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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве объявило штормовое предупреждение - ожидается ветер до 24 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию в Facebook.

"По информации "Укргидрометцентра", 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности - "желтый")", - говорится в сообщении.

Отметим, что, по прогнозу "Укргидрометцентра", в Киеве ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов выше нуля, а ночью - 4-6 градусов тепла.

Читайте также: С 22 ноября очное обучение возобновят во всех учебных заведениях Киева, - КГГА
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Топ комментарии
+5
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20.11.2021 12:38
+4
Але ж вітер зеленського не знесе.
Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
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20.11.2021 12:09
+4
Капееец...,завтра у нас с женой Жемчужная свадьба,типа 30 лет вместе...,так... быстро ураган убрать,тайфун отослать на РАБссию,а Торнадо отправить на бункер Мавзолейного фюрера...,Эта Крыса КГБшная заслужила все это вместе и плюс..+...Айсберг на вонючий мавзолей...
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20.11.2021 12:28
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Після публікації "Беллінгкет"?
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20.11.2021 11:56 Ответить
Враждебная погода
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20.11.2021 11:57 Ответить
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20.11.2021 12:19 Ответить
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20.11.2021 12:23 Ответить
Держись там, Киев так себе, а у вас же там ДнепроГес))))
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20.11.2021 12:28 Ответить
и типа вьезд в Киев иногородним запрещен
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20.11.2021 11:58 Ответить
Але ж вітер зеленського не знесе.
Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
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20.11.2021 12:09 Ответить
Офигеть, в Киеве есть море и океан аказаывается))))

Шторм - сильна буря, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике хвилювання води або цунамі.
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20.11.2021 12:27 Ответить
"Штормовое предупреждение - прогноз возникновения, сохранения и усиления опасных природных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, при которых скорость ветра превысит 15 м/с."
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20.11.2021 12:32 Ответить
та то уже боря или урагант. Штормы это ближе к местам где море, где тепло)
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20.11.2021 12:35 Ответить
Бури, ураганы, штормы, при скорости ветра более 15 м/с - обьявляется штормовое предупреждение, общепризнанный термин)
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20.11.2021 12:41 Ответить
Помню в Железном Порту был шторм, я на матрасе херачу аки бог по волнам. И случайно заехал пяткой мужику в челюсть. На его удивление имат-пере-мат я сказал: "В шторм купаться запрещено"
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20.11.2021 12:43 Ответить
Эталонная история "отдыха" из жизни отечественных курортов...
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20.11.2021 13:08 Ответить
Капееец...,завтра у нас с женой Жемчужная свадьба,типа 30 лет вместе...,так... быстро ураган убрать,тайфун отослать на РАБссию,а Торнадо отправить на бункер Мавзолейного фюрера...,Эта Крыса КГБшная заслужила все это вместе и плюс..+...Айсберг на вонючий мавзолей...
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20.11.2021 12:28 Ответить
С юбилеем,товарисч,но не отом думаешь,забей,подари жене ченибудь...
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20.11.2021 12:36 Ответить
Подарил...такое Жемчужное ожерелье вам далеко не по карману Чуваки...
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20.11.2021 12:40 Ответить
Thanks...,в смысле Дякую...
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20.11.2021 12:44 Ответить
Ну и молодца,не забивай мозги всякой ....ой)...
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20.11.2021 12:48 Ответить
Моя Сенаторша не разрешает... Философия штука тонкая,что Восток...
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20.11.2021 12:52 Ответить
Дануна этих синоптикОff,в Черновцах тоже такой шторм щас,легкий ветерок,пью пивос...
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20.11.2021 12:33 Ответить
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20.11.2021 12:38 Ответить
Утяну в архив
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20.11.2021 12:45 Ответить
Софі...дякую...
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20.11.2021 12:48 Ответить
НЕ тягніть! Один "баран" написав, а інший - повторив! У подібних випадках у греків забивалися бики - вони були тваринами Зевса та його дочки Афіни (покровительниці мудрості)- їх "тваринною іпостассю" ("Тваринна іпостась" Афродіти , наприклад - біла кобила) Жертвоприношення робилося як подяка за дарування чогось позитивного в житті : в даному випадку дарування наукового прозріння!
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20.11.2021 13:03 Ответить
Є шанс подякувати тим, хто "науково прозрів" від кандидатської роботи "науківця".
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20.11.2021 13:08 Ответить
Здесь скорее всего аллегория
Быков как то трудно ассоциировать с « умным народом» , бо они сами по себе лидеры
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20.11.2021 13:18 Ответить
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20.11.2021 13:18 Ответить
А Ви знаєте чого в цирку використовують яких-завгодно тварин - але не ВРХ різних видів? Я колись питався у дресирувальника Він на мене подивився як на ідіота і каже: "Так тупіших і упертіших тварин ніж бики немає! В Московському цирку пробували зробить "русский" атракціон - з зубрами Так півроку витратили - так нічого і не добилися!
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20.11.2021 14:04 Ответить
Одно дело жертвоприношение, а другое - покушать.
Накормить гостей и баран сгодиться.
Отличная шутка!
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20.11.2021 20:31 Ответить
"Смачного"! Однак і тут можна "брикнуться" - вівцеводство було розповсюджене в малоазійських грецьких полісах (Мілет славився своєю вовною) А от на Пелопонесі (де жив Арістотель) вирощували переважно кіз - на молоко і м"ясо!
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20.11.2021 20:38 Ответить
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20.11.2021 12:52 Ответить
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20.11.2021 12:55 Ответить
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20.11.2021 13:01 Ответить
Вот бы Петю Порошенко с его псевдопатриотической ватагой куда-нибудь сдуло...
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20.11.2021 16:55 Ответить
 
 