ДТЭК временно обесточивал Апелляционную палату ВАКС, рассматривающую дело по расследованию схемы Роттердам+
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Утром 23 ноября в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда произошло отключение электроэнергии без предварительного уведомления суда.
Об этом отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС в фейсбуке.
"По информации на сайте ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" электроэнергия будет отсутствовать до 19:00. Участники судебных производств имеют возможность подать документы в суд по почте и электронной почте. Регистрация процессуальных документов будет осуществляться сразу после возобновления электроснабжения", - отмечалось в сообщении.
Час назад в фейсбуке учреждения появилось сообщение о том, что в Апелляционной палате возобновлено электроснабжение.
"В настоящее время электроснабжение возобновлено и суд продолжает работу в штатном режиме", - пишут в пресс-службе.
Отметим, что при отключении электроэнергии на ЦПК появилось следующее сообщение: "ДТЭК без предупреждения отключил Апелляционную палату Антикорсуда от электроэнергии. Наши читатели предполагают, что сообщение от компании Ахметова выглядело так: "Электроэнергия будет отсутствовать с 10:00 и до закрытия дела по Роттердам+. Это плановое отключение. С уважением, ваш ДТЭК". Напомним, 1 декабря Апелляционная палата ВАКС рассмотрит апелляцию на решение судьи Широкой не возобновлять расследование схемы Роттердам+. Среди фигурантов производства - два топменеджера ДТЭК".
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рубильничек то в его руках, а не державных
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!Ударим электропроводкой по судопроизводству!
если вы просрали электрогенерацию в стране, заседайте при свечах !
Если не будут брать отключим
газсвет!
С уважением ДТЕК.
недавно ЗЕ-беня кому-то распальцовки насчет дефицита делал.....
- мы им отключим свет? да?
Скажите спасибо, что веерные еще не начались...
Кстати, ахметка отдал государству свой первый пришедший корабль с углем, иначе в судах долго света не было бы)))
ПС. ахметка не мой герой, как и беня, но справедливость дороже.