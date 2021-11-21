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Закон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силу, - Кориневич
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Закон Украины о режиме свободной экономической зоны (СЭЗ) "Крым" утратил силу 21 ноября.
Об этом в Facebook сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 21 ноября 2021 года, утратил силу Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".
Позорная СЭЗ "Крым", которая позволяла вести экономическую деятельность на ВОТ Украины в Крыму и содержала дискриминационные положения в отношении граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму, уже не существует", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
можно вернутися...років через 20-ть,
а можно й взагалі пропасти навічно...
Зазначимо, українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року. Це означало, що українські органи, наприклад, не стягують загальнодержавні податки і збори на території окупованого півострова. ВЕЗ мала діяти 10 років, допомагаючи українському бізнесу працювати на півострові.
Закон про її скасування також нормує порядок в'їзду на окуповану територію. Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний в'їзд і виїзд з неї тільки через КПВВ з прикордонним контролем.
Крім того, закон закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають в окупації, та забезпечує реалізацію права на спадщину. Також були прийняті необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів. Джерело: https://censor.net/ua/n3283648
21 ноября, 18:24
Сурков размышляет о том, как России сохранить свою государственность в условиях, когда «всюду наблюдается хроническая убыль порядка и стабильности на фоне прогрессирующих турбулентностей и распада».
При этом Сурков считает, что на сегодня нет «прямой угрозы для установленного порядка. Система как никогда, прочна, и хаос для нее не проблема».
Чтобы снизить градус недовольства граждан, Сурков предлагает «выпустить пар» токсичной социальной энтропии.
«Экспортировать для утилизации на чужой территории», - сказано в пропагандистском материале.
«Экспорт хаоса дело не новое. "Разделяй и властвуй" - древний рецепт. Разделение - синоним хаотизации. Сплачивай своих + разобщай чужих = будешь править и теми, и другими. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», - пишет Сурков.
Он указывает на то, что Россия не утратила своих имперских амбиций.
«Имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус - яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов», - утверждает российский пропагандист, вспоминая об оккупации РФ украинского полуострова.
Сурков считает, что Россия продолжит расширяться, в то время как Китай может стать источником хаоса из-за внутренних разногласий, а Евросоюз в перспективе может быть как источником хаоса, так и его абсорбентом.
«Если так пойдет и дальше, то ЕС станет процветающим полигоном для утилизации политического мусора, куда бродяги и шпионы со всей планеты натащат гнилых избытков классовой и расовой вражды», - считает Сурков.
Россия же в следующем историческом цикле «получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», пишет российский политик.