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У Києві оголосили штормове попередження
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві оголосило штормове попередження - очікується вітер до 24 м/с.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням публікацію у Facebook.
"За інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві очікується дощ. Температура повітря вдень становитиме +9 +11, а вночі +4 +6 градусів тепла.
Топ коментарі
+5 Senator S 01a656ec
показати весь коментар20.11.2021 12:38
+4 Ksenia VB
показати весь коментар20.11.2021 12:09
+4 Senator S 01a656ec
показати весь коментар20.11.2021 12:28
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Кияни, на що ви сподіваєтесь ?
Шторм - сильна буря, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике хвилювання води або цунамі.
Быков как то трудно ассоциировать с « умным народом» , бо они сами по себе лидеры
Накормить гостей и баран сгодиться.
Отличная шутка!