Київ та 18 областей залишаються у "червоній" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на суботу, 20 листопада, в червоній зоні карантину, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, перебувають столиця України та 18 областей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я.
Станом на 20 листопада у червоній зоні епідемічної небезпеки: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.
На жовтому рівні епіднебезпеки: Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області. На помаранчевому рівні - Закарпатська, Полтавська, Харківська області.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 694 на 100 тис. населення.
У Києві рівень захворюваності - 626 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській - 1 129, Полтавській областях - 1 004.
Будь ласка, зачекайте...
бо в сортах вати не розбираюсь
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На последней строчке красуется т.н. Covid-вакцина с рекордом почти 2,5 млн жертв.
Всего за год на минуточку!
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