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Испания с 22 ноября запретила въезд для невакцинированных украинцев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Испания с 22 ноября запретила въезд для невакцинированных украинцев

Начиная с 22 ноября, въезд в Испанию из Украины будет разрешен только для граждан, прошедших полный курс вакцинации против Covid 19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (по истечении 14 дней со дня получения последней дозы).

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, начиная с 22 ноября не будет разрешаться въезд с туристической целью граждан, не имеющих справки о полном курсе вакцинации.

Указанное правило распространяется на лиц старше 12 лет. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Также начиная с 22 ноября будет разрешен въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на наличие COVID-19 или справки о выздоровлении), которые относятся к следующим категориям ("существенные путешествия"):

  • лиц, имеющих вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства, Андорры, Монако, Ватикане или Сан-Марино, и направляющихся в соответствующую страну постоянного проживания, что должно быть документально подтверждено;
  • владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющихся в страну, выдавшую соответствующую визу;
  • медицинских сотрудников, в том числе исследователей, или лиц, ухаживающих за пожилыми людьми, для выполнения своих обязанностей;
  • лиц, осуществляющих грузовые перевозки, членов экипажей морских и воздушных судов;
  • дипломатического и консульского персонала, сотрудников международных организаций, военных формирований, гражданской защиты или гуманитарных миссий с целью выполнения должностных обязанностей;
  • студентов, обучающихся в Испании или другой стране ЕС или Шенгенского соглашения, и имеющих соответствующее разрешение на обучение или визу и медицинскую страховку, которые исключительно направляются в страну, где должно проходить обучение, и если въезд происходит во время академического курса или не раньше, чем за 15 дней до его начала. В случае, если страной назначения является Испания и продолжительность пребывания не превышает 90 дней, необходимо подтверждение, что обучение будет проходить в учебном заведении, авторизованном в Испании и зарегистрированном в соответствующем административном реестре, а учебный курс реализуется в очном и дневном (полном часе) форме и предполагает получение диплома или сертификата;
  • высококвалифицированных работников, прибывающих с целью выполнения необходимой работы, которая не может быть отложена или осуществлена ​​дистанционно, а также участников международных соревнований высокого уровня, проходящих в Испании, подтверждаемых документально;
  • лиц, документально подтверждающих наличие вынужденных семейных обстоятельств;
  • лиц, документально подтверждающих необходимость въезда из-за форс-мажорных обстоятельств, вследствие вынужденной нужды или по гуманитарным причинам.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в Испанию.

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Все пассажиры, прибывающие в Испанию, подлежат прохождению санитарного контроля в первом пункте въезда, предусматривающему по меньшей мере проверку документов, визуальное обследование и замер температуры бесконтактным способом.

Пассажиры, которые будут путешествовать в разрешенных случаях из Украины в возрасте от 12 лет, прибывающих в Испанию через воздушные, морские и сухопутные пункты пропуска из стран, отнесенных к зоне риска, должны предоставить один из следующих документов:

  • справку о получении полного курса вакцинации от СOVID-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);
  • диагностическую справку (негативный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат тестирования на наличие антигенов за 48 часов до въезда);
  • справку о выздоровлении, признаваемую в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на наличие COVID-19.
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Топ комментарии
+4
Вообще я считаю что должно быть так: укололся - молодец, не укололся - твое дело. Но задрачивать людей это уже перебор и делить всех на вакцинированных и невакцинированных это тупо бред...
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22.11.2021 15:12
+2
Полностью согласен. Я , кстати, среди знакомых столько нового узнал. Дай сейчас им власть, как было в средние века, сжигали бы инакомыслящих на кострах инквизиции..

