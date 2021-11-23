РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
7 039 26
Тарифы на электроэнергию (1906) ДТЭК (407) Антикоррупционный суд (1072) Роттердам+ (165) Центр противодействия коррупции (217)

ДТЭК временно обесточивал Апелляционную палату ВАКС, рассматривающую дело по расследованию схемы Роттердам+

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ДТЭК временно обесточивал Апелляционную палату ВАКС, рассматривающую дело по расследованию схемы Роттердам+

Утром 23 ноября в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда произошло отключение электроэнергии без предварительного уведомления суда.

Об этом отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС в фейсбуке.

"По информации на сайте ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" электроэнергия будет отсутствовать до 19:00. Участники судебных производств имеют возможность подать документы в суд по почте и электронной почте. Регистрация процессуальных документов будет осуществляться сразу после возобновления электроснабжения", - отмечалось в сообщении.

ДТЭК временно обесточивал Апелляционную палату ВАКС, рассматривающую дело по расследованию схемы Роттердам+ 01

Час назад в фейсбуке учреждения появилось сообщение о том, что в Апелляционной палате возобновлено электроснабжение.

"В настоящее время электроснабжение возобновлено и суд продолжает работу в штатном режиме", - пишут в пресс-службе.

ДТЭК временно обесточивал Апелляционную палату ВАКС, рассматривающую дело по расследованию схемы Роттердам+ 02

Отметим, что при отключении электроэнергии на ЦПК появилось следующее сообщение: "ДТЭК без предупреждения отключил Апелляционную палату Антикорсуда от электроэнергии. Наши читатели предполагают, что сообщение от компании Ахметова выглядело так: "Электроэнергия будет отсутствовать с 10:00 и до закрытия дела по Роттердам+. Это плановое отключение. С уважением, ваш ДТЭК". Напомним, 1 декабря Апелляционная палата ВАКС рассмотрит апелляцию на решение судьи Широкой не возобновлять расследование схемы Роттердам+. Среди фигурантов производства - два топменеджера ДТЭК".

ДТЭК временно обесточивал Апелляционную палату ВАКС, рассматривающую дело по расследованию схемы Роттердам+ 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Хай скажуть спасибі, що Ринат їх не підірвав у своїх кращих традиціях , як Ахатя Брагіна на стадіоні.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:09
+4
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! Ударим электропроводкой по судопроизводству!
показать весь комментарий
23.11.2021 16:09
+4
@А если не будут брать?
Если не будут брать отключим газ свет!
С уважением ДТЕК.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.11.2021 16:07 Ответить
и я не удивлюсь, когда Ахметка нежно улыбаясь будет знеструмлювати ОПу преЗЕка -

рубильничек то в его руках, а не державных
показать весь комментарий
23.11.2021 16:22 Ответить
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! Ударим электропроводкой по судопроизводству!
показать весь комментарий
23.11.2021 16:09 Ответить
Хай скажуть спасибі, що Ринат їх не підірвав у своїх кращих традиціях , як Ахатя Брагіна на стадіоні.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:09 Ответить
отключение света = предупреждение
показать весь комментарий
23.11.2021 16:26 Ответить
и че? плановое отключение электрики КОНЕЧНО доказывает сговор ахметова и Порошенко и то, что роттердам+ был плохой и принес ущерб)) ****, мастера заголовков и мочи в глаза! Уже прокуроры задолбались закрывать это дутое дело. Все эксперты подтвердили, что схема нормальная, рабочая и точно лучше того, что творит сейчас бубочка и евойная бабуля. Но нет. Бабуля никак не может успокоиться, что плохой Порошенко заставил ее ферросплавные заводики платить полную цену за электрику. Забрал банк, который бабуля использовала как собственный кошелек. Как такое стерпеть? поэтому ручные "антикоррупционеры" будут таскать эту тухлую селедку еще долго. Тем более, что ничего лучше вообще найти не могут на пятого и рейтинги, ****, падают. И вагнергейт опять же. Поэтому что? правильно. когда делать нехер - пиши про роттердам и придумывай стотыщпятьсотое дутое дело против Пороха.))
показать весь комментарий
23.11.2021 16:15 Ответить
Ахметівські пси не вигадали розумнішого способу тиску на суд?
показать весь комментарий
23.11.2021 16:16 Ответить
Ахметка имеет возможности управлять электропотоками

если вы просрали электрогенерацию в стране, заседайте при свечах !
показать весь комментарий
23.11.2021 16:24 Ответить
@А если не будут брать?
Если не будут брать отключим газ свет!
С уважением ДТЕК.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:22 Ответить


недавно ЗЕ-беня кому-то распальцовки насчет дефицита делал.....
показать весь комментарий
23.11.2021 16:25 Ответить
а кто будет много 3,14здеть,тому отключим газ/свет/воду...
показать весь комментарий
23.11.2021 16:34 Ответить
Тогда уже и гранату можно кинуть
показать весь комментарий
23.11.2021 16:36 Ответить
А если ещё будут рассматривать - отключим газ .
показать весь комментарий
23.11.2021 16:35 Ответить
Символично в контексте полнейшей деградации нашей ..Господи прости.. "судебной ветви власти".
показать весь комментарий
23.11.2021 16:35 Ответить
Просто власть у нас сырая
показать весь комментарий
23.11.2021 16:37 Ответить
- а не будут взятку брать...
- мы им отключим свет? да?
показать весь комментарий
23.11.2021 16:39 Ответить
цирк.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:41 Ответить
А що це таке Ротердам плюс?Так це аналог українського порталу ,,Прозоро,,де знищують та звинувачують тих хто хоче купити те що йому потрібне.Дорожче але надійне а не китайське або вироблене рукожопими.Ротердам плюс як і ,,Прозоро,,просто із повітря заробляють міліарди тільки за те що вони посередники,знімають свої проценти як від покупця так і від продавця.А це вже афера державного рівня.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:44 Ответить
Якби справа була «перспективна» в розумінні суддів, то притягнули б дизельний генератор.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:48 Ответить
Ахметка рулить. Та насра.. на все…
показать весь комментарий
23.11.2021 16:49 Ответить
Все кто к власти приходит, потом ее не отдает. Не могут ахметку наказать, могут показать, как них не получилось, снова.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:52 Ответить
Самый справедливый результат войны между ахметкой и зе, это взаимоуничтожение.
показать весь комментарий
23.11.2021 16:54 Ответить
Ось це д iло
показать весь комментарий
23.11.2021 18:36 Ответить
Ахметов щось не ******** коли в суді розглядають його злочини
показать весь комментарий
23.11.2021 20:47 Ответить
Новость высосана из пальца! С какого хрена суд должны предупреждать, если на сайте висит "плановое отключение"????
Скажите спасибо, что веерные еще не начались...
Кстати, ахметка отдал государству свой первый пришедший корабль с углем, иначе в судах долго света не было бы)))
ПС. ахметка не мой герой, как и беня, но справедливость дороже.
показать весь комментарий
24.11.2021 00:35 Ответить
Совпадение?! Не думаю, а если серьёзно то новость высосана из пальца, причем двадцать первого!
показать весь комментарий
25.11.2021 15:14 Ответить
 
 