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Новости Политика УкраиныОбщество
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декларация (1313) недвижимость (782) обыск (1845) Рабинович (245) Кива (397) ГБР (2550)

Кива живет в незадекларированном доме за 21 млн грн, - Bihus.info

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кива живет в незадекларированном доме за 21 млн грн, - Bihus.info

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива проживает в доме площадью 420 квадратных метров в Козине под Киевом. Этого жилья нет в декларации депутата.

К такому выводу пришли журналисты Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали видео, которое однопартиец Кивы Вадим Рабинович снял, когда сотрудники ДБР проводили у Кивы обыск.

Хотя на видео и Кива, и Рабинович заявляли, что обыск проводится именно в жилье нардепа, в его официальной декларации нет упоминания ни о расходах на аренду, ни о покупке недвижимости. Кроме того, во время обыска Кива говорил, что в этом доме живет его двухлетний ребенок.

Журналисты просмотрели объявления о продаже и аренде недвижимости, а затем сравнили их с видео Рабиновича. Так выяснилось, что восьмикомнатный особняк, в котором проживает Кива, в марте 2020 года был предложен в долгосрочную аренду по цене 120 000 грн в месяц или на продажу за 21 млн грн.

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Журналисты Bihus.Info обращались к Киве с просьбой объяснить, кому принадлежит дом в Козине, но получили грубый отказ.

Кроме многомиллионной недвижимости неизвестного происхождения, журналисты также узнали, что некоторые из своих видео для соцсетей Кива записывает в автомобиле KIA, зарегистрированном на своего бывшего помощника Александра Даниленко, а не в указанной в декларации Toyota Land Cruiser (собственность брата, которой нардеп пользуется).
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Топ комментарии
+26
Не слабо надрочив.
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22.11.2021 22:35
+23
сладко пили гниды, сытно ели -
разжирели гниды, афуели...
на своей земле и столько лет
из-за гнид кацапских - столько бед
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22.11.2021 22:35
+18
Це все завдяки жомовій ямі...
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22.11.2021 22:28
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Це все завдяки жомовій ямі...
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22.11.2021 22:28 Ответить
Жомовую яму он тоже не задекларировал!
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22.11.2021 22:37 Ответить
Нет. Это он заработал с Ютуб на ролике где неустанно дрочит в ВР. Миллионы просмотров ! 💵💴💶💷💰
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22.11.2021 22:37 Ответить
Обох-ПОВІСИТИ1
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22.11.2021 22:29 Ответить
Чому відразу повішати? по Українським традиціям це посадка на палю
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23.11.2021 00:19 Ответить
ага, невідоме походження, ківа так страстно вилизує зад пуйлу, що скоріш за все звідки "30 срібняків"
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22.11.2021 22:32 Ответить
Не слабо надрочив.
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22.11.2021 22:35 Ответить
сладко пили гниды, сытно ели -
разжирели гниды, афуели...
на своей земле и столько лет
из-за гнид кацапских - столько бед
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22.11.2021 22:35 Ответить
это дом 2 летнего ребенка его шалавы, кива просто ее там трахает. и никакого другого отношения к ней не имеет.
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22.11.2021 22:38 Ответить
Два уе....ка из ларца, одинакоых с лица.
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22.11.2021 22:38 Ответить
Ну да мама любе нерухомість
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22.11.2021 22:41 Ответить
Це на газпромівське бабло кремля , яке агент Ківа відпрацьовує 😡
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22.11.2021 22:42 Ответить
С таким счастьем и еще на свободе.
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22.11.2021 22:45 Ответить
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22.11.2021 22:46 Ответить
кому война а кому мать родна
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22.11.2021 22:52 Ответить
Це і є жомова яма, у якій навіжений Грабінович (згідно медичної довідки з його кримінальної справи), трамбує гоміка Ківу.
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22.11.2021 22:52 Ответить
Ківа, переселять тебе в решті-решт у ту жомову яму.
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22.11.2021 22:52 Ответить
Та відібрали вже! Залишається тільки в іншу яму. Там декларації непотрібно.
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23.11.2021 06:53 Ответить
Сейчас многие обсуждают так: "люди с высшим образованием, которые учились по настоящему, потративши 5 и более лет нигде не могут найти работу... Зачем учится?"
Теперь я их понимаю. Сейчас чтобы хорошо жить нужно не науку учить, а хорошо дрочить. И будешь в шоколаде
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22.11.2021 22:59 Ответить
Илью берегут на должность маршала Петена..
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22.11.2021 23:12 Ответить
дрочив, дрочив, дрочив, дрочив і таки видрочив будинок площею 420 квадратних метрів

ОПЗЖ- об'єднання професійних за жопинців
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22.11.2021 23:14 Ответить
вбить
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22.11.2021 23:58 Ответить
сосать на дом такой 21000000000000000 лет у рабиновича
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23.11.2021 00:00 Ответить
Дрочун отдувается за Бойко, Рабиновича, Королевскую и других воров ОПЗЖ. Это не справедливо.
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23.11.2021 00:01 Ответить
Срочно куплю жомовую яму. Дорого.
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23.11.2021 00:09 Ответить
Який розмір цікавить? буду копать
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23.11.2021 00:23 Ответить
как у шарикова😀
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23.11.2021 00:25 Ответить
Повелитель Жомовой ЯМЫ!)
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23.11.2021 02:26 Ответить

Как странно, ну просто нелогично ! Почему же эти ЗЕбилы - капитулянты так наехали на меня ?
Ведь я им в доску свой, фактически я точно такой же как и они верный слуга кремля!
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23.11.2021 06:18 Ответить
Зедебилы конкурента убирают.
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23.11.2021 08:24 Ответить
Може то його "притулок", хтось сердобольний взяв на "утримання" нещасного вигнанця із жомової ями і невідбувшогося вченного.
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23.11.2021 06:56 Ответить
пора зеленсеому принимать мастурбатора в рядьі карабельньіх сосен
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23.11.2021 08:22 Ответить
Дурне-дурне - та хитре.Мила не їстиме.Між госпіталізаціями в дурку нагріб чимало і розкидав по рідні і своїм бахурам
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23.11.2021 08:58 Ответить
 
 