Присутствие "вагнеровцев" в Мали лишь усугубляет проблему, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствие внешних сил не приносит никакой пользы, особенно таких игроков, как военизированные формирования вроде ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он заявил в воскресенье во время выступления в Сенегале, где Блинкен находится с официальным визитом.

Так, отвечая на вопрос, беспокоит ли США присутствие России в Мали, госсекретарь Блинкен подчеркнул, что "присутствие внешних субъектов не приносит никакой пользы, в особенности – таких игроков, как частные военизированные формирования вроде [Группы] Вагнера, которые лишь усугубляют проблему".

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Мали и Гвинее Блинкен заявил о необходимости демократических преобразований.

"В Мали есть план… предусматривающий проведение выборов весной, и эти выборы должны состояться. Мы работаем с нашими партнерами в регионе, африканскими институтами, и партнерами за пределами региона, такими как Франция, чтобы поддержать демократические преобразования в Мали", - сказал он.

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Блинкен также остановился на вопросе о распространении экстремизма и терроризма в Сахеле.

"Нам нужна безопасность, но этого недостаточно. Нам также нужно развитие, нужны более широкие возможности. Хотя экстремисты будут всегда, есть множество людей, которые считают, что у них нет выбора, потому что у них нет возможностей. Мы должны работать в этом направлении… создавать возможности, создавать реальный выбор для этих людей", - заявил госсекретарь