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Молдова відмовляється приймати мігрантів з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Молдова відмовляється приймати мігрантів з Білорусі

Молдова навіть не обговорює з партнерами можливість прийняти мігрантів з Білорусі.

Про відмову приймати мігрантів з Білорусі російському "Інтерфаксу" заявив прессекретар Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: Близько 150 мігрантів намагалися прорватися в Польщу: нападом на кордон керували білоруські служби, - польські прикордонники

"Я помітив, що в соціальних мережах та на деяких новинних порталах з'явилася неправдива інформація та спекуляції, що нібито проходять "дискусії" влади Кишинева з деякими європейськими партнерами з питання щодо прийому мігрантів. Це брехня. Таких обговорень не було", - заявив Воде.

Реакцію Молдови було спровоковано заявою колишнього міністра закордонних справ Литви Вайтекунаса, який, зокрема пропонував відправити мігрантів до України чи Молдови, попросивши "друзів" "прийняти їх у якісь свої табори".

Також читайте: У Литві зауважують зміну тактики мігрантів на кордоні, що ускладнює їх виявлення
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Топ коментарі
+20
А в нас вже в харківському аеропорту за наказом лєнкі зеленої для мусульман коврики постелили.
Певно з німцями домовились.
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22.11.2021 18:03
+19
все должны осесть в процветающей беларуси, дальше ехать нет смысла, как же там хорошо
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22.11.2021 18:19
+15
Від Мюнхена 20 км та наліво.
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22.11.2021 18:12
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Ті всі мігранти навіть не уявляють-де це Молдова...
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22.11.2021 17:59 Відповісти
Від Мюнхена 20 км та наліво.
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22.11.2021 18:12 Відповісти
Два лапті по карті😜
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22.11.2021 18:35 Відповісти
нам мігранти не потрібні - самі шукаємо роботу за кордонами країни. може олігархи і візьмуть дешеву робочу силу замість українців - то так тому і бути - хай вивчають арабську щоб порозумітись з мігрантами . .
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22.11.2021 18:00 Відповісти
Ага,там мозгов на уровне макаки,земля проская на китах с черепахой
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22.11.2021 18:02 Відповісти
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22.11.2021 18:22 Відповісти
з них такі працівники як з ***** миротворець...
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22.11.2021 20:30 Відповісти
В Украину не желают?Мы почти Европа)Бесхозных люков полно
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22.11.2021 18:00 Відповісти
А в нас вже в харківському аеропорту за наказом лєнкі зеленої для мусульман коврики постелили.
Певно з німцями домовились.
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22.11.2021 18:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ

істрія Єрмака-вербування Кремлем, історія з Оманом -вербування вови Патрушевим, за участі та співпрацую з Медведчуком

ПРО "СТРАННУЮ ПРІВЯЗАННОСТЬ ВОВИ ДО ЄРМАКА" й ріст відданості вові Єрмаку
чому Єрмак возив на повідку Кулебу до США - це остання поїздка Кулеби з гучними заявами

Юний начальнік ГУР Буданов на службі у Єрмака
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22.11.2021 18:12 Відповісти
спостерігаємо за шоу СВ СЛ у пінчука сьогодні - багато чого прояснить ОПУ...

дякую за пергляди ПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БАНДУ ОПУ У ШВЕЦЯ

головне знаємо від Буданова про останню лінія оборони від ОПУ- вагнергейт кремлядський фейк - ШВЕЦЬ майже цитата

