Адвокати подали апеляцію на рішення ВАКСу про закриття справи "Роттердам+"
Адвокати потерпілих у справі "Роттердам+" подали апеляційну скаргу на рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини Широкої про закриття справи.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на коментарі адвоката Агії Загребельської, яка представляє інтереси ексзаступника генерального прокурора Віктора Чумака.
Загребельська відмітила, що апеляційну скаргу адвокати писали без повного тексту рішення.
"Попри законодавчі строки його проголошення у п’ять днів — суддя досі не випустила рішення, ми сформували фахову правову позицію, яку в подальшому, після ознайомлення з ним, зможемо доповнити." — прокоментувала адвокат. — "Цей процес не тільки про деолігархізацію, наші гроші та топ-корупцію. Від його результатів залежить майбутнє всієї антикорупційної інфраструктури України. Президент Зеленський боїться олігархів, але їх не боїмося ми. Попит на справедливість з боку суспільства однозначний та неприхований. В історії людства першими легалізовували нові цивілізаційні правила саме судді. Зараз саме час їм знов виконати свою місію".
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки.
Провадження щодо "Роттердам+" зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку, а також Володимиру Євдокимову, керівнику відділу НКРЕКП, заступнику керівника відділу НКРЕКП і двом представникам менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова. Співробітникам комісії слідчі інкримінували використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво у зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.
Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення в ціну вугілля, за якою розраховувалася вартість електроенергії, вартості доставки вугілля від хабів Амстердам - Роттердам - Антверпен. Формулу скасували 1 липня 2019 р.
За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили в змову з керівництвом НКРЕКП для включення в тариф на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрат, які насправді не проводилися, а саме - витрат на доставку і перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які зазнали фінансового тягаря щодо оплати необґрунтованого тарифу. У результаті таких дій споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн.
20 травня 2021 р САП вже четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
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Хто там, коломойша ?
Зато после 2019-го уж поперло так поперло. Этой зимой вобще возможно не за что платить будет. Скакалочкой грется прийдется.
Зеленского я так же не защищаю, а обвиняю, потому что долги при нем только выросли.
И кроме того, именно Порошенко НЕЗАКОННО создал НКРЕ КП, но у Зеленского было уже 2,5 года, чтобы просто отменить это незаконное решение, навести порядок и ум в тарифах, но напротив, он просто ввел в НКРЕ КП уже своих, вместо порошенковских, заменив одних гнид, другими гнидами.
Оригинально.
Вам же я отвечу, что хоть мне это и финансово обременительно, но я всё же пока вытягивал выплату коммунальных послуг.
Но когда я плачу за них, когда на сдачу в хлебном ларьке мне дают мелкие, гадкие, похожие на шекели, металлические гривны изобретения Порошенко, то я ничего хорошего ему не желаю, как собственно и продавщицы, которым как и мне тяжело без очков рассмотреть, где монета в 1 гривну, а где в 2 гривны.
https://www.youtube.com/watch?v=aJNdx1C5zHE
Совсем подоляковские боты одурели)))
Ты представляешь себе склады Нью-Йоркской и Лондонской биржи?
При Порошенко в отопительный сезон газ мне обходился в 8 грв, летом 2 гривны вместе с транспортировкой, а сейчас 10 гривен зимой и по 15 гривен летом ( с транспортировкой)!!!!!
Даже если брать тариф Нафтогаза, то он 7.96+ 2(3) транспортировки, т.е. все равно дороже, чем при Порохе!
На какой помойке вас подоляк набирает???
Ты про атомную энергетику немножко забыл---более 50 % рынка? А ТЭС все принадлежат ахметке???
К твоему сведению, многие ТЭС(ТЭЦ) принадлежат местным громадам, другим частным структурам, государству.
Ну как можно быть таким тупым?????
1) Кто считается монополистом согласно законов Украины.
2) Какую долю ДТЭК занимает на рынках электричества и тепловой генерации Украины.
3) Почему оптовая цена электроэнергии до начала последнего кризиса в Европе была на 25% ниже чем в Украине.
Когда я слышу нелепые рассуждения на уровне бабки у подьезда, то я никогда не презираю оппонента и не обвиняю его в тупости. Наоборот, я всегда помогаю человеку наконец узнать правильные цифры...
"газ этой зимой дешевле чем зимой 2018-2019..." - где дешевле? В закупке?
"Что именно вызывает у вас возмущение?" - популизм.
"И еще один вопрос, вы не на субсидии ?" - нет.
