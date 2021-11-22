Переход Киева из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать, - Рубан
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Несмотря на уменьшение динамики распространения коронавируса в Киеве рано говорить о переходе столицы в "оранжевую" зону.
Об этом в эфире "Україна 24" заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня наблюдается динамика уменьшения госпитализаций.
"Переход из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать. В Киеве продолжаются все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", - сообщил Рубан.
"До марта необходимо разрабатывать различные меры добровольного стимулирования населения к вакцинации, потому что это лучший выход. Вакцинировать, прежде всего, необходимо людей из группы риска", - добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.
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Діти вчаться у Вишах? Ой, вей
Велюрам...буковелям...и прочим прыгающим по сценам кварталам в это время нужно бабки зарабатывать...это их время...их сезон...и вирус пока отдохнет...до весны...
Весной стадо опять в красные зоны загонят...
ещё майдан соберут, да прызидента отправят в отставку.....
каждый по разу......
Они будут удивлены неожиданным количеством таких людей.
А кому надо - пусть колется, лечится, дишет кислородом и всё такое.
И ещё "Закон о Столице" будут турборежимно пропихивать.
Ёлку на Хрещатике должен традиционно ставить новый зе-Глава КГГА.