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Новини Правосуддя
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Адвокати подали апеляцію на рішення ВАКСу про закриття справи "Роттердам+"

Адвокати подали апеляцію на рішення ВАКСу про закриття справи

Адвокати потерпілих у справі "Роттердам+" подали апеляційну скаргу на рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини Широкої про закриття справи.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на коментарі адвоката Агії Загребельської, яка представляє інтереси ексзаступника генерального прокурора Віктора Чумака.

Загребельська відмітила, що апеляційну скаргу адвокати писали без повного тексту рішення.

"Попри законодавчі строки його проголошення у п’ять днів — суддя досі не випустила рішення, ми сформували фахову правову позицію, яку в подальшому, після ознайомлення з ним, зможемо доповнити." — прокоментувала адвокат. — "Цей процес не тільки про деолігархізацію, наші гроші та топ-корупцію. Від його результатів залежить майбутнє всієї антикорупційної інфраструктури України. Президент Зеленський боїться олігархів, але їх не боїмося ми. Попит на справедливість з боку суспільства однозначний та неприхований. В історії людства першими легалізовували нові цивілізаційні правила саме судді. Зараз саме час їм знов виконати свою місію".

Читайте також: ВАКС закрив справу "Роттердам+"

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки.

Провадження щодо "Роттердам+" зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку, а також Володимиру Євдокимову, керівнику відділу НКРЕКП, заступнику керівника відділу НКРЕКП і двом представникам менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова. Співробітникам комісії слідчі інкримінували використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво у зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення в ціну вугілля, за якою розраховувалася вартість електроенергії, вартості доставки вугілля від хабів Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу скасували 1 липня 2019 р.

За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили в змову з керівництвом НКРЕКП для включення в тариф на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрат, які насправді не проводилися, а саме - витрат на доставку і перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які зазнали фінансового тягаря щодо оплати необґрунтованого тарифу. У результаті таких дій споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн.

20 травня 2021 р САП вже четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Автор: 

апеляція (503) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1970) Роттердам+ (298) Загребельська Агія (118)


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Топ коментарі
+18
А прізвища потєрпєвших від ротердаму назвете ?
Хто там, коломойша ?
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19.10.2021 21:06
+14
Беня бабломойський.
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19.10.2021 21:20
+12
їжачок плакав, коловся, але продовжував їсти кактус
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19.10.2021 21:26
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А прізвища потєрпєвших від ротердаму назвете ?
Хто там, коломойша ?
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19.10.2021 21:06 Відповісти
Беня бабломойський.
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19.10.2021 21:20 Відповісти
потерпідарів
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19.10.2021 21:25 Відповісти
Вам перечислить 99,5% фамилий украинцев?
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19.10.2021 22:52 Відповісти
Лох должен страдать…
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19.10.2021 22:59 Відповісти
Лучше расскажи, как же это ты сам так претерпел нечеловеческие лишения. Небось родную бабушку на органы сдал, чтобы коммуналку оплатить...

Зато после 2019-го уж поперло так поперло. Этой зимой вобще возможно не за что платить будет. Скакалочкой грется прийдется.
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20.10.2021 01:11 Відповісти
Поищите в нете, сколько десятков миллиардов гривен долга за коммуналку от населения, передал Порошенко в наследство Зеленскому.
Зеленского я так же не защищаю, а обвиняю, потому что долги при нем только выросли.

И кроме того, именно Порошенко НЕЗАКОННО создал НКРЕ КП, но у Зеленского было уже 2,5 года, чтобы просто отменить это незаконное решение, навести порядок и ум в тарифах, но напротив, он просто ввел в НКРЕ КП уже своих, вместо порошенковских, заменив одних гнид, другими гнидами.
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20.10.2021 18:30 Відповісти
Т.е. ты не платишь колммуналку, а виноват Порошенко.