"Теперь о ценах, очевидно что вы далеки от экономики и 100% у вас нет своего дома Иначе Вы бы знали что тариф на газ зимой 2018/19 был 8.54 , а сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - две дачи и квартира, считается за "свой дом"? А теперь представьте цены на хабах за этот период, с учётом того, что закачка в ПХГ начинается сильно заранее (как и контрактование объёмов)
"сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - 16, 56.
А МинФин, считает что не 7.96, а несколько по другому -
Розничные цены на природный газ для населения в Киеве
с 1.10.2021
Поставщик
(газоснабжающая компания)
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue1,down Месячный тариф
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue2,down Годовой тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
Поставщик последней надежды ("Нафтогаз Украины")
16,5600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
ООО ГК "Нафтогаз Украины"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9600
ООО "Агросинтез Трейдинг"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F27773%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,8000
ООО "Аскания Энерджи"
19,9500
9,9500
ООО "Газпромпостач"
10,8000
ООО "Галнафтогаз"
7,9900
10,9900
ООО "ЙЕ Энергия"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-enerhiia-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900
ДП "КиевгазЭнерджи" ПАО "Киевгаз"
30,5004
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivgazenerdzhi-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,7000
ООО "Киевоблгаз сбыт"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivoblgaz-zbut-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900
ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno)
12,0000
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-kyiv-energo-poslugy-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,9400
ООО "ЛТК Електрум"
10,0000
ООО "М Газ Трейдинг"
17,0000
10,1800
ООО "Мегаватт Энерго"
8,0900
ООО "Свий"
9,5000
10,0000
ООО "ТАС Энергия"
31,0600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F28221%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
11,2200
ООО "Энергогарантия"
9,5000
ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG)
7,9700
8,9400
ООО "ЭРУ Людям"
8,1000
ООО "ЭРУ Трейдинг"
8,9000
ООО "Юниверс газ"
11,4000
Ну и не забудьте добавить -
Поставщик
(газораспределительная компания)Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)ПАО "Киевгаз"0,372
Что касается котла, то если есть слив в бойлерной то наверно лучше ставить конденсационный котел, он жрет на 25% меньше газа чем обычный. Когда я ставил свой котел газ еще стоил не так дорого, а конденсационные котлы стоили намного дороже чем сейчас. Я поставил турбированный Будерус, в целом все хорошо, он отлично держит температуру при увеличении потока. Но турбинку и датчик расхода за четыре года поменял - детали стоили по-моему 1200грн или что-то около этого. К сожалению вода у меня пока без водоподготовки, там не так много, но достаточно железа и кальция. Котел нужно минимум раз в два года чистить -1800грн. Еще важно поставить в ванную/душ/сауну смеситель с термостатом, вы сможете поставить высокую температуру в котле и не обожжётесь, да и вообще термостат сглаживает температуру и от электробойлера ( у меня продублировано с того времени когда дом не был подключен к газу). Если вы уменьшите температуру горячей воды в котле до 55С или близкой, то если в воде есть органика появится легкий неприятный запах, особенно на утро.
"Теперь о "популизме", согласно Конституции Украины недра принадлежат народу Украины. Наживаться на собственниках, а потом разворовывать прибыль в интересах менеджмента и смотрящих от власти, то есть экономическая модель Порошенко, подло и преступно." - бред Зеленского не несите, ладно? И о разворовывании - поподробней, мне от вас (как экономиста), желательно ссылки на документы.
А про курс... Было так: например,берешь в кредит в купонах сумму эквивалентную 100 тыс баксов---95 тысяч в бизнес вкладываешь , а 5 тыс через год в купоны переводишь --и кредит с % ПОЛНОСТЬЮ закрываешь)))
Напомнить , какая была инфляция?
Ты считаешь, что произведенного СЕЙЧАС в Украине угля достаточно? Мы его не покупаем в рашке и др. странах?
Тогда почему на складах сейчас в 6 раз меньше угля, чем надо????Почему его покупают за 200 баксов тонна????
Газовый уголь теряет свою энергоемкость при хранении, поэтому его не выгодно хранить в большом количестве.
Тебе сказанно---ресурс в основном НЕ местный !
А как в мире происходит ценообразование во всех цивилизованных странах на газ, нефть, уголь, зерно и т.д. ты бедное не в курсе???
гугл в помощь...
Сам потрудись, ботяра-нулевка!
Большинство не видит разницы между рыночными отношениями и базарными. Все оценивается на уровне торговли картошкой.
И кто же это у нас так потерпел? Уж не кто-то ли из Слуг Наркомана последние трусы в ломбард отнес из-за Роттердама?