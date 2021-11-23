Демченко окончил академию КГБ в Москве, - Корчинский. ВИДЕО

Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко и его жена выпускники академии КГБ в Москве.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил политический деятель Дмитрий Корчинский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Демченко окончил что? Какой-то вуз в Брюсселе или Вашингтоне? Он окончил академию им. Дзержинского в Москве – КГБ. Его жена окончила академию Дзержинского в Москве. … Все его друзья, коллеги, сослуживцы, однокурсники находятся в Москве и ведут активную деятельность сейчас против Украины и против всего мира. Его бизнес находится в Москве", - заявил Корчинский.

"Возможно, он (Демченко. – Ред.) очень честный человек и патриот. Но с таким бэкграундом, с таким бизнесом, с таким обучением и с такими сокурсниками он в принципе не может возглавлять комитет разведки в Украине", – добавил он.

Корчинский утверждает, что людей с подобным бэкграундом сейчас много во власти.

"И если уж там разбираться, кто мог слить (информацию о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". – Ред.) – там их много, этих людей, которые могли слить. Можем садиться и смотреть по каждому", – считает политический деятель.