а в цей час путін стягує сили до кордону - ШВЕЦЬ майже цитата
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22.11.2021 18:16 Відповісти
А как на счет сердобольной матушки рассеи?Ведь надо-же принять убогих...Или слабо?
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22.11.2021 18:17 Відповісти
В Москву и московскую обл их отправляйте, и таджиков в наставники приставте
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22.11.2021 19:26 Відповісти
Да в городах они не нужны а за Уралом и Китайцы их не пустят.Оказывается что в хваленой безкрайней скоро места не будет и для своих мокшан не говоря уже о мигрантах.
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22.11.2021 19:37 Відповісти
В Рашке территорий хватает. Именно территорий. А лишней земли для нормальной жизни нет. Что было и то засрали, сожгли, вырубили, отравили
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22.11.2021 19:48 Відповісти
В рашке то и територий осталось болота и азиатские окупированіе територии.
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22.11.2021 20:05 Відповісти
"На одних терезах доля караїни, а на іншій - Єрмак та Демченко А ХТО Ж ТОДІ ВИ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ?" - ШВЕЦЬ майже ЦИТАТА
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22.11.2021 18:18 Відповісти
нема дурных
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22.11.2021 18:18 Відповісти
А залишити їх у Литві, слабо?
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22.11.2021 18:19 Відповісти
Tak on eto i predlogajet pervuju ocered Litvu.On upomenul Moldovu i Ukrainu potomu sto zdes rabotal ambasadorom ************ vremena.Realno on nikto byvsi komunist,daze v seim nepopal,nenado obracat na takix vnimanija on krugli 0 dani moment
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22.11.2021 18:40 Відповісти
удивительно )))))))))))) и чего ж это она так кочевряжется ?? )))
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22.11.2021 18:19 Відповісти
все должны осесть в процветающей беларуси, дальше ехать нет смысла, как же там хорошо
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22.11.2021 18:19 Відповісти
Будете сміятись,але й такі,виявляється,є.Пересидять у Луки і далі будуть лізти до "мутер Ангели"

Сюрприз для Лукашенко. Мигранты, не сумевшие попасть на Запад, хотят остаться в Беларуси - NYT
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22.11.2021 18:26 Відповісти
Тем более что уже и посадка картофеля не за горами...
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22.11.2021 19:27 Відповісти
Беженцы в Германию хотят. Зачем им Молдова? В Молдове работать надо
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22.11.2021 18:26 Відповісти
Не було печалі так два чорти накачали.
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22.11.2021 18:31 Відповісти
Нехай їдуть в Мацквабад працювати таксистами
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22.11.2021 18:57 Відповісти
Може нагадати єврпейським "партерам", що в Україні своїх переміщених осіб близько 1.5 мільйона? Бо бачу, що наше МЗС не знаходить потрібних слів, щоби гучно послати європейських "поніматєлєй" путіна з їх геніальними ідеями.
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22.11.2021 18:57 Відповісти
Повторюсь
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22.11.2021 19:06 Відповісти
Проще организовать " какие то лагеря" на многочисленных небольших островах вблизи эстонского побережья. А весной можно будет "утилизировать".
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22.11.2021 19:09 Відповісти
Пожалійте острови,після мігрантів там буде пустеля.Була на Сааремаа,там тихе спокійне життя і дуже гарно.Жаль гробити такий куточок
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22.11.2021 19:20 Відповісти
Я конечно не имел в виду ни Сааремаа, ни Хийумаа, ни Муху и не Воормси.. Там много мелких островов типа Кихну,Абрука или даже Вилсанди.. есть и мельче. Как раз для "рабинзонов".
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22.11.2021 19:29 Відповісти
Соолоовкии - не Эстония?
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22.11.2021 20:16 Відповісти
значит эти эмигранты уже по украине к молдове подступают? а кто пустил?
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22.11.2021 19:27 Відповісти
Не это обеспокоенное ЕС, свои пожелания высказывает. Но как оказалось в Украине и Молдове не так уж много дураков. ( я предлагаю устройство лагерей на необитаемых мелких островах Эстонии до апреля.. и оно все "рассосется")
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22.11.2021 19:32 Відповісти
уж пущай тогда на болтньіх островах Беларуси
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22.11.2021 20:11 Відповісти
ага, на зиму, и чтобы вплавь добираться по зимней воде....
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22.11.2021 20:52 Відповісти
Нису сетует, что потратил более 4000 долларов и провел несколько дней на морозе в лесу только для того, чтобы оказаться в небогатой бывшей советской республике, где мало предложений о работе и других возможностей. Однако после стычки с польскими силами безопасности на прошлой неделе, он пришел к выводу, что ему стоит подать заявление о предоставлении убежища в Беларуси.

