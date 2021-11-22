Молдова відмовляється приймати мігрантів з Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Молдова навіть не обговорює з партнерами можливість прийняти мігрантів з Білорусі.
Про відмову приймати мігрантів з Білорусі російському "Інтерфаксу" заявив прессекретар Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я помітив, що в соціальних мережах та на деяких новинних порталах з'явилася неправдива інформація та спекуляції, що нібито проходять "дискусії" влади Кишинева з деякими європейськими партнерами з питання щодо прийому мігрантів. Це брехня. Таких обговорень не було", - заявив Воде.
Реакцію Молдови було спровоковано заявою колишнього міністра закордонних справ Литви Вайтекунаса, який, зокрема пропонував відправити мігрантів до України чи Молдови, попросивши "друзів" "прийняти їх у якісь свої табори".
Будь ласка, зачекайте...
Певно з німцями домовились.
#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ
істрія Єрмака-вербування Кремлем, історія з Оманом -вербування вови Патрушевим, за участі та співпрацую з Медведчуком
ПРО "СТРАННУЮ ПРІВЯЗАННОСТЬ ВОВИ ДО ЄРМАКА" й ріст відданості вові Єрмаку
чому Єрмак возив на повідку Кулебу до США - це остання поїздка Кулеби з гучними заявами
Юний начальнік ГУР Буданов на службі у Єрмака
дякую за пергляди ПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БАНДУ ОПУ У ШВЕЦЯ
головне знаємо від Буданова про останню лінія оборони від ОПУ- вагнергейт кремлядський фейк - ШВЕЦЬ майже цитата
а в цей час путін стягує сили до кордону - ШВЕЦЬ майже цитата
Сюрприз для Лукашенко. Мигранты, не сумевшие попасть на Запад, хотят остаться в Беларуси - NYT
«Беларусь - очень, очень хорошая страна», - сказал мужчина американской газете.
Сябар, сам не даеш, дзяцей сваіх не накармі, а "студэнта" з Ірака накармі.
Побратимы: нацисты и исламисты
В статье «Мусульмане в Гитлеровской войне», напечатанной в сентябрьском номере журнала «History Today», английский историк Дэвид Мотадел называет немецкого дипломата Эберхарда фон Шторера, много лет работавшего в Каире, инициатором сотрудничества нацистов с мусульманами. Осенью 1941 года фон Шторер представил Гитлеру план «обширной исламской программы». Фюрер его одобрил. План включал создание центра во главе с религиозными деятелями, и иерусалимский муфтий был в числе приглашенных. Основанный в Берлине Исламский центральный институт занимался нацистской пропагандой в мусульманском мире. Главным пропагандистом нацизма на арабском языке выступал аль-Хусейни. Он, как и другие сотрудники Института, получал зарплату. У нацистов и мусульман были общие враги: Британская империя, Советский Союз и евреи. Нацисты и исламисты легко нашли общий язык.
Беседу Гитлера и аль-Хусейни 28 ноября 1941 года записывал переводчик фюрера. Согласно записи, оставленной им, муфтий поблагодарил Гитлера за выражение симпатий к «арабам , особенно к арабам в Палестине», и выразил готовность «сотрудничать с Германией». «Я сражаюсь с евреями, и это сражение включает борьбу против так называемого национального дома евреев в Палестине», - сказал он. Гитлер заявил, что борьба будет продолжаться «до полного разрушения иудео-коммунистической империи в Европе».
Все больше жителей Ближнего Востока, которые провели несколько недель в лесах на белорусско-польской границе и отчаялись переселиться в Западную Европу, выразили желание получить убежище в Беларуси. Такой поворот обескураживает представителей режима диктатора Александра Лукашенко, говорится в репортаже The New York Times.
Еще один мой собеседник Авдал рассказал, что он приехал в Беларусь весной этого года, с первой волной иракских мигрантов, но, понимая, что его отъезд в Польшу через Беларусь задерживается, устроился на работу в ларёк делать кебабы. Там он познакомился с белоруской, влюбился и передумал ехать. Сейчас он в Минске, планирует свадьбу и с волнением наблюдает за ситуацией на границе, переживая за своих собратьев.