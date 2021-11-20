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Київ та 18 областей залишаються у "червоній" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Київ та 18 областей залишаються у

Станом на суботу, 20 листопада, в червоній зоні карантину, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, перебувають столиця України та 18 областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров'я.

Станом на 20 листопада у червоній зоні епідемічної небезпеки: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.

На жовтому рівні епіднебезпеки: Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області. На помаранчевому рівні - Закарпатська, Полтавська, Харківська області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 664 людини, зафіксовано 18 250 нових випадків зараження, 21 979 людей одужали

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 694 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності - 626 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській - 1 129, Полтавській областях - 1 004.

Київ та 18 областей залишаються у червоній зоні, - МОЗ 01

Автор: Вадим Куц
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Та пішли ви.............. свинособаки довбані.....
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20.11.2021 10:39 Відповісти
Бабло гребем дальше, а вы лохи.
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20.11.2021 10:47 Відповісти
ЯКЩО ТОБІ ПРИГОЖИН НЕ ДОПЛАЧУЄ,економиш на буквах?
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20.11.2021 11:53 Відповісти
Да пошли вы ..... ...
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20.11.2021 10:54 Відповісти
Гаркалин всё
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20.11.2021 10:57 Відповісти
после двух инфарктов и проч.
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20.11.2021 10:59 Відповісти
а це хто?

бо в сортах вати не розбираюсь

457135
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20.11.2021 11:54 Відповісти
здається осінній "пік" пройдено..
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20.11.2021 11:56 Відповісти
В России третий день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19; Австрия ввела полный локдаун.
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20.11.2021 12:13 Відповісти
ВОЗ опубликовал статистику побочных реакций от их различных химикатов.
На последней строчке красуется т.н. Covid-вакцина с рекордом почти 2,5 млн жертв.
Всего за год на минуточку!

https://t.me/TianasInsights/1733
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20.11.2021 12:28 Відповісти
идите нах
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20.11.2021 13:21 Відповісти
 
 