Оригинально.
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20.10.2021 20:44 Відповісти
К незнакомым на "ты" обращаются только кацапы и евреи.
Вам же я отвечу, что хоть мне это и финансово обременительно, но я всё же пока вытягивал выплату коммунальных послуг.

Но когда я плачу за них, когда на сдачу в хлебном ларьке мне дают мелкие, гадкие, похожие на шекели, металлические гривны изобретения Порошенко, то я ничего хорошего ему не желаю, как собственно и продавщицы, которым как и мне тяжело без очков рассмотреть, где монета в 1 гривну, а где в 2 гривны.
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20.10.2021 21:05 Відповісти
"Сумна новина - помер відомий в Україні міф про "Роттердам+"

https://www.youtube.com/watch?v=aJNdx1C5zHE

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19.10.2021 21:23 Відповісти
От Роттердама+ пострадали все автолюбители. Они переплачивают 5 гривен на каждом литре. Покупка топлива на базе Черноморска или Южного столило бы на 5000 гривен дешевле чем платить за доставку автоцистернами через всю Европу из Роттердама.
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19.10.2021 21:25 Відповісти
ти дебіл
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19.10.2021 21:26 Відповісти
Сухов, с каких это пор УГОЛЬ автоцистернами доставляют???
Совсем подоляковские боты одурели)))
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19.10.2021 23:01 Відповісти
Товарисч!!! Ты уверен, что то, что покупают на бирже, везут с биржи?

Ты представляешь себе склады Нью-Йоркской и Лондонской биржи?
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20.10.2021 01:13 Відповісти
їжачок плакав, коловся, але продовжував їсти кактус
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19.10.2021 21:26 Відповісти
Подібні кількарічні "тягомотні" справи прийдеться вже солити чи коптити, бо душок від них іде, а закопати ніхто не рискує.
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19.10.2021 21:36 Відповісти
Пострадавшие от Роттердама+ не только промышленные потребители электроэнергии, но и все бытовые. Фактический каждый украинец, исключая маргиналов сидящих на субсидии... Процесс подорожания был крайне простой - цена угля автоматически подняла оптовую цену электроэнергии, а затем планово НКРЭ начала подтягивать бытовые тарифы до "рыночных". Параллельно пропагандисты рассказывали, что Роттердам+ бьет только по Коломойскому и находились дураки, которые этому верили...
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19.10.2021 22:17 Відповісти
Кому Вы обьясняете? Лохам это не дойдет, они могут только лапшу на уши принимать...
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19.10.2021 22:29 Відповісти
До лохов скорей всего дойдет этой зимой... А пока что принимай лапшу.
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19.10.2021 23:38 Відповісти
Хочу напомнить что при сивочилом газ зимой 2018/2019 стоил дороже чем сейчас - 8.54грн, а не 7.96грн.
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19.10.2021 23:58 Відповісти
Бред пишешь, бот!
При Порошенко в отопительный сезон газ мне обходился в 8 грв, летом 2 гривны вместе с транспортировкой, а сейчас 10 гривен зимой и по 15 гривен летом ( с транспортировкой)!!!!!
Даже если брать тариф Нафтогаза, то он 7.96+ 2(3) транспортировки, т.е. все равно дороже, чем при Порохе!
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20.10.2021 01:44 Відповісти
Вот откуда вы такие беретесь? Вы что все бомжи, или за вас платят родители? Пусть так, но посмотреть архив тарифов газа на Минфине неужели так тяжело? При Порошенко Не было ни одного года чтобы газ зимой стоил 8грн а летом 2грн. с транспортировкой С 2016 года цена газа взлетела и потом только росла без всякой связи с ценой газа в ЕС. Транспортировку газа тоже придумали оплачивать при Порошенко , после чего она тоже начала расти. Плановое повышение всех тарифов было фишкой Порошенко, я уже обьяснял почему.. Цена газа кардинально упала после выборов, а сегодняшние тарифы 7.96 в принципе были бы невозможны при газовом кризисе . Петр Алексеевич влупил бы "рыночный" тариф в 20-21 грн и рассказывал бы о субсидиях маргиналам.
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20.10.2021 19:21 Відповісти
Бот, раз ты так "разбираешься" в теме, ответь на простой вопрос: почему, как только отменили Роттердам+ ---электроэнергия СРАЗУ подорожала ???
На какой помойке вас подоляк набирает???
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19.10.2021 23:04 Відповісти
Конечно знаю. Мировая цена угля тогда резко упала и Ахметову пришлось бы продавать дешевле чем он продавал. Поэтому партнеры Порошенко-Ахметов решили поломать схему Роттердам как уже не выгодную и придумать новую. Они с понтом решили ввести рынок, "как в ЕС". Но рынок в ЕС демонополизирован, а у нас монополист Ахметов контролирует фактически все. Глава АМКУ при каждом президенте в упор не видит монополизм Ахметова, а чиновников которые видят увольняют. При этом украинский рынок электроэнергии не просто монополизирован , он еще и изолирован от более дешевого электричества ЕС (единственная точка Бурштынский энергоостров Ахметова), есть только подключение к энергосистеме РФ и РБ( массовый импорт из этих стран невозможен по политическим соображениям). В результате получилось как задумали партнеры, с введением рынка оптовая цена подорожала.
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19.10.2021 23:52 Відповісти
"украинский рынок электроэнергии .... монополизирован" ---КЕМ?
Ты про атомную энергетику немножко забыл---более 50 % рынка? А ТЭС все принадлежат ахметке???
К твоему сведению, многие ТЭС(ТЭЦ) принадлежат местным громадам, другим частным структурам, государству.
Ну как можно быть таким тупым?????
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20.10.2021 01:54 Відповісти
Прежде чем писать мне комментарии, пожалуйста погуглите и выясните три вопроса:
1) Кто считается монополистом согласно законов Украины.
2) Какую долю ДТЭК занимает на рынках электричества и тепловой генерации Украины.
3) Почему оптовая цена электроэнергии до начала последнего кризиса в Европе была на 25% ниже чем в Украине.

