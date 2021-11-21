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Акция возле Офиса Президента прошла спокойно, инцидентов не было, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Акция возле Офиса Президента прошла спокойно, инцидентов не было, - полиция

Акция, посвященная Дню достоинства и свободы, завершилась, у Офиса президента остается несколько десятков человек, инцидентов не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Национальной полиции.

"Акция продолжалась у стен Офиса президента, ситуация была спокойная, инцидентов не было. Сейчас акция завершилась, остается несколько десятков участников", - сообщили правоохранители.

По информации полиции, около 19.00 было непонимание со стороны участников акции из-за просьбы осмотра относительно пронесения запрещенных предметов и веществ. Тех, кто отказался пройти досмотр, в Офис президента полиция не пропустила.

"Те, кто осмотр прошел, беспрепятственно продлили акцию возле Офиса президента", - добавили в Нацполиции.

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Топ комментарии
+19
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21.11.2021 20:59
+11
Я ездила на похороны Сережи. Разговаривала с его учительницей - СБУ всячески пыталась слепить из него боевика ИГИЛа. Вся школа, соседи плакали за ним, настолько он был хорошим и добрым человеком!
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21.11.2021 21:13
+10
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21.11.2021 20:39
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21.11.2021 22:03 Ответить
а чего зеленский звиздатую верку Пердючку не выпер на автобус по случаю праздника?
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21.11.2021 22:26 Ответить
при порохе было направление и цель на все это
а тут почти три года говорильни, видосиков и полные тормоза в развитии. экономика в жопе, пандемия в жопе, энергетика в жопе. нет ни одной отрасли или направления за которые зеленые бы взялись и не обосрались.
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21.11.2021 22:52 Ответить
"при порохе было направление и цель на все это" - это как коммунизм при Хрущеве? Ну тогда да.....
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22.11.2021 10:22 Ответить
ну чего вы такие тупые, а?
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22.11.2021 13:56 Ответить
В лозунги верят исключительного ума люди.
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22.11.2021 15:45 Ответить
Мітингарі, які вирушили до будівлі Офісу президента на Банкову попередили главу держави Володимира Зеленського, що розпочнуть безстрокову акцію протесту проти чинної влади, якщо той протягом наступних десяти днів не звільнить керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це під час акції протесту під стінами офісу президента заявив один зі співзасновників "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.
"Володя, якщо за десять днів Єрмак не покине посаду, ми влаштуємо безстрокову акцію за відставку президента Зеленського", - заявив Гудименко.
Зазначимо, що промова Гудименка супроводжувалася вигуками "Відставка" та "Зелю геть". На завершення він закликав усіх українців приїхати 1 грудня на дострокову акцію протесту.
До того ж у представники партії "Демократична сокира" наголошують, що сьогодні акція протесту на банковій нагадує часи експрезидента України Віктора Януковича.
"Так, все саме як за Януковича. Парканчик, рамочка, "беркут", шеренгу людей по одному запускають на акцію. Аж запахло 2012 чи 2013 роком, коли на акції зганяли міліції більше, ніж активістів", - йдеться в заяві партії.
Там наголошують, що протягом наступних 10 днів президента має звільнити Єрмака з посади керівника ОП, інакше його очікує безстрокова акція протесту.
"Отож. Сьогодні ми дали Зеленському 10 днів на те, щоб звільнити Андрія Єрмака. Людину, яка ніхто за Конституцією, але фактично керує країною. Людину, яка має долю в ключових галузях економіки, але водночас - лише секретар офісу президента. Людину, яка скасовує операції, про які ми могли б розповідати онукам, хоча максимум, що могла б ця людина скасовувати - це зустрічі для свого шефа", - заявили у "Демократичній сокирі".
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22.11.2021 01:32 Ответить
толку с этих "спокойных" акций, если это ничего не меняет? властям хорошо, посмотрели в окошко, помахали ручкой протестующим и пошли пить пивасик и смотреть очередной матч

так можно сколько угодно митинговать, на то они и "мирные акции", властям пох на это

а начнешь вые""ываться, - припишут свержение власти и прочую *******))
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22.11.2021 02:05 Ответить
Ай бяда, бяда, бяда.... ХВокус не удался, на паРошене очередное горе!
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22.11.2021 09:36 Ответить
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