Адвокати подали апеляцію на рішення ВАКСу про закриття справи "Роттердам+"

Адвокати потерпілих у справі "Роттердам+" подали апеляційну скаргу на рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини Широкої про закриття справи.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на коментарі адвоката Агії Загребельської, яка представляє інтереси ексзаступника генерального прокурора Віктора Чумака.

Загребельська відмітила, що апеляційну скаргу адвокати писали без повного тексту рішення.

"Попри законодавчі строки його проголошення у п’ять днів — суддя досі не випустила рішення, ми сформували фахову правову позицію, яку в подальшому, після ознайомлення з ним, зможемо доповнити." — прокоментувала адвокат. — "Цей процес не тільки про деолігархізацію, наші гроші та топ-корупцію. Від його результатів залежить майбутнє всієї антикорупційної інфраструктури України. Президент Зеленський боїться олігархів, але їх не боїмося ми. Попит на справедливість з боку суспільства однозначний та неприхований. В історії людства першими легалізовували нові цивілізаційні правила саме судді. Зараз саме час їм знов виконати свою місію".

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Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки.

Провадження щодо "Роттердам+" зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку, а також Володимиру Євдокимову, керівнику відділу НКРЕКП, заступнику керівника відділу НКРЕКП і двом представникам менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова. Співробітникам комісії слідчі інкримінували використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво у зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення в ціну вугілля, за якою розраховувалася вартість електроенергії, вартості доставки вугілля від хабів Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу скасували 1 липня 2019 р.

За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили в змову з керівництвом НКРЕКП для включення в тариф на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрат, які насправді не проводилися, а саме - витрат на доставку і перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які зазнали фінансового тягаря щодо оплати необґрунтованого тарифу. У результаті таких дій споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн.

20 травня 2021 р САП вже четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.