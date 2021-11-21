Акція біля Офісу Президента минула спокійно, інцидентів не було, - поліція
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Акція, присвячена Дню гідності та свободи, завершилася, біля Офісу президента залишається кілька десятків людей, інцидентів не було.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Національній поліції.
"Акція тривала біля стін Офісу президента, ситуація була спокійна, інцидентів не було. Наразі акція завершилася, залишається кілька десятків учасників", - повідомили правоохоронці.
За інформацією поліції, близько 19.00 було непорозуміння з боку учасників акції через прохання огляду на предмет пронесення заборонених предметів і речовин. Тих, хто відмовився пройти огляд, до Офісу президента поліція не пропустила.
"Ті, хто огляд пройшли, безперешкодно продовжили акцію біля Офісу президента", - додали у Нацполіції.
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а тут почти три года говорильни, видосиков и полные тормоза в развитии. экономика в жопе, пандемия в жопе, энергетика в жопе. нет ни одной отрасли или направления за которые зеленые бы взялись и не обосрались.
Про це під час акції протесту під стінами офісу президента заявив один зі співзасновників "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.
"Володя, якщо за десять днів Єрмак не покине посаду, ми влаштуємо безстрокову акцію за відставку президента Зеленського", - заявив Гудименко.
Зазначимо, що промова Гудименка супроводжувалася вигуками "Відставка" та "Зелю геть". На завершення він закликав усіх українців приїхати 1 грудня на дострокову акцію протесту.
До того ж у представники партії "Демократична сокира" наголошують, що сьогодні акція протесту на банковій нагадує часи експрезидента України Віктора Януковича.
"Так, все саме як за Януковича. Парканчик, рамочка, "беркут", шеренгу людей по одному запускають на акцію. Аж запахло 2012 чи 2013 роком, коли на акції зганяли міліції більше, ніж активістів", - йдеться в заяві партії.
Там наголошують, що протягом наступних 10 днів президента має звільнити Єрмака з посади керівника ОП, інакше його очікує безстрокова акція протесту.
"Отож. Сьогодні ми дали Зеленському 10 днів на те, щоб звільнити Андрія Єрмака. Людину, яка ніхто за Конституцією, але фактично керує країною. Людину, яка має долю в ключових галузях економіки, але водночас - лише секретар офісу президента. Людину, яка скасовує операції, про які ми могли б розповідати онукам, хоча максимум, що могла б ця людина скасовувати - це зустрічі для свого шефа", - заявили у "Демократичній сокирі".
так можно сколько угодно митинговать, на то они и "мирные акции", властям пох на это
а начнешь вые""ываться, - припишут свержение власти и прочую *******))