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У Києві оголосили штормове попередження

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві оголосили штормове попередження

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві оголосило штормове попередження - очікується вітер до 24 м/с.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням публікацію у Facebook.

"За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві очікується дощ. Температура повітря вдень становитиме +9 +11, а вночі +4 +6 градусів тепла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 22 листопада очне навчання відновлять в усіх закладах освіти Києва, - КМДА

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+5
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20.11.2021 12:38
+4
Але ж вітер зеленського не знесе.
Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
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20.11.2021 12:09
+4
Капееец...,завтра у нас с женой Жемчужная свадьба,типа 30 лет вместе...,так... быстро ураган убрать,тайфун отослать на РАБссию,а Торнадо отправить на бункер Мавзолейного фюрера...,Эта Крыса КГБшная заслужила все это вместе и плюс..+...Айсберг на вонючий мавзолей...
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20.11.2021 12:28
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Після публікації "Беллінгкет"?
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20.11.2021 11:56 Відповісти
Враждебная погода
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20.11.2021 11:57 Відповісти
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20.11.2021 12:19 Відповісти
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20.11.2021 12:23 Відповісти
Держись там, Киев так себе, а у вас же там ДнепроГес))))
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20.11.2021 12:28 Відповісти
и типа вьезд в Киев иногородним запрещен
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20.11.2021 11:58 Відповісти
Але ж вітер зеленського не знесе.
Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
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20.11.2021 12:09 Відповісти
Офигеть, в Киеве есть море и океан аказаывается))))

Шторм - сильна буря, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике хвилювання води або цунамі.
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20.11.2021 12:27 Відповісти
"Штормовое предупреждение - прогноз возникновения, сохранения и усиления опасных природных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, при которых скорость ветра превысит 15 м/с."
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20.11.2021 12:32 Відповісти
та то уже боря или урагант. Штормы это ближе к местам где море, где тепло)
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20.11.2021 12:35 Відповісти
Бури, ураганы, штормы, при скорости ветра более 15 м/с - обьявляется штормовое предупреждение, общепризнанный термин)
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20.11.2021 12:41 Відповісти
Помню в Железном Порту был шторм, я на матрасе херачу аки бог по волнам. И случайно заехал пяткой мужику в челюсть. На его удивление имат-пере-мат я сказал: "В шторм купаться запрещено"
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20.11.2021 12:43 Відповісти
Эталонная история "отдыха" из жизни отечественных курортов...
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20.11.2021 13:08 Відповісти
Капееец...,завтра у нас с женой Жемчужная свадьба,типа 30 лет вместе...,так... быстро ураган убрать,тайфун отослать на РАБссию,а Торнадо отправить на бункер Мавзолейного фюрера...,Эта Крыса КГБшная заслужила все это вместе и плюс..+...Айсберг на вонючий мавзолей...
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20.11.2021 12:28 Відповісти
С юбилеем,товарисч,но не отом думаешь,забей,подари жене ченибудь...
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20.11.2021 12:36 Відповісти
Подарил...такое Жемчужное ожерелье вам далеко не по карману Чуваки...
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20.11.2021 12:40 Відповісти
Thanks...,в смысле Дякую...
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20.11.2021 12:44 Відповісти
Ну и молодца,не забивай мозги всякой ....ой)...
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20.11.2021 12:48 Відповісти
Моя Сенаторша не разрешает... Философия штука тонкая,что Восток...
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20.11.2021 12:52 Відповісти
Дануна этих синоптикОff,в Черновцах тоже такой шторм щас,легкий ветерок,пью пивос...
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20.11.2021 12:33 Відповісти
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20.11.2021 12:38 Відповісти
Утяну в архив
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20.11.2021 12:45 Відповісти
Софі...дякую...
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20.11.2021 12:48 Відповісти
НЕ тягніть! Один "баран" написав, а інший - повторив! У подібних випадках у греків забивалися бики - вони були тваринами Зевса та його дочки Афіни (покровительниці мудрості)- їх "тваринною іпостассю" ("Тваринна іпостась" Афродіти , наприклад - біла кобила) Жертвоприношення робилося як подяка за дарування чогось позитивного в житті : в даному випадку дарування наукового прозріння!
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20.11.2021 13:03 Відповісти
Є шанс подякувати тим, хто "науково прозрів" від кандидатської роботи "науківця".
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20.11.2021 13:08 Відповісти
Здесь скорее всего аллегория
Быков как то трудно ассоциировать с « умным народом» , бо они сами по себе лидеры
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20.11.2021 13:18 Відповісти
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20.11.2021 13:18 Відповісти
А Ви знаєте чого в цирку використовують яких-завгодно тварин - але не ВРХ різних видів? Я колись питався у дресирувальника Він на мене подивився як на ідіота і каже: "Так тупіших і упертіших тварин ніж бики немає! В Московському цирку пробували зробить "русский" атракціон - з зубрами Так півроку витратили - так нічого і не добилися!
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20.11.2021 14:04 Відповісти
Одно дело жертвоприношение, а другое - покушать.
Накормить гостей и баран сгодиться.
Отличная шутка!
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20.11.2021 20:31 Відповісти
"Смачного"! Однак і тут можна "брикнуться" - вівцеводство було розповсюджене в малоазійських грецьких полісах (Мілет славився своєю вовною) А от на Пелопонесі (де жив Арістотель) вирощували переважно кіз - на молоко і м"ясо!
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20.11.2021 20:38 Відповісти
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20.11.2021 12:52 Відповісти
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20.11.2021 12:55 Відповісти
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20.11.2021 13:01 Відповісти
Вот бы Петю Порошенко с его псевдопатриотической ватагой куда-нибудь сдуло...
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20.11.2021 16:55 Відповісти
 
 