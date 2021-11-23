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електроенергія (1910) ДТЕК (547) Антикорупційний суд (1105) Роттердам+ (169) Центр протидії корупції (226)

ДТЕК тимчасово знеструмлював Апеляційну палату ВАКС, яка розглядає справу щодо розслідування схеми Роттердам+

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ДТЕК тимчасово знеструмлював Апеляційну палату ВАКС, яка розглядає справу щодо розслідування схеми Роттердам+

Зранку 23 листопада в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відбулося відключення електроенергії без попереднього попередження суду.

Про це зазначає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу АП ВАКС в фейсбуці.

"За інформацією на сайті ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" електроенергія буде відсутня до 19:00. Учасники судових проваджень мають можливість подати документи до суду поштою та електронною поштою. Реєстрація процесуальних документів здійснюватиметься одразу після відновлення електропостачання", - зазначалось в повідомленні.

ДТЕК тимчасово знеструмлював Апеляційну палату ВАКС, яка розглядає справу щодо розслідування схеми Роттердам+ 01

Втім, годину тому в фейсбуці установи з'явилось повідомлення про те, що в Апеляційній палаті відновлено електропостачання.

"Наразі електропостачання відновлено та суд продовжує роботу в штатному режимі", - пишуть в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати подали апеляцію на рішення ВАКСу про закриття справи "Роттердам+"

ДТЕК тимчасово знеструмлював Апеляційну палату ВАКС, яка розглядає справу щодо розслідування схеми Роттердам+ 02

Зазначимо, що під час відключення електроенергії на ЦПК з'явилося таке повідомлення: "ДТЕК без попередження відключив Апеляційну палату Антикорсуду від електроенергії. Наші читачі припускають, що повідомлення від компанії Ахметова виглядало так: "Електроенергія буде відсутня з 10:00 і до закриття справи щодо Роттердам+. Це планове відключення. З повагою, ваш ДТЕК". Нагадаємо, 1 грудня Апеляційна палата ВАКС розгляне апеляцію на рішення судді Широкої не відновлювати розслідування схеми Роттердам+. Серед фігурантів провадження - двоє топменеджерів ДТЕК".

ДТЕК тимчасово знеструмлював Апеляційну палату ВАКС, яка розглядає справу щодо розслідування схеми Роттердам+ 03

Як повідопляє пресслужба компанії, ДТЕК Київські електромережі виконував стандартний плановий ремонт на електрообладнанні, що живить в тому числі Апеляційну палату Вищого Антикорупційного суду

23 листопада проводяться стандартні планові роботи на обладнанні трансформаторної підстанції №4711, що живить побутових та юридичних клієнтів. Для проведення робіт необхідно було тимчасово обмежити електропостачання для безпеки спеціалістів, що виконують ремонт. Без електропостачання в тому числі залишились і приміщення Апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду України. Інформація про заплановане відключення була розміщена на сайті компанії ДТЕК Київські електромережі за 5 днів до проведення робіт, як це передбачено законодавством.

ДТЕК Київські електромережі на 23 листопада були заплановані стандартні планові роботи на трансформаторній підстанції №4711. Фахівці усували дефект в роботі обладнання для того, аби попередити аварійні відключення світла. Роботи планували проводити в проміжку часу з 9:00 до 18:00. Фактично ж вони були закінчені до 14:00.

Під час виконання ремонту електроенергія була відсутня у частині будівель на Хрестовому провулку, вулицях Григорія Царика, Омеляновича-Павленка та Московській. В тому числі в будівлі на Хрестовому провулку, 4, яку займає Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду.

Мережі — це найважливіша складова інфраструктури, тому вони потребують постійної діагностики та своєчасного ремонту. Тому ДТЕК Київські електромережі регулярно проводить планові ремонти. Інвестиції для підтримання мережі в справному стані допомагають завчасно запобігти несправностям і, як наслідок, не залишати клієнтів компанії без світла непередбачувано та на довгий період часу.

