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Переход Киева из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Переход Киева из

Несмотря на уменьшение динамики распространения коронавируса в Киеве рано говорить о переходе столицы в "оранжевую" зону.

Об этом в эфире "Україна 24" заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня наблюдается динамика уменьшения госпитализаций.

"Переход из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать. В Киеве продолжаются все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", - сообщил Рубан.

"До марта необходимо разрабатывать различные меры добровольного стимулирования населения к вакцинации, потому что это лучший выход. Вакцинировать, прежде всего, необходимо людей из группы риска", - добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

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У києві продовжуються всі карантинні заходи, лише дітей відправили до школи, до вишів"

Діти вчаться у Вишах? Ой, вей
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22.11.2021 15:21 Ответить
Зарано випустили молодь на навчання, ой зарано. Тому і хвиля спала, що діти та студенти не заражали один одного в тісних класах та не разносили заразу у транспорті та вдома. Тепер знову понесеться...
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22.11.2021 16:19 Ответить
Пофег. Вообще причём.
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22.11.2021 15:23 Ответить
Фигня....к новому году ни одной области...и ни одного города в красной зоне уже не будет...
Велюрам...буковелям...и прочим прыгающим по сценам кварталам в это время нужно бабки зарабатывать...это их время...их сезон...и вирус пока отдохнет...до весны...
Весной стадо опять в красные зоны загонят...
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22.11.2021 15:27 Ответить
все по плану: время пасти овец, время доить, время заганять в стойло!
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22.11.2021 22:24 Ответить
Влада клоунів.
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22.11.2021 15:55 Ответить
если скоро желтая от красной по правилам ничем отличаться не будет - какая разница?...
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22.11.2021 21:58 Ответить
правильно. нельзя из красную в оранжевую Киев переводить.

ещё майдан соберут, да прызидента отправят в отставку.....

каждый по разу......
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22.11.2021 22:30 Ответить
Пусть введут для переболевших документальный отказ от лечения "ковида" в больнице или где быто ни было.
Они будут удивлены неожиданным количеством таких людей.
А кому надо - пусть колется, лечится, дишет кислородом и всё такое.
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22.11.2021 23:11 Ответить
Разумеется никакой "оранжевой зоны", пока Вагнергейт не успокоится!
И ещё "Закон о Столице" будут турборежимно пропихивать.
Ёлку на Хрещатике должен традиционно ставить новый зе-Глава КГГА.
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22.11.2021 23:13 Ответить
Как бы ёлка не превратилась в йолку.
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22.11.2021 23:20 Ответить
так пора уже
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23.11.2021 02:30 Ответить
 
 