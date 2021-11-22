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Луганщина и Львовщина покидают "красную" зону, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Луганщина и Львовщина покидают

В Луганской и Львовской областях стабилизировались эпидемиологические показатели. Эти области покидают "красную" зону.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, третью неделю подряд фиксируют уменьшение количества случаев коронавирусной болезни и количества госпитализированных.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из "красного" уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - заявил он.

Министр добавил, что средний уровень пребывания регионов в "красной" зоне остается таким же, как и весной 30-35 дней.

Также читайте: Карантинные нормы в "желтой" зоне изменят: Как работники, так и посетители должны иметь полный курс вакцинации от COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Достал уже этот дятел.Что то я не заметил когда Луганщина в ней была.
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22.11.2021 11:08 Ответить
и что оно даст?
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22.11.2021 11:53 Ответить
Згідно статистиці МОЗ України, на 22 листопада провакціновано, хоча б однією дозою, 22 669 345
Згідно тієї ж статистиці, Луганська обл. Займає ОСТАННЄ місце, в % відношенні 10,80% вакцінованих
І вона виходить з червоної зони?!
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22.11.2021 12:19 Ответить
Да.. смешно если вникнуть в цифры. Такое ощущение чем меньше привитых тем скорее идет уменьшение госпитализируемых.
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22.11.2021 18:09 Ответить
А через две недели опять в нее родимую.. в красно- бордовую.
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22.11.2021 18:08 Ответить
 
 