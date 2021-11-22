РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15152 посетителя онлайн
Новости За рубежом
11 293 56
Беларусь (7526) мигранты (951) Молдова (1685)

Молдова отказывается принимать мигрантов из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Молдова отказывается принимать мигрантов из Беларуси

Молдова даже не обсуждает с партнерами возможность принять мигрантов из Беларуси.

Об отказе принимать мигрантов из Беларуси российскому "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я заметил, что в социальных сетях и на некоторых новостных порталах появилась ложная информация и якобы проходящие "дискуссии" властей Кишинева с некоторыми европейскими партнерами по вопросу приема мигрантов. Это ложь. Таких обсуждений не было", - заявил Воде.

Реакция Молдовы была спровоцирована заявлением бывшего министра иностранных дел Литвы Вайтекунаса, который, в частности, предлагал отправить мигрантов в Украину или Молдову, попросив "друзей" "принять их в какие-то свои лагеря".

Читайте также: Германия должна их забрать, – Лукашенко о мигрантах на границе с ЕС. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
А в нас вже в харківському аеропорту за наказом лєнкі зеленої для мусульман коврики постелили.
Певно з німцями домовились.
показать весь комментарий
22.11.2021 18:03
+19
все должны осесть в процветающей беларуси, дальше ехать нет смысла, как же там хорошо
показать весь комментарий
22.11.2021 18:19
+15
Від Мюнхена 20 км та наліво.
показать весь комментарий
22.11.2021 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ті всі мігранти навіть не уявляють-де це Молдова...
показать весь комментарий
22.11.2021 17:59 Ответить
Від Мюнхена 20 км та наліво.
показать весь комментарий
22.11.2021 18:12 Ответить
Два лапті по карті😜
показать весь комментарий
22.11.2021 18:35 Ответить
нам мігранти не потрібні - самі шукаємо роботу за кордонами країни. може олігархи і візьмуть дешеву робочу силу замість українців - то так тому і бути - хай вивчають арабську щоб порозумітись з мігрантами . .
показать весь комментарий
22.11.2021 18:00 Ответить
Ага,там мозгов на уровне макаки,земля проская на китах с черепахой
показать весь комментарий
22.11.2021 18:02 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2021 18:22 Ответить
з них такі працівники як з ***** миротворець...
показать весь комментарий
22.11.2021 20:30 Ответить
В Украину не желают?Мы почти Европа)Бесхозных люков полно
показать весь комментарий
22.11.2021 18:00 Ответить
А в нас вже в харківському аеропорту за наказом лєнкі зеленої для мусульман коврики постелили.
Певно з німцями домовились.
показать весь комментарий
22.11.2021 18:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ

істрія Єрмака-вербування Кремлем, історія з Оманом -вербування вови Патрушевим, за участі та співпрацую з Медведчуком

ПРО "СТРАННУЮ ПРІВЯЗАННОСТЬ ВОВИ ДО ЄРМАКА" й ріст відданості вові Єрмаку
чому Єрмак возив на повідку Кулебу до США - це остання поїздка Кулеби з гучними заявами

Юний начальнік ГУР Буданов на службі у Єрмака
показать весь комментарий
22.11.2021 18:12 Ответить
спостерігаємо за шоу СВ СЛ у пінчука сьогодні - багато чого прояснить ОПУ...

дякую за пергляди ПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БАНДУ ОПУ У ШВЕЦЯ

головне знаємо від Буданова про останню лінія оборони від ОПУ- вагнергейт кремлядський фейк - ШВЕЦЬ майже цитата

