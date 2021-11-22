У системі Служби зовнішньої розвідки України в рамках вдосконалення системи кадрового забезпечення замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр для формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СЗРУ.

"Служба зовнішньої розвідки України вдосконалює систему кадрового забезпечення відповідно до найкращих практик країн – членів НАТО. Зокрема, в системі Служби створено Тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою", – йдеться у повідомленні.

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Натомість, як зазначається, Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до Розпорядження КМУ від 5 листопада 2021 року № 1407-р.

Академія зовнішньої розвідки України – колишній вищий військовий навчальний заклад, який за державним замовленням здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗРУ. Раніше носив назву "Інститут служби зовнішньої розвідки України". 5 листопада 2021 року Кабінет Міністрів Розпорядженням № 1407-р ліквідував Академію зовнішньої розвідки України.