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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1624) Россия (91269) Мали (31) ЧВК Вагнера (1281) Блинкен (749)

Присутствие "вагнеровцев" в Мали лишь усугубляет проблему, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Присутствие

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствие внешних сил не приносит никакой пользы, особенно таких игроков, как военизированные формирования вроде ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил в воскресенье во время выступления в Сенегале, где Блинкен находится с официальным визитом.

Так, отвечая на вопрос, беспокоит ли США присутствие России в Мали, госсекретарь Блинкен подчеркнул, что "присутствие внешних субъектов не приносит никакой пользы, в особенности – таких игроков, как частные военизированные формирования вроде [Группы] Вагнера, которые лишь усугубляют проблему".

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Мали и Гвинее Блинкен заявил о необходимости демократических преобразований.

"В Мали есть план… предусматривающий проведение выборов весной, и эти выборы должны состояться. Мы работаем с нашими партнерами в регионе, африканскими институтами, и партнерами за пределами региона, такими как Франция, чтобы поддержать демократические преобразования в Мали", - сказал он.

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Блинкен также остановился на вопросе о распространении экстремизма и терроризма в Сахеле.

"Нам нужна безопасность, но этого недостаточно. Нам также нужно развитие, нужны более широкие возможности. Хотя экстремисты будут всегда, есть множество людей, которые считают, что у них нет выбора, потому что у них нет возможностей. Мы должны работать в этом направлении… создавать возможности, создавать реальный выбор для этих людей", - заявил госсекретарь

Автор: Наталя Джума
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Господи! Та коли вже у США зрозуміють що з "гопниками" - навіть з "ядрьоним дрючком у руках" треба бороться їх же методами? Вони бояться лише "кулака" (бажано - одягнутого в залізну рукавицю!)
Сформувать підрозділ з чорношкірих американських "командос" переодягти у форму армії Малі і хай почнуть різню "вагнерівців" на її території! І сказать - "ихтамнет!!!" "А вы докажите!"
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22.11.2021 07:56 Ответить
С чего вы взяли, что СШа этого не понимают? Все они прекрасно понимают, но, а дальше несколько вариантов. Они банально боятся в военном плане *****. У ***** есть на всех компромат. Либо же это все глобальный спектакль и всё идёт по совместному сценарию.
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22.11.2021 08:13 Ответить
какой еще компромат?
вы в своем уме, писаки?!
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22.11.2021 08:18 Ответить
поняли раньше вас,с чего истерика?
Думаешь, есть легкое решение проблемы России - ядерной державы с почти что монополией на ресурсы?
это не так просто как кажется с дивана. Даже для таких могущественных держав как США.
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22.11.2021 08:18 Ответить
Алло, "гараж"! Де ти у мене "істерику" побачив?
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22.11.2021 08:27 Ответить
Взагалі існування лапатно-запарєбрікаво лайна є проблемою,бо воно смердить по усьому світу,та навіть у космосі...
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22.11.2021 08:19 Ответить
Що ти мелеш? "Бояться" і "побоюваться" - різні речі! Бояться того, хто сильніший! А "побоюються божевільних , п"яних і "обкурених", які можуть вчинить якусь дурість навіть на шкоду собі! Росія саме і перебуває в "наркотичному угарі побєдобєсія" і може піти не необдумані кроки , які знищать не тільки півсвіту , але (в першу чергу) - і її саму!
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22.11.2021 08:20 Ответить
пусть скажет спасибо зеленскому что отпустил их обратно к *****
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22.11.2021 08:25 Ответить
А не слил бы зеля спец. операцию В Мали тоже было бы спокойней
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22.11.2021 08:49 Ответить
мир сошел с ума-ау янки нет вагнеровцев нет проблем наймите Мосад
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22.11.2021 09:05 Ответить
"...присутність зовнішніх сил не приносить жодної користі....." - вірно сказано. І немає значення чиї сили присутні.
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22.11.2021 09:41 Ответить
 
 