а в цей час путін стягує сили до кордону - ШВЕЦЬ майже цитата
показать весь комментарий
22.11.2021 18:16 Ответить
А как на счет сердобольной матушки рассеи?Ведь надо-же принять убогих...Или слабо?
показать весь комментарий
22.11.2021 18:17 Ответить
В Москву и московскую обл их отправляйте, и таджиков в наставники приставте
показать весь комментарий
22.11.2021 19:26 Ответить
Да в городах они не нужны а за Уралом и Китайцы их не пустят.Оказывается что в хваленой безкрайней скоро места не будет и для своих мокшан не говоря уже о мигрантах.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:37 Ответить
В Рашке территорий хватает. Именно территорий. А лишней земли для нормальной жизни нет. Что было и то засрали, сожгли, вырубили, отравили
показать весь комментарий
22.11.2021 19:48 Ответить
В рашке то и територий осталось болота и азиатские окупированіе територии.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:05 Ответить
"На одних терезах доля караїни, а на іншій - Єрмак та Демченко А ХТО Ж ТОДІ ВИ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ?" - ШВЕЦЬ майже ЦИТАТА
показать весь комментарий
22.11.2021 18:18 Ответить
нема дурных
показать весь комментарий
22.11.2021 18:18 Ответить
А залишити їх у Литві, слабо?
показать весь комментарий
22.11.2021 18:19 Ответить
Tak on eto i predlogajet pervuju ocered Litvu.On upomenul Moldovu i Ukrainu potomu sto zdes rabotal ambasadorom ************ vremena.Realno on nikto byvsi komunist,daze v seim nepopal,nenado obracat na takix vnimanija on krugli 0 dani moment
показать весь комментарий
22.11.2021 18:40 Ответить
удивительно )))))))))))) и чего ж это она так кочевряжется ?? )))
показать весь комментарий
22.11.2021 18:19 Ответить
все должны осесть в процветающей беларуси, дальше ехать нет смысла, как же там хорошо
показать весь комментарий
22.11.2021 18:19 Ответить
Будете сміятись,але й такі,виявляється,є.Пересидять у Луки і далі будуть лізти до "мутер Ангели"

Сюрприз для Лукашенко. Мигранты, не сумевшие попасть на Запад, хотят остаться в Беларуси - NYT
показать весь комментарий
22.11.2021 18:26 Ответить
Тем более что уже и посадка картофеля не за горами...
показать весь комментарий
22.11.2021 19:27 Ответить
Беженцы в Германию хотят. Зачем им Молдова? В Молдове работать надо
показать весь комментарий
22.11.2021 18:26 Ответить
Не було печалі так два чорти накачали.
показать весь комментарий
22.11.2021 18:31 Ответить
Нехай їдуть в Мацквабад працювати таксистами
показать весь комментарий
22.11.2021 18:57 Ответить
Може нагадати єврпейським "партерам", що в Україні своїх переміщених осіб близько 1.5 мільйона? Бо бачу, що наше МЗС не знаходить потрібних слів, щоби гучно послати європейських "поніматєлєй" путіна з їх геніальними ідеями.
показать весь комментарий
22.11.2021 18:57 Ответить
Повторюсь
показать весь комментарий
22.11.2021 19:06 Ответить
Проще организовать " какие то лагеря" на многочисленных небольших островах вблизи эстонского побережья. А весной можно будет "утилизировать".
показать весь комментарий
22.11.2021 19:09 Ответить
Пожалійте острови,після мігрантів там буде пустеля.Була на Сааремаа,там тихе спокійне життя і дуже гарно.Жаль гробити такий куточок
показать весь комментарий
22.11.2021 19:20 Ответить
Я конечно не имел в виду ни Сааремаа, ни Хийумаа, ни Муху и не Воормси.. Там много мелких островов типа Кихну,Абрука или даже Вилсанди.. есть и мельче. Как раз для "рабинзонов".
показать весь комментарий
22.11.2021 19:29 Ответить
Соолоовкии - не Эстония?
показать весь комментарий
22.11.2021 20:16 Ответить
значит эти эмигранты уже по украине к молдове подступают? а кто пустил?
показать весь комментарий
22.11.2021 19:27 Ответить
Не это обеспокоенное ЕС, свои пожелания высказывает. Но как оказалось в Украине и Молдове не так уж много дураков. ( я предлагаю устройство лагерей на необитаемых мелких островах Эстонии до апреля.. и оно все "рассосется")
показать весь комментарий
22.11.2021 19:32 Ответить
уж пущай тогда на болтньіх островах Беларуси
показать весь комментарий
22.11.2021 20:11 Ответить
ага, на зиму, и чтобы вплавь добираться по зимней воде....
показать весь комментарий
22.11.2021 20:52 Ответить
Нису сетует, что потратил более 4000 долларов и провел несколько дней на морозе в лесу только для того, чтобы оказаться в небогатой бывшей советской республике, где мало предложений о работе и других возможностей. Однако после стычки с польскими силами безопасности на прошлой неделе, он пришел к выводу, что ему стоит подать заявление о предоставлении убежища в Беларуси.

