ДТЕК тимчасово знеструмлював Апеляційну палату ВАКС, яка розглядає справу щодо розслідування схеми Роттердам+

Зранку 23 листопада в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відбулося відключення електроенергії без попереднього попередження суду.

Про це зазначає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу АП ВАКС в фейсбуці.

"За інформацією на сайті ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" електроенергія буде відсутня до 19:00. Учасники судових проваджень мають можливість подати документи до суду поштою та електронною поштою. Реєстрація процесуальних документів здійснюватиметься одразу після відновлення електропостачання", - зазначалось в повідомленні.

Втім, годину тому в фейсбуці установи з'явилось повідомлення про те, що в Апеляційній палаті відновлено електропостачання.

"Наразі електропостачання відновлено та суд продовжує роботу в штатному режимі", - пишуть в пресслужбі.

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Зазначимо, що під час відключення електроенергії на ЦПК з'явилося таке повідомлення: "ДТЕК без попередження відключив Апеляційну палату Антикорсуду від електроенергії. Наші читачі припускають, що повідомлення від компанії Ахметова виглядало так: "Електроенергія буде відсутня з 10:00 і до закриття справи щодо Роттердам+. Це планове відключення. З повагою, ваш ДТЕК". Нагадаємо, 1 грудня Апеляційна палата ВАКС розгляне апеляцію на рішення судді Широкої не відновлювати розслідування схеми Роттердам+. Серед фігурантів провадження - двоє топменеджерів ДТЕК".

Як повідопляє пресслужба компанії, ДТЕК Київські електромережі виконував стандартний плановий ремонт на електрообладнанні, що живить в тому числі Апеляційну палату Вищого Антикорупційного суду

23 листопада проводяться стандартні планові роботи на обладнанні трансформаторної підстанції №4711, що живить побутових та юридичних клієнтів. Для проведення робіт необхідно було тимчасово обмежити електропостачання для безпеки спеціалістів, що виконують ремонт. Без електропостачання в тому числі залишились і приміщення Апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду України. Інформація про заплановане відключення була розміщена на сайті компанії ДТЕК Київські електромережі за 5 днів до проведення робіт, як це передбачено законодавством.

ДТЕК Київські електромережі на 23 листопада були заплановані стандартні планові роботи на трансформаторній підстанції №4711. Фахівці усували дефект в роботі обладнання для того, аби попередити аварійні відключення світла. Роботи планували проводити в проміжку часу з 9:00 до 18:00. Фактично ж вони були закінчені до 14:00.

Під час виконання ремонту електроенергія була відсутня у частині будівель на Хрестовому провулку, вулицях Григорія Царика, Омеляновича-Павленка та Московській. В тому числі в будівлі на Хрестовому провулку, 4, яку займає Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду.

Мережі — це найважливіша складова інфраструктури, тому вони потребують постійної діагностики та своєчасного ремонту. Тому ДТЕК Київські електромережі регулярно проводить планові ремонти. Інвестиції для підтримання мережі в справному стані допомагають завчасно запобігти несправностям і, як наслідок, не залишати клієнтів компанії без світла непередбачувано та на довгий період часу.

Компанія щонайменше за 5 днів попереджає про заплановані відключення на сайті ДТЕК Київські електромережі у розділі "Планові відключення"