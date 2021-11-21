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Акція біля Офісу Президента минула спокійно, інцидентів не було, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Акція біля Офісу Президента минула спокійно, інцидентів не було, - поліція

Акція, присвячена Дню гідності та свободи, завершилася, біля Офісу президента залишається кілька десятків людей, інцидентів не було.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Національній поліції.

"Акція тривала біля стін Офісу президента, ситуація була спокійна, інцидентів не було. Наразі акція завершилася, залишається кілька десятків учасників", - повідомили правоохоронці.

За інформацією поліції, близько 19.00 було непорозуміння з боку учасників акції через прохання огляду на предмет пронесення заборонених предметів і речовин. Тих, хто відмовився пройти огляд, до Офісу президента поліція не пропустила.

"Ті, хто огляд пройшли, безперешкодно продовжили акцію біля Офісу президента", - додали у Нацполіції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Щурів на Банковій нудить": Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
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21.11.2021 20:59
+11
Я ездила на похороны Сережи. Разговаривала с его учительницей - СБУ всячески пыталась слепить из него боевика ИГИЛа. Вся школа, соседи плакали за ним, настолько он был хорошим и добрым человеком!
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21.11.2021 21:13
+10
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21.11.2021 20:39
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21.11.2021 22:03 Відповісти
а чего зеленский звиздатую верку Пердючку не выпер на автобус по случаю праздника?
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21.11.2021 22:26 Відповісти
при порохе было направление и цель на все это
а тут почти три года говорильни, видосиков и полные тормоза в развитии. экономика в жопе, пандемия в жопе, энергетика в жопе. нет ни одной отрасли или направления за которые зеленые бы взялись и не обосрались.
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21.11.2021 22:52 Відповісти
"при порохе было направление и цель на все это" - это как коммунизм при Хрущеве? Ну тогда да.....
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22.11.2021 10:22 Відповісти
ну чего вы такие тупые, а?
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22.11.2021 13:56 Відповісти
В лозунги верят исключительного ума люди.
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22.11.2021 15:45 Відповісти
Мітингарі, які вирушили до будівлі Офісу президента на Банкову попередили главу держави Володимира Зеленського, що розпочнуть безстрокову акцію протесту проти чинної влади, якщо той протягом наступних десяти днів не звільнить керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це під час акції протесту під стінами офісу президента заявив один зі співзасновників "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.
"Володя, якщо за десять днів Єрмак не покине посаду, ми влаштуємо безстрокову акцію за відставку президента Зеленського", - заявив Гудименко.
Зазначимо, що промова Гудименка супроводжувалася вигуками "Відставка" та "Зелю геть". На завершення він закликав усіх українців приїхати 1 грудня на дострокову акцію протесту.
До того ж у представники партії "Демократична сокира" наголошують, що сьогодні акція протесту на банковій нагадує часи експрезидента України Віктора Януковича.
"Так, все саме як за Януковича. Парканчик, рамочка, "беркут", шеренгу людей по одному запускають на акцію. Аж запахло 2012 чи 2013 роком, коли на акції зганяли міліції більше, ніж активістів", - йдеться в заяві партії.
Там наголошують, що протягом наступних 10 днів президента має звільнити Єрмака з посади керівника ОП, інакше його очікує безстрокова акція протесту.
"Отож. Сьогодні ми дали Зеленському 10 днів на те, щоб звільнити Андрія Єрмака. Людину, яка ніхто за Конституцією, але фактично керує країною. Людину, яка має долю в ключових галузях економіки, але водночас - лише секретар офісу президента. Людину, яка скасовує операції, про які ми могли б розповідати онукам, хоча максимум, що могла б ця людина скасовувати - це зустрічі для свого шефа", - заявили у "Демократичній сокирі".
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22.11.2021 01:32 Відповісти
толку с этих "спокойных" акций, если это ничего не меняет? властям хорошо, посмотрели в окошко, помахали ручкой протестующим и пошли пить пивасик и смотреть очередной матч

так можно сколько угодно митинговать, на то они и "мирные акции", властям пох на это

а начнешь вые""ываться, - припишут свержение власти и прочую *******))
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22.11.2021 02:05 Відповісти
Ай бяда, бяда, бяда.... ХВокус не удался, на паРошене очередное горе!
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22.11.2021 09:36 Відповісти
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