В системе Службы внешней разведки Украины в рамках усовершенствования системы кадрового обеспечения вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр для формирования знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой напресс-службу СВРУ.

"Служба внешней разведки Украины совершенствует систему кадрового обеспечения в соответствии с лучшими практиками стран-членов НАТО. В частности, в системе Службы создан Тренинговый центр, основной задачей которого является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, Академия внешней разведки Украины ликвидирована в соответствии с Распоряжением КМУ от 5 ноября 2021 года № 1407-р.

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Академия внешней разведки Украины – бывшее высшее военное учебное учреждение, которое по государственному заказу осуществляло подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников СЗРУ. Ранее носило название "Институт службы внешней разведки Украины". 5 ноября 2021 года Кабинет Министров Распоряжением №1407-р ликвидировал Академию внешней разведки Украины.