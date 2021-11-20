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В Киеве объявили штормовое предупреждение
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве объявило штормовое предупреждение - ожидается ветер до 24 м/с.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию в Facebook.
"По информации "Укргидрометцентра", 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности - "желтый")", - говорится в сообщении.
Отметим, что, по прогнозу "Укргидрометцентра", в Киеве ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов выше нуля, а ночью - 4-6 градусов тепла.
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+5 Senator S 01a656ec
показать весь комментарий20.11.2021 12:38
+4 Ksenia VB
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+4 Senator S 01a656ec
показать весь комментарий20.11.2021 12:28
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Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
Шторм - сильна буря, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике хвилювання води або цунамі.
Быков как то трудно ассоциировать с « умным народом» , бо они сами по себе лидеры
Накормить гостей и баран сгодиться.
Отличная шутка!