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Новини Економіка
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бізнес (816) Тарифи на газ (343)

Підвищення тарифу на розподіл газу стане вбивчим для українських підприємств, – експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищення тарифу на розподіл газу стане вбивчим для українських підприємств, – експерт

Підвищення тарифу на розподіл газу змусить закриватись бізнес, який і так у важкому стані через коронакризу.

 Про це заявила Оксана Чорноморець, голова ГО "Фундація підприємницьких ініціатив м. Ладижин", коментуючи ініціативу щодо підвищення тарифу на розподіл газу, яку висловила частина облгазів.

"Там не на 10-20% підвищення, а в рази, у 3-4 рази. Для нас це дуже важко, неможливо. Це призведе до закриття деякого бізнесу. Тому що важко вижити в таких умовах", - сказала Чорноморець. Вона наголосила: зараз більша частина країни перебуває в "червоній" карантинній зоні, тож окремі види бізнесу знову змушені обмежувати та скорочувати свою діяльність. За таких умов підвищення тарифів на розподіл газу для багатьох підприємств стане вбивчим. "Весь бізнес дуже негативно до цього ставиться. Тому що в умовах коронавірусу, в тих реаліях, в яких ми зараз є, ми в червоній зоні, то нам взагалі настільки складно, що це неможливо. І підвищувати нам тарифи ще на щось – це просто нереально", - пояснила Чорноморець.

Раніше політолог Олександр Леонов заявив, що зростання тарифу на розподіл газу збільшить його ціну для споживачів, що негативно позначиться на рейтингу президента, який продовжить падати. Нагадаємо, нещодавно низка облгазів подала проєкти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їхнє підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.
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Идля зеленой помойки так же.
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Так зеленые уже приняли на себя такие обязательства перед МВФ по тарифам на энергоносители.
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23.11.2021 14:35 Відповісти
шо мені той ваш розподіл, шо мені ті підприємства...
складова енергоносія у собівартості товару виробляємого підприємствами буде вищою
от же й відповідно -ціна реалізації...
дуракам розказуйте про розподіл, зебіли мля....
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23.11.2021 14:38 Відповісти
Красавцы!. На распределение газа поднимают тариф, а Фирташу при этом сто ярдов долга списывают. Пошли вы НА,,,!
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23.11.2021 14:38 Відповісти
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23.11.2021 14:40 Відповісти
Которая из них ахметовская любимая?
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23.11.2021 15:22 Відповісти
ДФ рулил, рулит и разруливает!)))
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23.11.2021 15:05 Відповісти
я вот живу в частном секторе,как и многие,и думаю...вот за ноябрь я потратил 60 кубов газа,это с плитой...то есть месяц тёплый,чего котёл сдуру включать то зазря...а в квартире то придётся платить даже тогда,когда на улице +10...и когда на улице -10,а батареи еле тёплые...и платить надо будет по полной...
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23.11.2021 15:06 Відповісти
Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. А для правящих Украиной слуг народа Коломойский что Карл Маркс и где то Бланк для коммунистов.
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23.11.2021 15:06 Відповісти
Если повысят цену на распределение, то я должна платить около 400 гр. ежемесячно. Да я за газ плачу меньше. Летом потребление 2-3 куба, а зимой максимум 150 кубов (маленькая площадь отопления). Что делает облгаз на 400 гр в месяц? И даже на 88, что я плачу сейчас????
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23.11.2021 15:09 Відповісти
Вопрос "Что делает?" здесь неуместен, облгаз существует именно для того, чтобы получать ничего не делая.
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23.11.2021 15:27 Відповісти
Цена для предприятий за электричество 5,70грн.
Зеля ты конченый!
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23.11.2021 15:24 Відповісти
5.48 сегодня пришло, ублюдки конченые
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23.11.2021 15:53 Відповісти
Та хоч в десять раз піднімається - пофіг. Адже епоха бідності скінчилась, тому проблем не буде.
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23.11.2021 16:23 Відповісти
Чем мне нравится эта страна-здесь не мелочатся. Если грабить то по крупному. Повышать ,так в разы сразу. Лохов разводить,так всю страну...
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23.11.2021 17:02 Відповісти
Фірташ отримав газові мережі надурняк. Тощо простий копняк під олігархічний зад може легко вирішити проблему.
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23.11.2021 18:04 Відповісти
 
 