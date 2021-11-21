Акция возле Офиса Президента прошла спокойно, инцидентов не было, - полиция
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Акция, посвященная Дню достоинства и свободы, завершилась, у Офиса президента остается несколько десятков человек, инцидентов не было.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Национальной полиции.
"Акция продолжалась у стен Офиса президента, ситуация была спокойная, инцидентов не было. Сейчас акция завершилась, остается несколько десятков участников", - сообщили правоохранители.
По информации полиции, около 19.00 было непонимание со стороны участников акции из-за просьбы осмотра относительно пронесения запрещенных предметов и веществ. Тех, кто отказался пройти досмотр, в Офис президента полиция не пропустила.
"Те, кто осмотр прошел, беспрепятственно продлили акцию возле Офиса президента", - добавили в Нацполиции.
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а тут почти три года говорильни, видосиков и полные тормоза в развитии. экономика в жопе, пандемия в жопе, энергетика в жопе. нет ни одной отрасли или направления за которые зеленые бы взялись и не обосрались.
Про це під час акції протесту під стінами офісу президента заявив один зі співзасновників "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.
"Володя, якщо за десять днів Єрмак не покине посаду, ми влаштуємо безстрокову акцію за відставку президента Зеленського", - заявив Гудименко.
Зазначимо, що промова Гудименка супроводжувалася вигуками "Відставка" та "Зелю геть". На завершення він закликав усіх українців приїхати 1 грудня на дострокову акцію протесту.
До того ж у представники партії "Демократична сокира" наголошують, що сьогодні акція протесту на банковій нагадує часи експрезидента України Віктора Януковича.
"Так, все саме як за Януковича. Парканчик, рамочка, "беркут", шеренгу людей по одному запускають на акцію. Аж запахло 2012 чи 2013 роком, коли на акції зганяли міліції більше, ніж активістів", - йдеться в заяві партії.
Там наголошують, що протягом наступних 10 днів президента має звільнити Єрмака з посади керівника ОП, інакше його очікує безстрокова акція протесту.
"Отож. Сьогодні ми дали Зеленському 10 днів на те, щоб звільнити Андрія Єрмака. Людину, яка ніхто за Конституцією, але фактично керує країною. Людину, яка має долю в ключових галузях економіки, але водночас - лише секретар офісу президента. Людину, яка скасовує операції, про які ми могли б розповідати онукам, хоча максимум, що могла б ця людина скасовувати - це зустрічі для свого шефа", - заявили у "Демократичній сокирі".
так можно сколько угодно митинговать, на то они и "мирные акции", властям пох на это
а начнешь вые""ываться, - припишут свержение власти и прочую *******))