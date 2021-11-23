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декларація (851) нерухомість (323) обшук (1343) Рабінович (189) Кива (367) ДБР (2567)

Кива мешкає в незадекларованому будинку за 21 млн грн, - Bihus.info

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кива мешкає в незадекларованому будинку за 21 млн грн, - Bihus.info

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива мешкає в будинку площею 420 квадратних метрів у Козині під Києвом. Цього житла немає в декларації депутата.

Такого висновку дійшли журналісти Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували відео, яке однопартієць Киви Вадим Рабінович зняв, коли співробітники ДБР проводили у Киви обшук.

Хоча на відео й Кива, й Рабінович заявляли, що обшук проводиться саме в житлі нардепа, в його офіційній декларації немає згадки ані про витрати на оренду, ані про купівлю нерухомості. Окрім того, під час обшуку Кива говорив, що в цьому будинку мешкає його дворічна дитина.

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Журналісти переглянули оголошення про продаж та оренду нерухомості, а потім порівняли їх із відео Рабіновича. Так з’ясувалося, що восьмикімнатний особняк, в якому мешкає Кива, в березні 2020 року було запропоновано до довгострокової оренди за ціною 120 000 грн на місяць або на продаж за 21 млн грн.

Журналісти Bihus.Info зверталися до Киви з проханням пояснити, кому належить будинок у Козині, але отримали грубу відмову.

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Окрім багатомільйонної нерухомості невідомого походження, журналісти також дізналися, що деякі зі своїх відео для соцмереж Кива записує в автомобілі KIA, зареєстрованому на свого колишнього помічника Олександра Даниленка, а не в зазначеній у декларації Toyota Land Cruiser, (власність брата, якою нардеп користується).

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Топ коментарі
+26
Не слабо надрочив.
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22.11.2021 22:35
+23
сладко пили гниды, сытно ели -
разжирели гниды, афуели...
на своей земле и столько лет
из-за гнид кацапских - столько бед
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22.11.2021 22:35
+18
Це все завдяки жомовій ямі...
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22.11.2021 22:28
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Це все завдяки жомовій ямі...
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22.11.2021 22:28 Відповісти
Жомовую яму он тоже не задекларировал!
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22.11.2021 22:37 Відповісти
Нет. Это он заработал с Ютуб на ролике где неустанно дрочит в ВР. Миллионы просмотров ! 💵💴💶💷💰
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22.11.2021 22:37 Відповісти
Обох-ПОВІСИТИ1
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22.11.2021 22:29 Відповісти
Чому відразу повішати? по Українським традиціям це посадка на палю
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23.11.2021 00:19 Відповісти
ага, невідоме походження, ківа так страстно вилизує зад пуйлу, що скоріш за все звідки "30 срібняків"
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22.11.2021 22:32 Відповісти
Не слабо надрочив.
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22.11.2021 22:35 Відповісти
сладко пили гниды, сытно ели -
разжирели гниды, афуели...
на своей земле и столько лет
из-за гнид кацапских - столько бед
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22.11.2021 22:35 Відповісти
это дом 2 летнего ребенка его шалавы, кива просто ее там трахает. и никакого другого отношения к ней не имеет.
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22.11.2021 22:38 Відповісти
Два уе....ка из ларца, одинакоых с лица.
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22.11.2021 22:38 Відповісти
Ну да мама любе нерухомість
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22.11.2021 22:41 Відповісти
Це на газпромівське бабло кремля , яке агент Ківа відпрацьовує 😡
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22.11.2021 22:42 Відповісти
С таким счастьем и еще на свободе.
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22.11.2021 22:45 Відповісти
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22.11.2021 22:46 Відповісти
кому война а кому мать родна
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22.11.2021 22:52 Відповісти
Це і є жомова яма, у якій навіжений Грабінович (згідно медичної довідки з його кримінальної справи), трамбує гоміка Ківу.
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22.11.2021 22:52 Відповісти
Ківа, переселять тебе в решті-решт у ту жомову яму.
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22.11.2021 22:52 Відповісти
Та відібрали вже! Залишається тільки в іншу яму. Там декларації непотрібно.
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23.11.2021 06:53 Відповісти
Сейчас многие обсуждают так: "люди с высшим образованием, которые учились по настоящему, потративши 5 и более лет нигде не могут найти работу... Зачем учится?"
Теперь я их понимаю. Сейчас чтобы хорошо жить нужно не науку учить, а хорошо дрочить. И будешь в шоколаде
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22.11.2021 22:59 Відповісти
Илью берегут на должность маршала Петена..
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22.11.2021 23:12 Відповісти
дрочив, дрочив, дрочив, дрочив і таки видрочив будинок площею 420 квадратних метрів

ОПЗЖ- об'єднання професійних за жопинців
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22.11.2021 23:14 Відповісти
вбить
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22.11.2021 23:58 Відповісти
сосать на дом такой 21000000000000000 лет у рабиновича
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23.11.2021 00:00 Відповісти
Дрочун отдувается за Бойко, Рабиновича, Королевскую и других воров ОПЗЖ. Это не справедливо.
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23.11.2021 00:01 Відповісти
Срочно куплю жомовую яму. Дорого.
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23.11.2021 00:09 Відповісти
Який розмір цікавить? буду копать
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23.11.2021 00:23 Відповісти
как у шарикова😀
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23.11.2021 00:25 Відповісти
Повелитель Жомовой ЯМЫ!)
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23.11.2021 02:26 Відповісти

Как странно, ну просто нелогично ! Почему же эти ЗЕбилы - капитулянты так наехали на меня ?
Ведь я им в доску свой, фактически я точно такой же как и они верный слуга кремля!
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23.11.2021 06:18 Відповісти
Зедебилы конкурента убирают.
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23.11.2021 08:24 Відповісти
Може то його "притулок", хтось сердобольний взяв на "утримання" нещасного вигнанця із жомової ями і невідбувшогося вченного.
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23.11.2021 06:56 Відповісти
пора зеленсеому принимать мастурбатора в рядьі карабельньіх сосен
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23.11.2021 08:22 Відповісти
Дурне-дурне - та хитре.Мила не їстиме.Між госпіталізаціями в дурку нагріб чимало і розкидав по рідні і своїм бахурам
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23.11.2021 08:58 Відповісти
 
 