопада 2021 року до морського порту "Південний".
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Прибуття балкера Singapore Eagle з партією енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго" очікуємо пізно вночі або вранці 20 листопада. До перевалки заявлено 60 тис. 500 тонн вугілля, відправленого американською вугільною компанією", - зазначила речниця морського порту Тетяна Бахтіарова.
За її словами, портовики також готові прийняти й оперативно розвантажити ще два судна типу Capesize - Johny Cash (73 тис. тонн вугілля) та Saphira (77 500 тонн вугілля) для ПАТ "Центренерго" та компанії ДТЕК, які зараз на шляху до гавані.
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За його словами, компанія як виробник електроенергії орієнтується на зелену генерацію, та "готова розглядати продаж своїх електростанцій та вугільних шахт". Він уточнив, що ДТЕК наразі належить 1ГВт з 8ГВт зелених потужностей в Україні.
Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.
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и тут такая же фигня...