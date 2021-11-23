Кива мешкає в незадекларованому будинку за 21 млн грн, - Bihus.info
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Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива мешкає в будинку площею 420 квадратних метрів у Козині під Києвом. Цього житла немає в декларації депутата.
Такого висновку дійшли журналісти Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони проаналізували відео, яке однопартієць Киви Вадим Рабінович зняв, коли співробітники ДБР проводили у Киви обшук.
Хоча на відео й Кива, й Рабінович заявляли, що обшук проводиться саме в житлі нардепа, в його офіційній декларації немає згадки ані про витрати на оренду, ані про купівлю нерухомості. Окрім того, під час обшуку Кива говорив, що в цьому будинку мешкає його дворічна дитина.
Журналісти переглянули оголошення про продаж та оренду нерухомості, а потім порівняли їх із відео Рабіновича. Так з’ясувалося, що восьмикімнатний особняк, в якому мешкає Кива, в березні 2020 року було запропоновано до довгострокової оренди за ціною 120 000 грн на місяць або на продаж за 21 млн грн.
Журналісти Bihus.Info зверталися до Киви з проханням пояснити, кому належить будинок у Козині, але отримали грубу відмову.
Окрім багатомільйонної нерухомості невідомого походження, журналісти також дізналися, що деякі зі своїх відео для соцмереж Кива записує в автомобілі KIA, зареєстрованому на свого колишнього помічника Олександра Даниленка, а не в зазначеній у декларації Toyota Land Cruiser, (власність брата, якою нардеп користується).
Будь ласка, зачекайте...
разжирели гниды, афуели...
на своей земле и столько лет
из-за гнид кацапских - столько бед
Теперь я их понимаю. Сейчас чтобы хорошо жить нужно не науку учить, а хорошо дрочить. И будешь в шоколаде
ОПЗЖ- об'єднання професійних за жопинців
Как странно, ну просто нелогично ! Почему же эти ЗЕбилы - капитулянты так наехали на меня ?
Ведь я им в доску свой, фактически я точно такой же как и они верный слуга кремля!