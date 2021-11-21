Закон щодо вільної економічної зони "Крим" втратив чинність, - Кориневич

Закон України щодо режиму вільної економічної зони (ВЕЗ) "Крим" втратив чинність 21 листопада.

Про це у Facebook повідомив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ,21 листопада 2021 року, втратив чинність Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про осоливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Ганебна ВЕЗ "Крим", яка дозволяла вести економічну діяльність на ТОТ України в Криму та містила дискримінаційні положення щодо громадян України, які постійно мешкають в Криму, вже не існує", - йдеться в повідомленні.

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