«Беларусь - очень, очень хорошая страна», - сказал мужчина американской газете.
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22.11.2021 19:50 Відповісти
ну вот, вопрос и решился. спасибо батьке, что к себе их позабирал всех
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22.11.2021 20:53 Відповісти
у черномазых один путь остался - на удмуртию и к корякам.
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22.11.2021 19:35 Відповісти
Зачем? Могилёв и Гомель, Витебск и Гродно ближе.
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22.11.2021 19:47 Відповісти
Придётся жителям федерального округа Парашной ********* "Беларуссия" кормить этих "студентов".

Сябар, сам не даеш, дзяцей сваіх не накармі, а "студэнта" з Ірака накармі.
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22.11.2021 19:43 Відповісти
Здається в Єврейській автономній області євреям-бригадирам не вистачає роботяг-арабів
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22.11.2021 19:47 Відповісти
так арабов по всей азии собирали не на работы, а чтобы те социаль от дойчей получали и не работали.
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22.11.2021 19:49 Відповісти
http://www.gazettco.com/pobratimy-nacisty-i-islamisty/

Побратимы: нацисты и исламисты
В статье «Мусульмане в Гитлеровской войне», напечатанной в сентябрьском номере журнала «History Today», английский историк Дэвид Мотадел называет немецкого дипломата Эберхарда фон Шторера, много лет работавшего в Каире, инициатором сотрудничества нацистов с мусульманами. Осенью 1941 года фон Шторер представил Гитлеру план «обширной исламской программы». Фюрер его одобрил. План включал создание центра во главе с религиозными деятелями, и иерусалимский муфтий был в числе приглашенных. Основанный в Берлине Исламский центральный институт занимался нацистской пропагандой в мусульманском мире. Главным пропагандистом нацизма на арабском языке выступал аль-Хусейни. Он, как и другие сотрудники Института, получал зарплату. У нацистов и мусульман были общие враги: Британская империя, Советский Союз и евреи. Нацисты и исламисты легко нашли общий язык.
Беседу Гитлера и аль-Хусейни 28 ноября 1941 года записывал переводчик фюрера. Согласно записи, оставленной им, муфтий поблагодарил Гитлера за выражение симпатий к «арабам , особенно к арабам в Палестине», и выразил готовность «сотрудничать с Германией». «Я сражаюсь с евреями, и это сражение включает борьбу против так называемого национального дома евреев в Палестине», - сказал он. Гитлер заявил, что борьба будет продолжаться «до полного разрушения иудео-коммунистической империи в Европе».
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22.11.2021 20:02 Відповісти
Щось пішло не так.

Все больше жителей Ближнего Востока, которые провели несколько недель в лесах на белорусско-польской границе и отчаялись переселиться в Западную Европу, выразили желание получить убежище в Беларуси. Такой поворот обескураживает представителей режима диктатора Александра Лукашенко, говорится в репортаже The New York Times.
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22.11.2021 19:49 Відповісти
Sirijcam dolzna podojti Belorus.Te mogut rabotat parixmakerom ili trikotaznam zovode.Ix poniatyje takyje raboti jest dlia mucin,a vot tiazoloj raboti nebudut.Kurdi ix cel nemci,afganistan im bez raznici glavnoje posobyje polucali
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22.11.2021 20:48 Відповісти
на микромордоре болот много, будет где лукавому арабов топить. один недостаток - болота тоже замерзают.
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22.11.2021 20:07 Відповісти
араби не "білоруси" телятами на забій йти не будуть
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22.11.2021 20:14 Відповісти
а куда они денутся? их разве спрашивать будут.
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22.11.2021 20:17 Відповісти
Люди одумайтесь, какая Молдова, Украина, они едут чтобы жить на пособии ничего не делая, у нас такого нет, они сюда и за большие деньги не поедут и в этом есть определенный позитив)
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22.11.2021 21:38 Відповісти
Я понял, на эту тему Геннадий Москаль хорошо сказал - у минюста есть тюрьмы на продажу, заплатите за них бабло (ЕС) мы там оборудуем помещения для передержки мигрантов, ну и денег на временное содержание...😁
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23.11.2021 20:17 Відповісти
 
 