«Беларусь - очень, очень хорошая страна», - сказал мужчина американской газете.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:50 Ответить
ну вот, вопрос и решился. спасибо батьке, что к себе их позабирал всех
показать весь комментарий
22.11.2021 20:53 Ответить
у черномазых один путь остался - на удмуртию и к корякам.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:35 Ответить
Зачем? Могилёв и Гомель, Витебск и Гродно ближе.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:47 Ответить
Придётся жителям федерального округа Парашной ********* "Беларуссия" кормить этих "студентов".

Сябар, сам не даеш, дзяцей сваіх не накармі, а "студэнта" з Ірака накармі.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:43 Ответить
Здається в Єврейській автономній області євреям-бригадирам не вистачає роботяг-арабів
показать весь комментарий
22.11.2021 19:47 Ответить
так арабов по всей азии собирали не на работы, а чтобы те социаль от дойчей получали и не работали.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:49 Ответить
http://www.gazettco.com/pobratimy-nacisty-i-islamisty/

Побратимы: нацисты и исламисты
В статье «Мусульмане в Гитлеровской войне», напечатанной в сентябрьском номере журнала «History Today», английский историк Дэвид Мотадел называет немецкого дипломата Эберхарда фон Шторера, много лет работавшего в Каире, инициатором сотрудничества нацистов с мусульманами. Осенью 1941 года фон Шторер представил Гитлеру план «обширной исламской программы». Фюрер его одобрил. План включал создание центра во главе с религиозными деятелями, и иерусалимский муфтий был в числе приглашенных. Основанный в Берлине Исламский центральный институт занимался нацистской пропагандой в мусульманском мире. Главным пропагандистом нацизма на арабском языке выступал аль-Хусейни. Он, как и другие сотрудники Института, получал зарплату. У нацистов и мусульман были общие враги: Британская империя, Советский Союз и евреи. Нацисты и исламисты легко нашли общий язык.
Беседу Гитлера и аль-Хусейни 28 ноября 1941 года записывал переводчик фюрера. Согласно записи, оставленной им, муфтий поблагодарил Гитлера за выражение симпатий к «арабам , особенно к арабам в Палестине», и выразил готовность «сотрудничать с Германией». «Я сражаюсь с евреями, и это сражение включает борьбу против так называемого национального дома евреев в Палестине», - сказал он. Гитлер заявил, что борьба будет продолжаться «до полного разрушения иудео-коммунистической империи в Европе».
показать весь комментарий
22.11.2021 20:02 Ответить
Щось пішло не так.

Все больше жителей Ближнего Востока, которые провели несколько недель в лесах на белорусско-польской границе и отчаялись переселиться в Западную Европу, выразили желание получить убежище в Беларуси. Такой поворот обескураживает представителей режима диктатора Александра Лукашенко, говорится в репортаже The New York Times.
показать весь комментарий
22.11.2021 19:49 Ответить
Sirijcam dolzna podojti Belorus.Te mogut rabotat parixmakerom ili trikotaznam zovode.Ix poniatyje takyje raboti jest dlia mucin,a vot tiazoloj raboti nebudut.Kurdi ix cel nemci,afganistan im bez raznici glavnoje posobyje polucali
показать весь комментарий
22.11.2021 20:48 Ответить
на микромордоре болот много, будет где лукавому арабов топить. один недостаток - болота тоже замерзают.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:07 Ответить
араби не "білоруси" телятами на забій йти не будуть
показать весь комментарий
22.11.2021 20:14 Ответить
а куда они денутся? их разве спрашивать будут.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:17 Ответить
Люди одумайтесь, какая Молдова, Украина, они едут чтобы жить на пособии ничего не делая, у нас такого нет, они сюда и за большие деньги не поедут и в этом есть определенный позитив)
показать весь комментарий
22.11.2021 21:38 Ответить
Я понял, на эту тему Геннадий Москаль хорошо сказал - у минюста есть тюрьмы на продажу, заплатите за них бабло (ЕС) мы там оборудуем помещения для передержки мигрантов, ну и денег на временное содержание...😁
показать весь комментарий
23.11.2021 20:17 Ответить
 
 