Закон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силу, - Кориневич

Закон Украины о режиме свободной экономической зоны (СЭЗ) "Крым" утратил силу 21 ноября.

Об этом в Facebook сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 ноября 2021 года, утратил силу Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Позорная СЭЗ "Крым", которая позволяла вести экономическую деятельность на ВОТ Украины в Крыму и содержала дискриминационные положения в отношении граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму, уже не существует", - говорится в сообщении.

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