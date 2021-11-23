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Новости Экономика
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Повышение тарифа на распределение газа станет убийственным для украинских предприятий, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение тарифа на распределение газа станет убийственным для украинских предприятий, - эксперт

Повышение тарифа на распределение газа заставит закрываться бизнес, который и так в тяжелом состоянии из-за коронакризиса.

Об этом заявила Оксана Черноморец, председатель ОО "Фонд предпринимательских инициатив г. Ладыжин", комментируя инициативу по повышению тарифа на распределение газа, которую выразила часть облгазов.

"Там не на 10-20% повышение, а в разы, в 3-4 раза. Для нас это очень тяжело, невозможно. Это приведет к закрытию некоторого бизнеса. Потому что тяжело выжить в таких условиях", – сказала Черноморец. Она подчеркнула: сейчас большая часть страны находится в "красной" карантинной зоне, поэтому отдельные виды бизнеса снова вынуждены ограничивать свою деятельность. При таких условиях повышение тарифов на распределение газа для многих предприятий станет убийственным. "Весь бизнес очень негативно к этому относится. Потому что в условиях коронавируса, в тех реалиях, в которых мы сейчас находимся, мы в красной зоне, нам вообще настолько сложно, что это невозможно. И повышать нам тарифы еще на что-то – это просто нереально", - объяснила Черноморец.

Ранее политолог Александр Леонов заявил, что рост тарифа на распределение газа увеличит его цену для потребителей, что негативно скажется на рейтинге президента, который продолжит падать. Напомним, недавно ряд облгазов представили проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предусматривается их повышение с 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.

Автор: Наталя Джума
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Идля зеленой помойки так же.
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23.11.2021 14:33 Ответить
Так зеленые уже приняли на себя такие обязательства перед МВФ по тарифам на энергоносители.
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23.11.2021 14:35 Ответить
шо мені той ваш розподіл, шо мені ті підприємства...
складова енергоносія у собівартості товару виробляємого підприємствами буде вищою
от же й відповідно -ціна реалізації...
дуракам розказуйте про розподіл, зебіли мля....
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23.11.2021 14:38 Ответить
Красавцы!. На распределение газа поднимают тариф, а Фирташу при этом сто ярдов долга списывают. Пошли вы НА,,,!
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23.11.2021 14:38 Ответить
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23.11.2021 14:40 Ответить
Которая из них ахметовская любимая?
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23.11.2021 15:22 Ответить
ДФ рулил, рулит и разруливает!)))
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23.11.2021 15:05 Ответить
я вот живу в частном секторе,как и многие,и думаю...вот за ноябрь я потратил 60 кубов газа,это с плитой...то есть месяц тёплый,чего котёл сдуру включать то зазря...а в квартире то придётся платить даже тогда,когда на улице +10...и когда на улице -10,а батареи еле тёплые...и платить надо будет по полной...
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23.11.2021 15:06 Ответить
Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. А для правящих Украиной слуг народа Коломойский что Карл Маркс и где то Бланк для коммунистов.
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23.11.2021 15:06 Ответить
Если повысят цену на распределение, то я должна платить около 400 гр. ежемесячно. Да я за газ плачу меньше. Летом потребление 2-3 куба, а зимой максимум 150 кубов (маленькая площадь отопления). Что делает облгаз на 400 гр в месяц? И даже на 88, что я плачу сейчас????
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23.11.2021 15:09 Ответить
Вопрос "Что делает?" здесь неуместен, облгаз существует именно для того, чтобы получать ничего не делая.
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23.11.2021 15:27 Ответить
Цена для предприятий за электричество 5,70грн.
Зеля ты конченый!
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23.11.2021 15:24 Ответить
5.48 сегодня пришло, ублюдки конченые
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23.11.2021 15:53 Ответить
Та хоч в десять раз піднімається - пофіг. Адже епоха бідності скінчилась, тому проблем не буде.
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23.11.2021 16:23 Ответить
Чем мне нравится эта страна-здесь не мелочатся. Если грабить то по крупному. Повышать ,так в разы сразу. Лохов разводить,так всю страну...
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23.11.2021 17:02 Ответить
Фірташ отримав газові мережі надурняк. Тощо простий копняк під олігархічний зад може легко вирішити проблему.
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23.11.2021 18:04 Ответить
 
 