Компанія щонайменше за 5 днів попереджає про заплановані відключення на сайті ДТЕК Київські електромережі у розділі "Планові відключення" 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Хай скажуть спасибі, що Ринат їх не підірвав у своїх кращих традиціях , як Ахатя Брагіна на стадіоні.
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23.11.2021 16:09
+4
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! Ударим электропроводкой по судопроизводству!
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23.11.2021 16:09
+4
@А если не будут брать?
Если не будут брать отключим газ свет!
С уважением ДТЕК.
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23.11.2021 16:22
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23.11.2021 16:07 Відповісти
и я не удивлюсь, когда Ахметка нежно улыбаясь будет знеструмлювати ОПу преЗЕка -

рубильничек то в его руках, а не державных
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23.11.2021 16:22 Відповісти
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! Ударим электропроводкой по судопроизводству!
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23.11.2021 16:09 Відповісти
Хай скажуть спасибі, що Ринат їх не підірвав у своїх кращих традиціях , як Ахатя Брагіна на стадіоні.
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23.11.2021 16:09 Відповісти
отключение света = предупреждение
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23.11.2021 16:26 Відповісти
и че? плановое отключение электрики КОНЕЧНО доказывает сговор ахметова и Порошенко и то, что роттердам+ был плохой и принес ущерб)) ****, мастера заголовков и мочи в глаза! Уже прокуроры задолбались закрывать это дутое дело. Все эксперты подтвердили, что схема нормальная, рабочая и точно лучше того, что творит сейчас бубочка и евойная бабуля. Но нет. Бабуля никак не может успокоиться, что плохой Порошенко заставил ее ферросплавные заводики платить полную цену за электрику. Забрал банк, который бабуля использовала как собственный кошелек. Как такое стерпеть? поэтому ручные "антикоррупционеры" будут таскать эту тухлую селедку еще долго. Тем более, что ничего лучше вообще найти не могут на пятого и рейтинги, ****, падают. И вагнергейт опять же. Поэтому что? правильно. когда делать нехер - пиши про роттердам и придумывай стотыщпятьсотое дутое дело против Пороха.))
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23.11.2021 16:15 Відповісти
Ахметівські пси не вигадали розумнішого способу тиску на суд?
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23.11.2021 16:16 Відповісти
Ахметка имеет возможности управлять электропотоками

если вы просрали электрогенерацию в стране, заседайте при свечах !
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23.11.2021 16:24 Відповісти
@А если не будут брать?
Если не будут брать отключим газ свет!
С уважением ДТЕК.
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23.11.2021 16:22 Відповісти


недавно ЗЕ-беня кому-то распальцовки насчет дефицита делал.....
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23.11.2021 16:25 Відповісти
а кто будет много 3,14здеть,тому отключим газ/свет/воду...
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23.11.2021 16:34 Відповісти
Тогда уже и гранату можно кинуть
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23.11.2021 16:36 Відповісти
А если ещё будут рассматривать - отключим газ .
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23.11.2021 16:35 Відповісти
Символично в контексте полнейшей деградации нашей ..Господи прости.. "судебной ветви власти".
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23.11.2021 16:35 Відповісти
Просто власть у нас сырая
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23.11.2021 16:37 Відповісти
- а не будут взятку брать...
- мы им отключим свет? да?
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23.11.2021 16:39 Відповісти
цирк.
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23.11.2021 16:41 Відповісти
А що це таке Ротердам плюс?Так це аналог українського порталу ,,Прозоро,,де знищують та звинувачують тих хто хоче купити те що йому потрібне.Дорожче але надійне а не китайське або вироблене рукожопими.Ротердам плюс як і ,,Прозоро,,просто із повітря заробляють міліарди тільки за те що вони посередники,знімають свої проценти як від покупця так і від продавця.А це вже афера державного рівня.
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23.11.2021 16:44 Відповісти
Якби справа була «перспективна» в розумінні суддів, то притягнули б дизельний генератор.
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23.11.2021 16:48 Відповісти
Ахметка рулить. Та насра.. на все…
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23.11.2021 16:49 Відповісти
Все кто к власти приходит, потом ее не отдает. Не могут ахметку наказать, могут показать, как них не получилось, снова.
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23.11.2021 16:52 Відповісти
Самый справедливый результат войны между ахметкой и зе, это взаимоуничтожение.
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23.11.2021 16:54 Відповісти
Ось це д iло
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23.11.2021 18:36 Відповісти
Ахметов щось не ******** коли в суді розглядають його злочини
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23.11.2021 20:47 Відповісти
Новость высосана из пальца! С какого хрена суд должны предупреждать, если на сайте висит "плановое отключение"????
Скажите спасибо, что веерные еще не начались...
Кстати, ахметка отдал государству свой первый пришедший корабль с углем, иначе в судах долго света не было бы)))
ПС. ахметка не мой герой, как и беня, но справедливость дороже.
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24.11.2021 00:35 Відповісти
Совпадение?! Не думаю, а если серьёзно то новость высосана из пальца, причем двадцать первого!
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25.11.2021 15:14 Відповісти
 
 