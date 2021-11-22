Кива живет в незадекларированном доме за 21 млн грн, - Bihus.info
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива проживает в доме площадью 420 квадратных метров в Козине под Киевом. Этого жилья нет в декларации депутата.
К такому выводу пришли журналисты Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
Они проанализировали видео, которое однопартиец Кивы Вадим Рабинович снял, когда сотрудники ДБР проводили у Кивы обыск.
Хотя на видео и Кива, и Рабинович заявляли, что обыск проводится именно в жилье нардепа, в его официальной декларации нет упоминания ни о расходах на аренду, ни о покупке недвижимости. Кроме того, во время обыска Кива говорил, что в этом доме живет его двухлетний ребенок.
Журналисты просмотрели объявления о продаже и аренде недвижимости, а затем сравнили их с видео Рабиновича. Так выяснилось, что восьмикомнатный особняк, в котором проживает Кива, в марте 2020 года был предложен в долгосрочную аренду по цене 120 000 грн в месяц или на продажу за 21 млн грн.
Журналисты Bihus.Info обращались к Киве с просьбой объяснить, кому принадлежит дом в Козине, но получили грубый отказ.
Кроме многомиллионной недвижимости неизвестного происхождения, журналисты также узнали, что некоторые из своих видео для соцсетей Кива записывает в автомобиле KIA, зарегистрированном на своего бывшего помощника Александра Даниленко, а не в указанной в декларации Toyota Land Cruiser (собственность брата, которой нардеп пользуется).
Пожалуйста, подождите...
разжирели гниды, афуели...
на своей земле и столько лет
из-за гнид кацапских - столько бед
Теперь я их понимаю. Сейчас чтобы хорошо жить нужно не науку учить, а хорошо дрочить. И будешь в шоколаде
ОПЗЖ- об'єднання професійних за жопинців
Как странно, ну просто нелогично ! Почему же эти ЗЕбилы - капитулянты так наехали на меня ?
Ведь я им в доску свой, фактически я точно такой же как и они верный слуга кремля!