В Киеве объявили штормовое предупреждение

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве объявило штормовое предупреждение - ожидается ветер до 24 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию в Facebook.

"По информации "Укргидрометцентра", 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности - "желтый")", - говорится в сообщении.

Отметим, что, по прогнозу "Укргидрометцентра", в Киеве ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов выше нуля, а ночью - 4-6 градусов тепла.

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