Окно Овертона делает свое дело, вокруг одни вирусологи, иммунологи, генетики и тд. Одни спецы сидят
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22.11.2021 15:15
+2
укололся - молодец, не укололся - дал больше шансов вирусу мутировать в дельту
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22.11.2021 15:27
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фошизды!!!!
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22.11.2021 15:03 Ответить
Оцей момент незрозумілий. Вакцинований може бути точно таким же перереносником хвороби як і не вакцинований. Який сенс у цих довідках?
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22.11.2021 15:05 Ответить
Шоб как ты поедешь в другую область, мусарчуки тормознули автобус и час-полтора составляли протоколы на невакцинированных, а тебе возможно нужно на пересадку и хрен ты что этим мудакам докажешь...
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22.11.2021 15:07 Ответить
А вообще если ваш бус остановили мусарчуки и проверяют фиксируйте это на телефоны. Они этого не любят и быстро расчехляются в итоге, что секономит ваше время. Ибо они говорят, что невакцинированный парушил пастанову кабмина, тобиш шморгалевскую постанову, но мусарчуки нарушают ваше право на проезд, хоть и вы и вакцЫнированный...
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22.11.2021 15:16 Ответить
может, но вероятности очень разные
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22.11.2021 15:10 Ответить
Вообще я считаю что должно быть так: укололся - молодец, не укололся - твое дело. Но задрачивать людей это уже перебор и делить всех на вакцинированных и невакцинированных это тупо бред...
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22.11.2021 15:12 Ответить
Полностью согласен. Я , кстати, среди знакомых столько нового узнал. Дай сейчас им власть, как было в средние века, сжигали бы инакомыслящих на кострах инквизиции..

Окно Овертона делает свое дело, вокруг одни вирусологи, иммунологи, генетики и тд. Одни спецы сидят
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22.11.2021 15:15 Ответить
укололся - молодец, не укололся - дал больше шансов вирусу мутировать в дельту
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22.11.2021 15:27 Ответить
Укололся - маладєц, не вкололся - жди ******!
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22.11.2021 21:30 Ответить
вероятность заболеть одинаковая, вероятность выжить разная.
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22.11.2021 15:14 Ответить
а можно продемонстрировать статистические данные по вероятности заболевания? Нас ведь сказочки не интересуют, а важны только сухие цифры?
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22.11.2021 15:25 Ответить
Вряд ли подобная статистика существует. Просто интерпретирую факт что заболеваемость в вакцинтрованих странах тоже высокая, но вот течение болезни у вакцинированых однозначно легче.
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22.11.2021 15:43 Ответить
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22.11.2021 18:21 Ответить
А як щодо наземного транзиту через територію Іспанії в країни, куди можна в'їхати без вакцинації, але з негативним тестом?
Зокрема, в Португалії та Андорру
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22.11.2021 15:12 Ответить
Значить в'їзджати будете з Франції,а там теж без вакцинації не впускають.
Не зрозуміло,як з островами,треба туди мобільний додаток Spain Travel Health чи у них там щось своє
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22.11.2021 15:30 Ответить
Прочитайте ще раз свою перше речення. Франція ще з 11 жовтня впускає тільки вакцинованих. Наразі мова про Іспанію
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22.11.2021 16:06 Ответить
Але ж ви про наземний транспорт написали,як я зрозуміла транзит через Іспанію в Португалію . Тоді в'їхати в Іспанію можна по землі лише через Францію.В Андорру теж або з Франції,або з Іспаніі.Тобто без вакцинації в Іспанію не потрапити
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22.11.2021 16:19 Ответить
Ольга, никакого приложения устанавливать не надо, летал туда недавно, просто заполнить форму онлайн, прикрепить сертификат вакцинации, получить QR-код и тогда в аэропорту не будет тщательных проверок. Украинский сертификат вакцинации программа к сожалению не распознает и по прилету нужно проходить дополнительные проверки
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22.11.2021 17:52 Ответить
Дякую!
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22.11.2021 18:02 Ответить
Термінова новина! Прибічники пласкої Землі вирішили об'єднатися з ативаксами, бо в них так багато спільного.
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22.11.2021 15:17 Ответить
Тільки невакцинованих українців?! Інші націі невакциновані пускає
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22.11.2021 15:44 Ответить
Про це йдеться у повідомленні посольства України в Іспанії (С)
Українське посольство дає інформацію для своїх громадян.
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22.11.2021 15:55 Ответить
Тут подавляющее большинство комментаторов самой новости не читают. Только заголовки.
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22.11.2021 17:24 Ответить
Учитывая наполнение черепной коробки антиваксеров, им дальше райцентра из родного зожьопья и ехать то некуда. Так что демарш Испании не будет воспринят занадто агрессивно. Комменты здес это подтверждают
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22.11.2021 17:36 Ответить
 
 