Когда я слышу нелепые рассуждения на уровне бабки у подьезда, то я никогда не презираю оппонента и не обвиняю его в тупости. Наоборот, я всегда помогаю человеку наконец узнать правильные цифры...
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20.10.2021 18:50 Відповісти
Ви дійсно підмітили про партнера Порошенко і Ахметова, то в Порошенко прем'єр міністром є Шмигаль-спеціаліст олігарха Ахметова?
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20.10.2021 10:07 Відповісти
Спасибо, поржал.
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19.10.2021 23:54 Відповісти
Над теми дебилами, которые до сих пор верят что подорожание тарифов никак не было связано с Роттердамом?
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19.10.2021 23:57 Відповісти
Над теми дебилами, которые до сих пор верят что подорожание тарифов никак не было связано с их выбором Зебуина? Да
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20.10.2021 00:15 Відповісти
Каких именно тарифов, уточните пожалуйста, а то мы все голословно говорим. "Плановое" подорожание электричества закончилось вместе с властью Порошенко, газ этой зимой дешевле чем зимой 2018-2019... Что именно вызывает у вас возмущение? И еще один вопрос, вы не на субсидии ?
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20.10.2021 00:24 Відповісти
Тех тарифов, которые МВФ потребовал привести к реальным и одинаковым с пром. тарифами. Надеюсь вы помните о угрозе дефолта без кредитов?
"газ этой зимой дешевле чем зимой 2018-2019..." - где дешевле? В закупке?
"Что именно вызывает у вас возмущение?" - популизм.
"И еще один вопрос, вы не на субсидии ?" - нет.
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20.10.2021 01:09 Відповісти
Напомню, что первый раз финансирование МВФ прервал не из-за цен, цены тогда как раз подгоняли под завышенные оптовые по Роттердаму+. МВФ перестал давать кредиты из-за саботажа Порошенко антикоррупционной реформы. Петр Алексеевич был категорично против независимого Антикоррупционного суда. Только прекращение кредитов МВФ заставило его поменять позицию. Теперь о ценах, очевидно что вы далеки от экономики и 100% у вас нет своего дома Иначе Вы бы знали что тариф на газ зимой 2018/19 был 8.54 , а сейчас тариф Нафтогаза 7.96. Теперь о "популизме", согласно Конституции Украины недра принадлежат народу Украины. Наживаться на собственниках, а потом разворовывать прибыль в интересах менеджмента и смотрящих от власти, то есть экономическая модель Порошенко, подло и преступно.
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20.10.2021 19:02 Відповісти
"Напомню, что первый раз финансирование МВФ прервал не из-за цен, цены тогда как раз подгоняли под завышенные оптовые по Роттердаму+. МВФ перестал давать кредиты из-за саботажа Порошенко антикоррупционной реформы. Петр Алексеевич был категорично против независимого Антикоррупционного суда. Только прекращение кредитов МВФ заставило его поменять позицию." - прекрасный опус. А теперь - пруфы в студию!

