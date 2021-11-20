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Киев и 18 областей остаются в "красной" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Киев и 18 областей остаются в

По сотоянию на субботу, 20 ноября, в "красной" зоне карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19, находятся столица Украины и 18 областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

На 20 ноября в красной зоне эпидемической опасности находятся: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области .

На "желтом" уровне эпиднебезопасности - Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области. На "оранжевом" уровне – Закарпатская, Полтавская, Харьковская области.

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Уровень заболеваемости COVID-19, при установленном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 694 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 626 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской (1129) и Полтавской (1004) областях.

Киев и 18 областей остаются в красной зоне, - Минздрав 01
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Та пішли ви.............. свинособаки довбані.....
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20.11.2021 10:39 Ответить
Бабло гребем дальше, а вы лохи.
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20.11.2021 10:47 Ответить
ЯКЩО ТОБІ ПРИГОЖИН НЕ ДОПЛАЧУЄ,економиш на буквах?
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20.11.2021 11:53 Ответить
Да пошли вы ..... ...
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20.11.2021 10:54 Ответить
Гаркалин всё
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20.11.2021 10:57 Ответить
после двух инфарктов и проч.
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20.11.2021 10:59 Ответить
а це хто?

бо в сортах вати не розбираюсь

457135
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20.11.2021 11:54 Ответить
здається осінній "пік" пройдено..
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20.11.2021 11:56 Ответить
В России третий день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19; Австрия ввела полный локдаун.
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20.11.2021 12:13 Ответить
ВОЗ опубликовал статистику побочных реакций от их различных химикатов.
На последней строчке красуется т.н. Covid-вакцина с рекордом почти 2,5 млн жертв.
Всего за год на минуточку!

https://t.me/TianasInsights/1733
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20.11.2021 12:28 Ответить
идите нах
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20.11.2021 13:21 Ответить
 
 