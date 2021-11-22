Перехід Києва з "червоної" до "помаранчевої" зони зарано розглядати, - Рубан

Незважаючи на зменшення динаміки розповсюдження коронавірусу в Києві зарано говорити про перехід столиці у "помаранчеву" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні спостерігається динаміка зменшення госпіталізацій.

"Перехід з "червоної" в "помаранчеву" зону зарано розглядати. У києві продовжуються всі карантинні заходи, лише дітей відправили до школи, до вишів", - повідомив Рубан.

"До березня необхідно розробляти різні заходи добровільного стимулювання населення до вакцинації, бо це кращий вихід. Вакцинувати перш за все необхідно вакцинувати людей з групи ризику", - додав голова столичної Держпродспоживслужби.

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