"Теперь о ценах, очевидно что вы далеки от экономики и 100% у вас нет своего дома Иначе Вы бы знали что тариф на газ зимой 2018/19 был 8.54 , а сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - две дачи и квартира, считается за "свой дом"? А теперь представьте цены на хабах за этот период, с учётом того, что закачка в ПХГ начинается сильно заранее (как и контрактование объёмов)

"сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - 16, 56.
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20.10.2021 23:58 Відповісти
Капец. Мы говорим о тарифе бытовых потребителей, а это именно 7.96. Для чего Вы мне многозначительно задаете вопросы, ответы на которые Вы не знаете? Я не просто представляю, я знаю цены на хабах и знаю сколько своего газа добывает Нафтогаз. Что касается истории про две дачи, то очевидно что они неотапливаемые
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21.10.2021 00:39 Відповісти
Вы оказывается всё знаете. Может заодно подскажете, какой котёл в сауну прикупить?
А МинФин, считает что не 7.96, а несколько по другому -

Розничные цены на природный газ для населения в Киеве
с 1.10.2021

Поставщик
(газоснабжающая компания)
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue1,down Месячный тариф
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue2,down Годовой тариф

(грн. за 1 м³, с НДС)

Поставщик последней надежды ("Нафтогаз Украины")

16,5600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить


ООО ГК "Нафтогаз Украины"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9600

ООО "Агросинтез Трейдинг"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F27773%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,8000

ООО "Аскания Энерджи"

19,9500

9,9500

ООО "Газпромпостач"



10,8000

ООО "Галнафтогаз"

7,9900

10,9900

ООО "ЙЕ Энергия"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-enerhiia-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900

ДП "КиевгазЭнерджи" ПАО "Киевгаз"

30,5004
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivgazenerdzhi-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,7000

ООО "Киевоблгаз сбыт"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivoblgaz-zbut-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno)

12,0000
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-kyiv-energo-poslugy-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,9400

ООО "ЛТК Електрум"



10,0000

ООО "М Газ Трейдинг"

17,0000

10,1800

ООО "Мегаватт Энерго"



8,0900

ООО "Свий"

9,5000

10,0000

ООО "ТАС Энергия"

31,0600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F28221%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
11,2200

ООО "Энергогарантия"



9,5000

ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG)

7,9700

8,9400

ООО "ЭРУ Людям"



8,1000

ООО "ЭРУ Трейдинг"



8,9000

ООО "Юниверс газ"



