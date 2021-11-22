Замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр
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У системі Служби зовнішньої розвідки України в рамках вдосконалення системи кадрового забезпечення замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр для формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СЗРУ.
"Служба зовнішньої розвідки України вдосконалює систему кадрового забезпечення відповідно до найкращих практик країн – членів НАТО. Зокрема, в системі Служби створено Тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою", – йдеться у повідомленні.
Натомість, як зазначається, Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до Розпорядження КМУ від 5 листопада 2021 року № 1407-р.
Академія зовнішньої розвідки України – колишній вищий військовий навчальний заклад, який за державним замовленням здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗРУ. Раніше носив назву "Інститут служби зовнішньої розвідки України". 5 листопада 2021 року Кабінет Міністрів Розпорядженням № 1407-р ліквідував Академію зовнішньої розвідки України.
Будь ласка, зачекайте...
Это только у Вас, зеленых, в голове мозги не серого цвета, а вещество зеленого.
Поэтому только у Вас возможно, чтобы барышня, окончившая Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"), возглавляла расследование операции Внешней разведки и давала ей оценку!!!
А завхоз по скрепкам и бумаге, должность которого не прописана ни в одном Законе ни в Конституции, не имеющий доступ к секретности, отдавал приказы начальнику Внешней разведки.
Только вы и ваш президент можете доверять сов. секретную информацию, человеку, не имеющую доступ к ней.
И ты еще тут паришь нам что-то про "крота". Очнись, если способен.
Получать инфу с первых уст.
@ludmela58
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4 ч
Китай построил лифт,чтобы переводить суда через горы.
Основные дисциплины центра:
- наркомановедение
- алкоголеведение
- основы безопасного смешивания наркотических веществ
из практических занятий:
- первая помощь при передозе
- основы экстремального вождения под наркотой и алкоголем
- тактика и стратегия ухода от ответственности при ДТП
головне для зелі та її кураторів, аби не спугнУти зелений жлоблохторат, - руйнувати Україну поступово, як варити жабу зелену..., бо дебіли почнуть шось підозрювати...
наголосували, ідіоти-експериментатори...