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Замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр

У системі Служби зовнішньої розвідки України в рамках вдосконалення системи кадрового забезпечення замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр для формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СЗРУ.

"Служба зовнішньої розвідки України вдосконалює систему кадрового забезпечення відповідно до найкращих практик країн – членів НАТО. Зокрема, в системі Служби створено Тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою", – йдеться у повідомленні.

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Натомість, як зазначається, Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до Розпорядження КМУ від 5 листопада 2021 року № 1407-р.

Академія зовнішньої розвідки України – колишній вищий військовий навчальний заклад, який за державним замовленням здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗРУ. Раніше носив назву "Інститут служби зовнішньої розвідки України". 5 листопада 2021 року Кабінет Міністрів Розпорядженням № 1407-р ліквідував Академію зовнішньої розвідки України.
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Топ коментарі
+27
На хера им разведка! Им академию клоунов надо открыть. Вот что главное в их Украине.
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22.11.2021 14:56
+25
На базе института культуры??? Преподаватели будут с факультета Тик Тока?
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22.11.2021 14:49
+24
Кароче нету у нас больше разведки...
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22.11.2021 14:48
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Кароче нету у нас больше разведки...
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22.11.2021 14:48 Відповісти
а нехера она нам , когда вова знает что ему ермак говорит...
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22.11.2021 14:50 Відповісти
Да лучше торговый центр построить на ее месте!!!
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22.11.2021 15:53 Відповісти
Не будет в нашей разведке "академиков" , да и хорошо .
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22.11.2021 16:20 Відповісти
Есть "95 квартал" ЭТО главное !!! Разведка и нахрен не нужна -- ведь все равно ВСЕ СОЛЬЮТ !!! Нахрена ЗРЯ трудиться ??
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22.11.2021 18:01 Відповісти
Я расцениваю это как уничтожение целостности и безопасности Армии и Украины !!!
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22.11.2021 18:03 Відповісти
На базе института культуры??? Преподаватели будут с факультета Тик Тока?
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22.11.2021 14:49 Відповісти
У ТРУСКАВЦІ?
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22.11.2021 16:11 Відповісти
Все, як не в людей нормальних...
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22.11.2021 14:54 Відповісти
Нормально. От обрали б вас президентом расії, - і ви б їм замість академії ФСБ відкрили, наприклад, циркову школу.
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22.11.2021 14:58 Відповісти
На хера им разведка! Им академию клоунов надо открыть. Вот что главное в их Украине.
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22.11.2021 14:56 Відповісти
Так и открывают какой-то там президентский университет, где будут за наши с вами деньги бесплатно учить детей богатых, как управлять быдлом.
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22.11.2021 15:56 Відповісти
Курси в Трускавцю і видавати свідоцтво . Навіщо кошти витрачати на всякі там тренінгові центри ?
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22.11.2021 14:57 Відповісти
А мені ідея подобається . Тренінговий центр передбачає індивідуальну перепідготовку чи спеціальну підготовку військовослужбовця. При цьому легше зберегти режим таємності. Система академії означає колективне навчання великої кількості людей. Знайдеться один "кріт" і зрадить геть усіх. Хоча, можливо я і не правий, я там не вчився.
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22.11.2021 15:06 Відповісти
В Академии тоже все по хитрому : не сидят они классами за партами...) (Дружок учился, я выпытывала кое-что и кое-как).
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22.11.2021 15:18 Відповісти
Убогие вы умом ,"зеленые".
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22.11.2021 15:20 Відповісти
Ущербный, неужели ты думаешь, что в Академии были такие, что этого не понимали?
Это только у Вас, зеленых, в голове мозги не серого цвета, а вещество зеленого.
Поэтому только у Вас возможно, чтобы барышня, окончившая Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"), возглавляла расследование операции Внешней разведки и давала ей оценку!!!
А завхоз по скрепкам и бумаге, должность которого не прописана ни в одном Законе ни в Конституции, не имеющий доступ к секретности, отдавал приказы начальнику Внешней разведки.
Только вы и ваш президент можете доверять сов. секретную информацию, человеку, не имеющую доступ к ней.
И ты еще тут паришь нам что-то про "крота". Очнись, если способен.
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22.11.2021 15:51 Відповісти
З такими мислями ти здається закінчив 3 класи і коридор.
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22.11.2021 15:55 Відповісти
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22.11.2021 15:06 Відповісти
Штирлиц уже не тот Мюллер чемпион!
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22.11.2021 16:01 Відповісти
Хорошо шо ещё Курси ,а не кружок юный разведчик.
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22.11.2021 15:08 Відповісти
Ректором назначат дЕрьмака?
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22.11.2021 15:09 Відповісти
Демченко. дЕрмаку надо быть все время около президента.
Получать инфу с первых уст.
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22.11.2021 15:57 Відповісти
зеленский обезсиливает Украину,затем и был поставлен президентом голобородькой кремлевская крыса.
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22.11.2021 15:12 Відповісти
Предатели
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22.11.2021 15:13 Відповісти
Игорь


