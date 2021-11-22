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Луганщина та Львівщина покидають "червону" зону, - Ляшко

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Луганщина та Львівщина покидають

В Луганській та Львівській областях стабілізувались епідеміологічні показники. Ці області покидають "червону" зону.

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його сломи, третій тиждень поспіль фіксують зменшення кількості випадків короновірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

"За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - заявив він.

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Міністр додав, що середній рівень перебування регіонів в "червоній" зоні залишається таким, як і весною 30-35 днів.
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Достал уже этот дятел.Что то я не заметил когда Луганщина в ней была.
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22.11.2021 11:08 Відповісти
и что оно даст?
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22.11.2021 11:53 Відповісти
Згідно статистиці МОЗ України, на 22 листопада провакціновано, хоча б однією дозою, 22 669 345
Згідно тієї ж статистиці, Луганська обл. Займає ОСТАННЄ місце, в % відношенні 10,80% вакцінованих
І вона виходить з червоної зони?!
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22.11.2021 12:19 Відповісти
Да.. смешно если вникнуть в цифры. Такое ощущение чем меньше привитых тем скорее идет уменьшение госпитализируемых.
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22.11.2021 18:09 Відповісти
А через две недели опять в нее родимую.. в красно- бордовую.
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22.11.2021 18:08 Відповісти
 
 