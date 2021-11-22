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КГГА (2932) Киев (24549) школа (2887)

423 школы в Киеве возобновили очное обучение, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

423 школы в Киеве возобновили очное обучение, - КГГА

С 22 ноября столичные школы открылись для очного обучения для всех школьников. Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС КГГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуКГГА.

"Сегодня 423 столичные школы вновь открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Кроме того, ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду. Согласно постановлению Кабинета Министров невакцинированные учителя отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также он отметил, что заведения среднего образования провели ряд работ по возвращению школьников за парты, в частности, проведены мероприятия по дезинфекции и проверены системы отопления.

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"Мы эффективно подготовили школы к работе в условиях карантина и закупили все необходимое для дезинфекции. Также качественно сработали и технические службы, которые готовили школы к отопительному сезону. По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – подчеркнул Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА отметил, что школьники пойдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет.

Автор: Анастасія Потіха
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Правильно, только пандемия пошла на спад, пора выпускать школьников.
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22.11.2021 17:19 Ответить
Утром наблюдал кучу родителей со своими чадам , а вечером КГГА даёт инфу. Оперативненько.
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22.11.2021 17:30 Ответить
Кличко таки победил вирус. Нобелевскую ему!!!
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22.11.2021 18:08 Ответить
Зарано випустили молодь на навчання, ой зарано. Тому і хвиля спала, що діти та студенти не заражали один одного в тісних класах та не разносили заразу у транспорті та вдома. Тепер знову понесеться...
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22.11.2021 19:14 Ответить
Можливо на це і розраховано.
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22.11.2021 19:22 Ответить
 
 