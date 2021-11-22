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кіберзлочин (620) хакер (830) Енергоатом (446) кібербезпека (653)

Сайт "Енергоатома" атакували хакери

Новини Цензор.НЕТ Технології

Сайт

З сайту зникли публікації пресцентру за весь час роботи. Це сталося після підписання історичних угод з американською компанією Вестінгауз.

Про це пресслужба НАК "Енергоатом" повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери – і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи Компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. І поки закликали користуватися їхніми сторінками у соцмережах.

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"а даними Держспецзв'язку, кількість кіберінцидентів і різноманітних атак щороку невпинно зростає. Протягом шести місяців вдалося заблокувати понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, а також понад 250 DDoS-атак", - додали у НАК "Енергоатом".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
кацапи....
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22.11.2021 19:25
+7
Я навіть знаю з якої країни
пс. А чого наші хакери мовчать ? Гірші за мокшів *?
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22.11.2021 19:29
+4
Вони - лаптєногі...кацапапопітеки)))
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22.11.2021 19:28
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кацапи....
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22.11.2021 19:25 Відповісти
Вони - лаптєногі...кацапапопітеки)))
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22.11.2021 19:28 Відповісти
Я навіть знаю з якої країни
пс. А чого наші хакери мовчать ? Гірші за мокшів *?
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22.11.2021 19:29 Відповісти
а тому що "хакерська атака" ..., це цілеспрямована та добре організована акція цілої команди осіб - де кожен мае свої чіткі сформовані задачі та функіїї....- і це не дешеве задоволення ...., і при тому, що така "атака" ведеться не із одного офісу і навіть країни ....одночасно ...
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22.11.2021 19:47 Відповісти
Когда одмин не сделал бекапов=виноваты хакеры
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22.11.2021 19:33 Відповісти
Одмін там дєнюшку майнив. Йому ніколи )
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22.11.2021 19:37 Відповісти
Я проверил сайт, все там на месте, так что админ не лох(с)
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22.11.2021 19:43 Відповісти
Ну и толку с той атаки?! Ну полежит сайт?! И что это как то изменит ситуацию?
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22.11.2021 19:37 Відповісти
Да нет никаких хакеров, это стандартная отмашка когда случается какой нибудь технический факап)
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22.11.2021 19:44 Відповісти
..а зекомандА ещё хочет выборы Зели Рыгана проводить через тырнет.. при нынешнем уровне зелёной жижитализации, Зеле намалюют стопитсот процентов пэрэмоги и дебилы поверят, они до сих пор верят в Голобородьку и Деда Мороза..
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22.11.2021 19:40 Відповісти
"Це сталося після підписання історичних угод з американською компанією Вестінгауз."
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22.11.2021 19:53 Відповісти
Вот в чём преимущество бумажных документов.
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22.11.2021 19:56 Відповісти
#АннексияНЕТ #Чорновил #Арестович
ЗЕ РАЗДАВАЛ ПОДОЛЯКОВСКИМ!.. НЕПРАВИЛЬНО АТАКОВАЛИ БУРБУ -АРЕСТОВИЧ: ОПЕРАЦИЯ БЫЛА РУССКОЙ -ЧОРНОВИЛ

https://www.youtube.com/watch?v=BcrORKb4vX8
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22.11.2021 19:57 Відповісти
І в чому така трагедія?Американці не ЗЕбіли і їм електронні договори в,,Дії,, чи контракти не потрібні,папір надійніший.А пресцентр як брехав чи пубікував щось в угоду своїх роботодавців так буде і публікувати без архівів своєї писанини.
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22.11.2021 20:02 Відповісти
Дию включайте, чемпионы диджитализации! Дией врагов надо пистдить, а не артиллерией и стрелковым.
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22.11.2021 20:03 Відповісти
Щось мені підказує що сайт Енергоатома значно більш захищений ніж "Дія"... і тому зелене гівно буде намагатись всіма силами і засобами провести електронне голосування на наступних виборах через "Дію"... і ЗЕ знову стане прєзідєнтом... Інакше ніяк...
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22.11.2021 20:27 Відповісти
а там ещё есть что атаковать после зелени?
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22.11.2021 21:10 Відповісти
А бо не треба в новинах лишнього триндіти-« наші атомні вперше працюють на всю потужність». Ця ж новина сьогодні була на Цензорі. От і спрацювали лаптєногі одразу. А ще сьогодні вдруге вже на Цензорі рекламують нашу снайпершу , що після п'яти років на фронті відкрила птахоферму. Пишуть прізвище, область, відео з нею. Ви там офуїли?
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22.11.2021 22:01 Відповісти
Ти читаєш чи так, аби *********?
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22.11.2021 22:11 Відповісти
Пздц. Публікації пресс центра!! Хакерам ну так цікаві ваші анонси та інформація, що є вже інформацією з інших джерел що аж повний бздиць!
Слів крім матюків-- немає
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22.11.2021 22:09 Відповісти
 
 