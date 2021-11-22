Кива живет в незадекларированном доме за 21 млн грн, - Bihus.info

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива проживает в доме площадью 420 квадратных метров в Козине под Киевом. Этого жилья нет в декларации депутата.

К такому выводу пришли журналисты Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали видео, которое однопартиец Кивы Вадим Рабинович снял, когда сотрудники ДБР проводили у Кивы обыск.

Хотя на видео и Кива, и Рабинович заявляли, что обыск проводится именно в жилье нардепа, в его официальной декларации нет упоминания ни о расходах на аренду, ни о покупке недвижимости. Кроме того, во время обыска Кива говорил, что в этом доме живет его двухлетний ребенок.

Журналисты просмотрели объявления о продаже и аренде недвижимости, а затем сравнили их с видео Рабиновича. Так выяснилось, что восьмикомнатный особняк, в котором проживает Кива, в марте 2020 года был предложен в долгосрочную аренду по цене 120 000 грн в месяц или на продажу за 21 млн грн.

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Журналисты Bihus.Info обращались к Киве с просьбой объяснить, кому принадлежит дом в Козине, но получили грубый отказ.

Кроме многомиллионной недвижимости неизвестного происхождения, журналисты также узнали, что некоторые из своих видео для соцсетей Кива записывает в автомобиле KIA, зарегистрированном на своего бывшего помощника Александра Даниленко, а не в указанной в декларации Toyota Land Cruiser (собственность брата, которой нардеп пользуется).