@ludmela58

·
4 ч



Китай построил лифт,чтобы переводить суда через горы.
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22.11.2021 15:17 Відповісти
нет, это не парадокс, что предложение ликвидировать акамедию внешней разведки поступило нет самой службы, а от минобразования...
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22.11.2021 15:21 Відповісти
Это что-то типа Трускавецкой академии народного депутатства? Тогда это сильно! Это прорыв!
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22.11.2021 15:23 Відповісти
Тренинговый центр внешней разведки создан на базе Трускавецкого центра повышения квалификации.

Основные дисциплины центра:
- наркомановедение
- алкоголеведение
- основы безопасного смешивания наркотических веществ

из практических занятий:
- первая помощь при передозе
- основы экстремального вождения под наркотой и алкоголем
- тактика и стратегия ухода от ответственности при ДТП
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22.11.2021 15:24 Відповісти
Интересно: все выше отписавшиеся саму новость читали?
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22.11.2021 15:25 Відповісти
А ты знаешь где готовят специалистов внешней разведки, например, Франции?
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22.11.2021 15:33 Відповісти
Неужели статья об этом?
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22.11.2021 15:34 Відповісти
Еще один лупокрут. На вопрос ответить в состоянии, юморыст?
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22.11.2021 15:58 Відповісти
Сначала ты, дятел.
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22.11.2021 16:20 Відповісти
Кто дятел, чмоушник? Единственный дятел здесь ты. Или гнида на сковороде.
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22.11.2021 16:25 Відповісти
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22.11.2021 16:32 Відповісти
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22.11.2021 16:36 Відповісти
...вау?!... думав побачити на цьому місці взагалі прездобольський університет Зе-плавського..
головне для зелі та її кураторів, аби не спугнУти зелений жлоблохторат, - руйнувати Україну поступово, як варити жабу зелену..., бо дебіли почнуть шось підозрювати...
наголосували, ідіоти-експериментатори...
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22.11.2021 15:30 Відповісти
И создали вместо университета ПТУ . А вместо диплома - справку о повышении квалификации. Может потому что у нелоха и диплом юрЫста купленный
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22.11.2021 15:31 Відповісти
Розвідка при Порошенко:
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22.11.2021 15:40 Відповісти
Розвідка при Бубачке:
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22.11.2021 15:41 Відповісти
Вчитель надалі готуватиметься на педагогічних курсах. Пілот на кухні. А президент у нас і так уже готувався на кварталі... І це під час війни... Слова зайві.
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22.11.2021 15:51 Відповісти
Директор - Поплавский. Но это пока секрет
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22.11.2021 15:56 Відповісти
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22.11.2021 15:56 Відповісти
Ага. Ускоренные курсы при нежинском пединституте....
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22.11.2021 16:07 Відповісти
рЫхВОРматоры, блин..!
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22.11.2021 16:20 Відповісти
Сподіваюсь, з фітнес-центром і спа салоном?
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22.11.2021 16:51 Відповісти
Ну вот и все - теперь наша Украина в полной ЖОПЕ!
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22.11.2021 18:44 Відповісти
Она там с дня инаугурации.
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22.11.2021 22:20 Відповісти
Уже начали перестраивать к приходу новых северных друзей?
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22.11.2021 20:20 Відповісти
Капец, была академия и нет. Вместо неё балаган создали, для клоунов?!
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23.11.2021 07:25 Відповісти
 
 