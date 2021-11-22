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киберпреступление (753) хакер (1119) Энергоатом (377) кибербезопасность (639)

Сайт "Энергоатома" атаковали хакеры

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Сайт

С сайта исчезли публикации пресс-центра за все время работы. Это произошло после подписания исторических соглашений с американской компанией Вестингауз.

Об этом пресс-служба НАК "Энергоатом" сообщает в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня официальный вебсайт Энергоатома атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы Компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты делают все возможное для возобновления доступа к информационному ресурсу НАЭК. И пока призывали пользоваться их страницами в соцсетях.

"По данным Госспецсвязи, количество киберинцидентов и различных атак ежегодно постоянно растет. В течение шести месяцев удалось заблокировать более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, а также более 250 DDoS-атак", - добавили в НАК "Энергоатом".

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Топ комментарии
+10
кацапи....
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22.11.2021 19:25
+7
Я навіть знаю з якої країни
пс. А чого наші хакери мовчать ? Гірші за мокшів *?
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22.11.2021 19:29
+4
Вони - лаптєногі...кацапапопітеки)))
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22.11.2021 19:28
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кацапи....
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22.11.2021 19:25 Ответить
Вони - лаптєногі...кацапапопітеки)))
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22.11.2021 19:28 Ответить
Я навіть знаю з якої країни
пс. А чого наші хакери мовчать ? Гірші за мокшів *?
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22.11.2021 19:29 Ответить
а тому що "хакерська атака" ..., це цілеспрямована та добре організована акція цілої команди осіб - де кожен мае свої чіткі сформовані задачі та функіїї....- і це не дешеве задоволення ...., і при тому, що така "атака" ведеться не із одного офісу і навіть країни ....одночасно ...
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22.11.2021 19:47 Ответить
Когда одмин не сделал бекапов=виноваты хакеры
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22.11.2021 19:33 Ответить
Одмін там дєнюшку майнив. Йому ніколи )
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22.11.2021 19:37 Ответить
Я проверил сайт, все там на месте, так что админ не лох(с)
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22.11.2021 19:43 Ответить
Ну и толку с той атаки?! Ну полежит сайт?! И что это как то изменит ситуацию?
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22.11.2021 19:37 Ответить
Да нет никаких хакеров, это стандартная отмашка когда случается какой нибудь технический факап)
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22.11.2021 19:44 Ответить
..а зекомандА ещё хочет выборы Зели Рыгана проводить через тырнет.. при нынешнем уровне зелёной жижитализации, Зеле намалюют стопитсот процентов пэрэмоги и дебилы поверят, они до сих пор верят в Голобородьку и Деда Мороза..
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22.11.2021 19:40 Ответить
"Це сталося після підписання історичних угод з американською компанією Вестінгауз."
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22.11.2021 19:53 Ответить
Вот в чём преимущество бумажных документов.
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22.11.2021 19:56 Ответить
#АннексияНЕТ #Чорновил #Арестович
ЗЕ РАЗДАВАЛ ПОДОЛЯКОВСКИМ!.. НЕПРАВИЛЬНО АТАКОВАЛИ БУРБУ -АРЕСТОВИЧ: ОПЕРАЦИЯ БЫЛА РУССКОЙ -ЧОРНОВИЛ

https://www.youtube.com/watch?v=BcrORKb4vX8
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22.11.2021 19:57 Ответить
І в чому така трагедія?Американці не ЗЕбіли і їм електронні договори в,,Дії,, чи контракти не потрібні,папір надійніший.А пресцентр як брехав чи пубікував щось в угоду своїх роботодавців так буде і публікувати без архівів своєї писанини.
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22.11.2021 20:02 Ответить
Дию включайте, чемпионы диджитализации! Дией врагов надо пистдить, а не артиллерией и стрелковым.
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22.11.2021 20:03 Ответить
Щось мені підказує що сайт Енергоатома значно більш захищений ніж "Дія"... і тому зелене гівно буде намагатись всіма силами і засобами провести електронне голосування на наступних виборах через "Дію"... і ЗЕ знову стане прєзідєнтом... Інакше ніяк...
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22.11.2021 20:27 Ответить
а там ещё есть что атаковать после зелени?
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22.11.2021 21:10 Ответить
А бо не треба в новинах лишнього триндіти-« наші атомні вперше працюють на всю потужність». Ця ж новина сьогодні була на Цензорі. От і спрацювали лаптєногі одразу. А ще сьогодні вдруге вже на Цензорі рекламують нашу снайпершу , що після п'яти років на фронті відкрила птахоферму. Пишуть прізвище, область, відео з нею. Ви там офуїли?
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22.11.2021 22:01 Ответить
Ти читаєш чи так, аби *********?
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22.11.2021 22:11 Ответить
Пздц. Публікації пресс центра!! Хакерам ну так цікаві ваші анонси та інформація, що є вже інформацією з інших джерел що аж повний бздиць!
Слів крім матюків-- немає
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22.11.2021 22:09 Ответить
 
 