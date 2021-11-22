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Новини За кордоном
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Держдепартамент США (1306) Росія (47229) Малі (19) ПВК "Вагнер" (1476) Блінкен (941)

Присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Присутність

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що присутність зовнішніх сил не приносить жодної користі, особливо - таких гравців, як воєнізовані формування на кшталт ПВК "Вагнера".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він заявив у неділю під час виступу в Сенегалі, де Блінкен перебуває з офіційним візитом.

Так, відповідаючи на запитання, чи турбує США присутність Росії в Малі, держсекретар Блінкен підкреслив, що "присутність зовнішніх суб'єктів не приносить жодної користі, особливо таких гравців, як приватні воєнізовані формування на кшталт [Групи] Вагнера, які лише посилюють проблему".

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію в Малі та Гвінеї Блінкен заявив про необхідність демократичних перетворень.

"У Малі є план передбачає проведення виборів навесні, і ці вибори мають відбутися. Ми працюємо з нашими партнерами в регіоні, африканськими інститутами, і партнерами за межами регіону, такими як Франція, щоб підтримати демократичні перетворення в Малі", - сказав він.

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Блінкен також зупинився на питанні про поширення екстремізму і тероризму в Сахелі.

"Нам потрібна безпека, але цього недостатньо. Нам також потрібен розвиток, потрібні більш широкі можливості. Хоча екстремісти будуть завжди, є безліч людей, які вважають, що у них немає вибору, тому що у них немає можливостей. Ми маємо працювати в цьому напрямку, створювати можливості, створювати реальний вибір для цих людей", - заявив держсекретар.
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Господи! Та коли вже у США зрозуміють що з "гопниками" - навіть з "ядрьоним дрючком у руках" треба бороться їх же методами? Вони бояться лише "кулака" (бажано - одягнутого в залізну рукавицю!)
Сформувать підрозділ з чорношкірих американських "командос" переодягти у форму армії Малі і хай почнуть різню "вагнерівців" на її території! І сказать - "ихтамнет!!!" "А вы докажите!"
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22.11.2021 07:56 Відповісти
С чего вы взяли, что СШа этого не понимают? Все они прекрасно понимают, но, а дальше несколько вариантов. Они банально боятся в военном плане *****. У ***** есть на всех компромат. Либо же это все глобальный спектакль и всё идёт по совместному сценарию.
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22.11.2021 08:13 Відповісти
какой еще компромат?
вы в своем уме, писаки?!
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22.11.2021 08:18 Відповісти
поняли раньше вас,с чего истерика?
Думаешь, есть легкое решение проблемы России - ядерной державы с почти что монополией на ресурсы?
это не так просто как кажется с дивана. Даже для таких могущественных держав как США.
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22.11.2021 08:18 Відповісти
Алло, "гараж"! Де ти у мене "істерику" побачив?
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22.11.2021 08:27 Відповісти
Взагалі існування лапатно-запарєбрікаво лайна є проблемою,бо воно смердить по усьому світу,та навіть у космосі...
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22.11.2021 08:19 Відповісти
Що ти мелеш? "Бояться" і "побоюваться" - різні речі! Бояться того, хто сильніший! А "побоюються божевільних , п"яних і "обкурених", які можуть вчинить якусь дурість навіть на шкоду собі! Росія саме і перебуває в "наркотичному угарі побєдобєсія" і може піти не необдумані кроки , які знищать не тільки півсвіту , але (в першу чергу) - і її саму!
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22.11.2021 08:20 Відповісти
пусть скажет спасибо зеленскому что отпустил их обратно к *****
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22.11.2021 08:25 Відповісти
А не слил бы зеля спец. операцию В Мали тоже было бы спокойней
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22.11.2021 08:49 Відповісти
мир сошел с ума-ау янки нет вагнеровцев нет проблем наймите Мосад
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22.11.2021 09:05 Відповісти
"...присутність зовнішніх сил не приносить жодної користі....." - вірно сказано. І немає значення чиї сили присутні.
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22.11.2021 09:41 Відповісти
 
 