11,4000

Ну и не забудьте добавить -
Поставщик
(газораспределительная компания)Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)ПАО "Киевгаз"0,372
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21.10.2021 00:56 Відповісти
Существование цен на газ в Киевской области, больших чем цена Нафтогаза, говорит только об одном - редкой лени и тупости огромного числа потребителей. Для того чтобы перейти на Нафтогаз достаточно знать свой код из счета на газ. Причем все можно сделать не выходя из своего дома на сайте gas.ua. Но народ ленится что либо делать - в результате полно случаев, когда поставщик прекращает свою деятельность и информирует потребителя, а тот не спешит оформлять переход на Нафтогаз (или кого-то еще)и получает счета "поставщика последней надежды" - того же Нафтогаза но по 16.5 грн. Слава богу еще расход газа минимальный и плата за тупость и лень не такая ощутимая
Что касается котла, то если есть слив в бойлерной то наверно лучше ставить конденсационный котел, он жрет на 25% меньше газа чем обычный. Когда я ставил свой котел газ еще стоил не так дорого, а конденсационные котлы стоили намного дороже чем сейчас. Я поставил турбированный Будерус, в целом все хорошо, он отлично держит температуру при увеличении потока. Но турбинку и датчик расхода за четыре года поменял - детали стоили по-моему 1200грн или что-то около этого. К сожалению вода у меня пока без водоподготовки, там не так много, но достаточно железа и кальция. Котел нужно минимум раз в два года чистить -1800грн. Еще важно поставить в ванную/душ/сауну смеситель с термостатом, вы сможете поставить высокую температуру в котле и не обожжётесь, да и вообще термостат сглаживает температуру и от электробойлера ( у меня продублировано с того времени когда дом не был подключен к газу). Если вы уменьшите температуру горячей воды в котле до 55С или близкой, то если в воде есть органика появится легкий неприятный запах, особенно на утро.
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22.10.2021 12:10 Відповісти
Добавлю -
"Теперь о "популизме", согласно Конституции Украины недра принадлежат народу Украины. Наживаться на собственниках, а потом разворовывать прибыль в интересах менеджмента и смотрящих от власти, то есть экономическая модель Порошенко, подло и преступно." - бред Зеленского не несите, ладно? И о разворовывании - поподробней, мне от вас (как экономиста), желательно ссылки на документы.
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21.10.2021 00:01 Відповісти
Какая же аудитория у цензора! Или это весь народ такой, или здесь одни порохоботы? От Роттердам+ все мы пострадали и страдаем. Но власть - любая никогда это не признает. Рабам не положено знать как их грабят....
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19.10.2021 22:26 Відповісти
Узбагойся, теперь цены на уголь вполне рентабельны, только угля на ТЭЦ все равно нет, завывай про это..
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19.10.2021 22:58 Відповісти
"пострадавший" от уля за 1700 грв за тонну, к твоему сведению, сейчас уголь закупают по 200 баксов---жри, не обляпайся от счастья!
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19.10.2021 23:08 Відповісти
А курс тогда напомнить? А зарплаты?
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19.10.2021 23:54 Відповісти
При чем здесь зарплаты к кредиту на развитие бизнеса???
А про курс... Было так: например,берешь в кредит в купонах сумму эквивалентную 100 тыс баксов---95 тысяч в бизнес вкладываешь , а 5 тыс через год в купоны переводишь --и кредит с % ПОЛНОСТЬЮ закрываешь)))
Напомнить , какая была инфляция?
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20.10.2021 01:34 Відповісти
Какие же дебилы у Подляка работают
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19.10.2021 23:55 Відповісти
Якщо Клоун, ставши президентом швидко скасував Роттердам+, значить він шкодив Каломойському.
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19.10.2021 22:51 Відповісти
На вугіллі у першу чергу заробляє Ахметов, з його ТЕС.
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19.10.2021 22:53 Відповісти
Клоун скасував Роттердам и тут же ввел Амстердам+: чего молчим, не ноем?
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19.10.2021 23:10 Відповісти
Роттердам разрушил Порошенко, не путай. Читай мой комментарий выше...
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19.10.2021 23:55 Відповісти
Только в твоей больной голове Роттердам что-то разрушил---такая система принята в мире, но кацапо-боту в методичке другое прописали)))
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20.10.2021 01:36 Відповісти
можешь привести пример такой системы в мире, когда местный энергоноситель покупают по цене импортного с доставкой? С таким успехом мы скоро будем покупать хлеб+ молоко+
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20.10.2021 12:36 Відповісти
Местный????
Ты считаешь, что произведенного СЕЙЧАС в Украине угля достаточно? Мы его не покупаем в рашке и др. странах?
Тогда почему на складах сейчас в 6 раз меньше угля, чем надо????Почему его покупают за 200 баксов тонна????
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20.10.2021 22:15 Відповісти
"такая система принята в мире". Приведите пример, а не задавайте вопрос.
Газовый уголь теряет свою энергоемкость при хранении, поэтому его не выгодно хранить в большом количестве.
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20.10.2021 22:29 Відповісти
Ты тупой? С первого раза не догоняешь?
Тебе сказанно---ресурс в основном НЕ местный !
А как в мире происходит ценообразование во всех цивилизованных странах на газ, нефть, уголь, зерно и т.д. ты бедное не в курсе???
гугл в помощь...
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21.10.2021 01:00 Відповісти
Отмазываешься. Пример приведи
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21.10.2021 18:29 Відповісти
Может тебе пример привести, что солнце встает и что земля круглая?
Сам потрудись, ботяра-нулевка!
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21.10.2021 22:06 Відповісти
Фактов ты привести не можешь, Можешь только языком трепать
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25.10.2021 10:34 Відповісти
ротердам+ убрал и ввел рынок электроэнергии порошенко с гройсманом. См когда вступают в силу полномочия нового президента и правительства.
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20.10.2021 12:34 Відповісти
Эта музыка будет вечно..
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19.10.2021 22:57 Відповісти
Удивительно низкий уровень экономических знаний форумчан! Может вам почитать лекции по экономике и ценообразованию? Напишите что вам интересно и я вам все обьясню... Или тут только те, кто сидит на субсидии, паразитируя на украинском среднем классе?
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20.10.2021 00:03 Відповісти
Судя по всему, примерно так и есть.

