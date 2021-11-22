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Вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр

В системе Службы внешней разведки Украины в рамках усовершенствования системы кадрового обеспечения вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр для формирования знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой напресс-службу СВРУ.

"Служба внешней разведки Украины совершенствует систему кадрового обеспечения в соответствии с лучшими практиками стран-членов НАТО. В частности, в системе Службы создан Тренинговый центр, основной задачей которого является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, Академия внешней разведки Украины ликвидирована в соответствии с Распоряжением КМУ от 5 ноября 2021 года № 1407-р.

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Академия внешней разведки Украины – бывшее высшее военное учебное учреждение, которое по государственному заказу осуществляло подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников СЗРУ. Ранее носило название "Институт службы внешней разведки Украины". 5 ноября 2021 года Кабинет Министров Распоряжением №1407-р ликвидировал Академию внешней разведки Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
На хера им разведка! Им академию клоунов надо открыть. Вот что главное в их Украине.
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22.11.2021 14:56
+25
На базе института культуры??? Преподаватели будут с факультета Тик Тока?
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22.11.2021 14:49
+24
Кароче нету у нас больше разведки...
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22.11.2021 14:48
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Кароче нету у нас больше разведки...
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22.11.2021 14:48 Ответить
а нехера она нам , когда вова знает что ему ермак говорит...
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22.11.2021 14:50 Ответить
Да лучше торговый центр построить на ее месте!!!
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22.11.2021 15:53 Ответить
Не будет в нашей разведке "академиков" , да и хорошо .
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22.11.2021 16:20 Ответить
Есть "95 квартал" ЭТО главное !!! Разведка и нахрен не нужна -- ведь все равно ВСЕ СОЛЬЮТ !!! Нахрена ЗРЯ трудиться ??
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22.11.2021 18:01 Ответить
Я расцениваю это как уничтожение целостности и безопасности Армии и Украины !!!
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22.11.2021 18:03 Ответить
На базе института культуры??? Преподаватели будут с факультета Тик Тока?
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22.11.2021 14:49 Ответить
У ТРУСКАВЦІ?
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22.11.2021 16:11 Ответить
Все, як не в людей нормальних...
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22.11.2021 14:54 Ответить
Нормально. От обрали б вас президентом расії, - і ви б їм замість академії ФСБ відкрили, наприклад, циркову школу.
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22.11.2021 14:58 Ответить
На хера им разведка! Им академию клоунов надо открыть. Вот что главное в их Украине.
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22.11.2021 14:56 Ответить
Так и открывают какой-то там президентский университет, где будут за наши с вами деньги бесплатно учить детей богатых, как управлять быдлом.
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22.11.2021 15:56 Ответить
Курси в Трускавцю і видавати свідоцтво . Навіщо кошти витрачати на всякі там тренінгові центри ?
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22.11.2021 14:57 Ответить
А мені ідея подобається . Тренінговий центр передбачає індивідуальну перепідготовку чи спеціальну підготовку військовослужбовця. При цьому легше зберегти режим таємності. Система академії означає колективне навчання великої кількості людей. Знайдеться один "кріт" і зрадить геть усіх. Хоча, можливо я і не правий, я там не вчився.
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22.11.2021 15:06 Ответить
В Академии тоже все по хитрому : не сидят они классами за партами...) (Дружок учился, я выпытывала кое-что и кое-как).
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22.11.2021 15:18 Ответить
Убогие вы умом ,"зеленые".
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22.11.2021 15:20 Ответить
Ущербный, неужели ты думаешь, что в Академии были такие, что этого не понимали?
Это только у Вас, зеленых, в голове мозги не серого цвета, а вещество зеленого.
Поэтому только у Вас возможно, чтобы барышня, окончившая Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"), возглавляла расследование операции Внешней разведки и давала ей оценку!!!
А завхоз по скрепкам и бумаге, должность которого не прописана ни в одном Законе ни в Конституции, не имеющий доступ к секретности, отдавал приказы начальнику Внешней разведки.
Только вы и ваш президент можете доверять сов. секретную информацию, человеку, не имеющую доступ к ней.
И ты еще тут паришь нам что-то про "крота". Очнись, если способен.
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22.11.2021 15:51 Ответить
З такими мислями ти здається закінчив 3 класи і коридор.
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22.11.2021 15:55 Ответить
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22.11.2021 15:06 Ответить
Штирлиц уже не тот Мюллер чемпион!
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22.11.2021 16:01 Ответить
Хорошо шо ещё Курси ,а не кружок юный разведчик.
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22.11.2021 15:08 Ответить
Ректором назначат дЕрьмака?
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22.11.2021 15:09 Ответить
Демченко. дЕрмаку надо быть все время около президента.
Получать инфу с первых уст.
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22.11.2021 15:57 Ответить
зеленский обезсиливает Украину,затем и был поставлен президентом голобородькой кремлевская крыса.
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22.11.2021 15:12 Ответить
Предатели
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22.11.2021 15:13 Ответить
Игорь


