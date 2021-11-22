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Перехід Києва з "червоної" до "помаранчевої" зони зарано розглядати, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Перехід Києва з

Незважаючи на зменшення динаміки розповсюдження коронавірусу в Києві зарано говорити про перехід столиці у "помаранчеву" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні спостерігається динаміка зменшення госпіталізацій.

"Перехід з "червоної" в "помаранчеву" зону зарано розглядати. У києві продовжуються всі карантинні заходи, лише дітей відправили до школи, до вишів", - повідомив Рубан.

"До березня необхідно розробляти різні заходи добровільного стимулювання населення до вакцинації, бо це кращий вихід. Вакцинувати перш за все необхідно вакцинувати людей з групи ризику", - додав голова столичної Держпродспоживслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоденні перевірки в Києві показують, що сумнівними є приблизно 10% сертифікатів про СOVID-вакцинацію або негативний тест, - Держпродспоживслужба

Автор: Богдан Гуньковський
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У києві продовжуються всі карантинні заходи, лише дітей відправили до школи, до вишів"

Діти вчаться у Вишах? Ой, вей
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22.11.2021 15:21 Відповісти
Зарано випустили молодь на навчання, ой зарано. Тому і хвиля спала, що діти та студенти не заражали один одного в тісних класах та не разносили заразу у транспорті та вдома. Тепер знову понесеться...
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22.11.2021 16:19 Відповісти
Пофег. Вообще причём.
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22.11.2021 15:23 Відповісти
Фигня....к новому году ни одной области...и ни одного города в красной зоне уже не будет...
Велюрам...буковелям...и прочим прыгающим по сценам кварталам в это время нужно бабки зарабатывать...это их время...их сезон...и вирус пока отдохнет...до весны...
Весной стадо опять в красные зоны загонят...
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22.11.2021 15:27 Відповісти
все по плану: время пасти овец, время доить, время заганять в стойло!
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22.11.2021 22:24 Відповісти
Влада клоунів.
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22.11.2021 15:55 Відповісти
если скоро желтая от красной по правилам ничем отличаться не будет - какая разница?...
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22.11.2021 21:58 Відповісти
правильно. нельзя из красную в оранжевую Киев переводить.

ещё майдан соберут, да прызидента отправят в отставку.....

каждый по разу......
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22.11.2021 22:30 Відповісти
Пусть введут для переболевших документальный отказ от лечения "ковида" в больнице или где быто ни было.
Они будут удивлены неожиданным количеством таких людей.
А кому надо - пусть колется, лечится, дишет кислородом и всё такое.
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22.11.2021 23:11 Відповісти
Разумеется никакой "оранжевой зоны", пока Вагнергейт не успокоится!
И ещё "Закон о Столице" будут турборежимно пропихивать.
Ёлку на Хрещатике должен традиционно ставить новый зе-Глава КГГА.
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22.11.2021 23:13 Відповісти
Как бы ёлка не превратилась в йолку.
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22.11.2021 23:20 Відповісти
так пора уже
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23.11.2021 02:30 Відповісти
 
 