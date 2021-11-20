Киев и 18 областей остаются в "красной" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По сотоянию на субботу, 20 ноября, в "красной" зоне карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19, находятся столица Украины и 18 областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

На 20 ноября в красной зоне эпидемической опасности находятся: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области .

На "желтом" уровне эпиднебезопасности - Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области. На "оранжевом" уровне – Закарпатская, Полтавская, Харьковская области.

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Уровень заболеваемости COVID-19, при установленном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 694 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 626 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской (1129) и Полтавской (1004) областях.