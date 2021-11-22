Вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В системе Службы внешней разведки Украины в рамках усовершенствования системы кадрового обеспечения вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр для формирования знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой напресс-службу СВРУ.
"Служба внешней разведки Украины совершенствует систему кадрового обеспечения в соответствии с лучшими практиками стран-членов НАТО. В частности, в системе Службы создан Тренинговый центр, основной задачей которого является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой", - говорится в сообщении.
В то же время, как отмечается, Академия внешней разведки Украины ликвидирована в соответствии с Распоряжением КМУ от 5 ноября 2021 года № 1407-р.
Академия внешней разведки Украины – бывшее высшее военное учебное учреждение, которое по государственному заказу осуществляло подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников СЗРУ. Ранее носило название "Институт службы внешней разведки Украины". 5 ноября 2021 года Кабинет Министров Распоряжением №1407-р ликвидировал Академию внешней разведки Украины.
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Это только у Вас, зеленых, в голове мозги не серого цвета, а вещество зеленого.
Поэтому только у Вас возможно, чтобы барышня, окончившая Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"), возглавляла расследование операции Внешней разведки и давала ей оценку!!!
А завхоз по скрепкам и бумаге, должность которого не прописана ни в одном Законе ни в Конституции, не имеющий доступ к секретности, отдавал приказы начальнику Внешней разведки.
Только вы и ваш президент можете доверять сов. секретную информацию, человеку, не имеющую доступ к ней.
И ты еще тут паришь нам что-то про "крота". Очнись, если способен.
Получать инфу с первых уст.
@ludmela58
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4 ч
Китай построил лифт,чтобы переводить суда через горы.
Основные дисциплины центра:
- наркомановедение
- алкоголеведение
- основы безопасного смешивания наркотических веществ
из практических занятий:
- первая помощь при передозе
- основы экстремального вождения под наркотой и алкоголем
- тактика и стратегия ухода от ответственности при ДТП
головне для зелі та її кураторів, аби не спугнУти зелений жлоблохторат, - руйнувати Україну поступово, як варити жабу зелену..., бо дебіли почнуть шось підозрювати...
наголосували, ідіоти-експериментатори...