@ludmela58

·
4 ч



Китай построил лифт,чтобы переводить суда через горы.
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22.11.2021 15:17 Ответить
нет, это не парадокс, что предложение ликвидировать акамедию внешней разведки поступило нет самой службы, а от минобразования...
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22.11.2021 15:21 Ответить
Это что-то типа Трускавецкой академии народного депутатства? Тогда это сильно! Это прорыв!
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22.11.2021 15:23 Ответить
Тренинговый центр внешней разведки создан на базе Трускавецкого центра повышения квалификации.

Основные дисциплины центра:
- наркомановедение
- алкоголеведение
- основы безопасного смешивания наркотических веществ

из практических занятий:
- первая помощь при передозе
- основы экстремального вождения под наркотой и алкоголем
- тактика и стратегия ухода от ответственности при ДТП
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22.11.2021 15:24 Ответить
Интересно: все выше отписавшиеся саму новость читали?
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22.11.2021 15:25 Ответить
А ты знаешь где готовят специалистов внешней разведки, например, Франции?
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22.11.2021 15:33 Ответить
Неужели статья об этом?
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22.11.2021 15:34 Ответить
Еще один лупокрут. На вопрос ответить в состоянии, юморыст?
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22.11.2021 15:58 Ответить
Сначала ты, дятел.
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22.11.2021 16:20 Ответить
Кто дятел, чмоушник? Единственный дятел здесь ты. Или гнида на сковороде.
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22.11.2021 16:25 Ответить
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22.11.2021 16:32 Ответить
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22.11.2021 16:36 Ответить
...вау?!... думав побачити на цьому місці взагалі прездобольський університет Зе-плавського..
головне для зелі та її кураторів, аби не спугнУти зелений жлоблохторат, - руйнувати Україну поступово, як варити жабу зелену..., бо дебіли почнуть шось підозрювати...
наголосували, ідіоти-експериментатори...
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22.11.2021 15:30 Ответить
И создали вместо университета ПТУ . А вместо диплома - справку о повышении квалификации. Может потому что у нелоха и диплом юрЫста купленный
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22.11.2021 15:31 Ответить
Розвідка при Порошенко:
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22.11.2021 15:40 Ответить
Розвідка при Бубачке:
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22.11.2021 15:41 Ответить
Вчитель надалі готуватиметься на педагогічних курсах. Пілот на кухні. А президент у нас і так уже готувався на кварталі... І це під час війни... Слова зайві.
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22.11.2021 15:51 Ответить
Директор - Поплавский. Но это пока секрет
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22.11.2021 15:56 Ответить
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22.11.2021 15:56 Ответить
Ага. Ускоренные курсы при нежинском пединституте....
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22.11.2021 16:07 Ответить
рЫхВОРматоры, блин..!
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22.11.2021 16:20 Ответить
Сподіваюсь, з фітнес-центром і спа салоном?
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22.11.2021 16:51 Ответить
Ну вот и все - теперь наша Украина в полной ЖОПЕ!
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22.11.2021 18:44 Ответить
Она там с дня инаугурации.
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22.11.2021 22:20 Ответить
Уже начали перестраивать к приходу новых северных друзей?
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22.11.2021 20:20 Ответить
Капец, была академия и нет. Вместо неё балаган создали, для клоунов?!
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23.11.2021 07:25 Ответить
 
 