Большинство не видит разницы между рыночными отношениями и базарными. Все оценивается на уровне торговли картошкой.
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20.10.2021 01:15 Відповісти
Адвокаты потерпевших по делу "Роттердам +"

И кто же это у нас так потерпел? Уж не кто-то ли из Слуг Наркомана последние трусы в ломбард отнес из-за Роттердама?
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20.10.2021 01:07 Відповісти
Адвокаты бениного завода НЗФ, есть сомнения кто потерпевший? )))))
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20.10.2021 10:25 Відповісти
Плебс грабят роттердамами - амстердамами, а он утирается и радуется. Тем временем зелёная шобла телешоу в масштабе страны устраивает
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20.10.2021 10:10 Відповісти
При Роттердаме электроэнергия для промышленности была дешевле и уголь был, а сейчас энергия дороже и угля на складах ТЭЦ нет, как так то?
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20.10.2021 10:26 Відповісти
А сейчас тоже Роттердам только наверное с двумя плюсами. И все эти Амстердамы так понравилось, что скоро мы будем покупать по этой формуле не только топливо, но и газ.
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20.10.2021 17:50 Відповісти
Конечно ни из Роттердама, ни из Амстердама дизтопливо и бензин не везут. Но топливо должно продаваться в Украине по цене Роттердама с накрутками по стоимости равной доставке из Роттердама/Амстердама по автодорогам. Или у нас дешевле чем Роттердаме. А формальной причиной что " трусковецкие экономисты" считали СИФ Роттердам/Амстердам, а не СИФ Черноморск, то что там есть биржа с котировками на топливо, а у нас в Черноморске её нет. Как будто округлённая сумма СИФ в Черноморске огромная тайна или СИФ Роттердам не будет равным биржевой стоимости этого топлива в Роттердаме. А что такое (+) плюс ? Это есть стоимость перевалки угля/дизтоплива/ бензина в Роттердаме на ж/д плюс стоимость доставки груза через всю Европу в Украину.
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20.10.2021 12:36 Відповісти
 
 