Кива мешкає в незадекларованому будинку за 21 млн грн, - Bihus.info

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива мешкає в будинку площею 420 квадратних метрів у Козині під Києвом. Цього житла немає в декларації депутата.

Такого висновку дійшли журналісти Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували відео, яке однопартієць Киви Вадим Рабінович зняв, коли співробітники ДБР проводили у Киви обшук.

Хоча на відео й Кива, й Рабінович заявляли, що обшук проводиться саме в житлі нардепа, в його офіційній декларації немає згадки ані про витрати на оренду, ані про купівлю нерухомості. Окрім того, під час обшуку Кива говорив, що в цьому будинку мешкає його дворічна дитина.

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Журналісти переглянули оголошення про продаж та оренду нерухомості, а потім порівняли їх із відео Рабіновича. Так з’ясувалося, що восьмикімнатний особняк, в якому мешкає Кива, в березні 2020 року було запропоновано до довгострокової оренди за ціною 120 000 грн на місяць або на продаж за 21 млн грн.

Журналісти Bihus.Info зверталися до Киви з проханням пояснити, кому належить будинок у Козині, але отримали грубу відмову.

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Окрім багатомільйонної нерухомості невідомого походження, журналісти також дізналися, що деякі зі своїх відео для соцмереж Кива записує в автомобілі KIA, зареєстрованому на свого колишнього помічника Олександра Даниленка, а не в зазначеній у декларації Toyota Land Cruiser, (власність брата, якою нардеп користується).

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