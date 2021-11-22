423 школи в Києві відновили очне навчання, - КМДА
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Із 22 листопада столичні школи відкрилися для очного навчання для всіх школярів. Відповідне рішення прийняла комісія ТЕБ та НС КМДА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Сьогодні 423 столичні школи знову відкрилися для очного навчання, і це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей. Крім того, ситуація у столиці стабілізувалась загалом – зменшується кількість важкохворих із показанням до госпіталізації, а також вивільняються місця в лікарнях із підключенням до кисню. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів невакциновані вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу), тож на робочих місцях знаходяться лише вакциновані працівники освіти", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Також він зазначив, що заклади середньої освіти провели низку робіт для повернення школярів за парти, зокрема, проведено заходи з дезінфекції та перевірено системи опалення.
"Ми ефективно підготували школи до роботи в умовах карантину і закупили все необхідне для дезінфекції. Також якісно спрацювали і технічні служби, які готували школи до опалювального сезону. Станом на 22 листопада не змогли відкритись лише дві школи в Солом’янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі Міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення", – підкреслив Мондриївський.
Заступник голови КМДА зауважив, що школярі підуть на зимові канікули вчасно і подовження канікул не буде.Надрукувати
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