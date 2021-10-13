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Новини Правосуддя
3 903 76

ВАКС закрив справу "Роттердам+"

ВАКС закрив справу

13 жовтня суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка закрила справу НАБУ про так звану формулу "Роттердам+".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.

"Відмовити в задоволенні скарги адвоката Жилича, який діє в інтересах Нікопольського заводу феросплавів, адвоката Оксенюка, який діє в інтересах Запорізького заводу феросплавів, адвоката Загребельської, яка діє в інтересах Чумака..." - зачитала в суддя Широка.

Нагадаємо, 20 травня САП вже вчетверте закрила справу "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину. Першого разу справу було закрито ще 27 серпня 2020. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Читайте також: Жодна експертиза всеукраїнського рівня не встановила збитків від "Роттердам+", - прокурор САП Демків про закриття справи

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки.

Провадження щодо "Роттердам+" зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку, а також Володимиру Євдокимову, керівнику відділу НКРЕКП, заступнику керівника відділу НКРЕКП і двом представникам менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова. Співробітникам комісії слідчі інкримінували використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво у зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення в ціну вугілля, за якою розраховувалася вартість електроенергії, вартості доставки вугілля від хабів Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу скасували 1 липня 2019 р.

За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили в змову з керівництвом НКРЕКП для включення в тариф на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрат, які насправді не проводилися, а саме - витрат на доставку і перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які зазнали фінансового тягаря щодо оплати необґрунтованого тарифу. У результаті таких дій споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн.

Автор: 

юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1957) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+44
Хоспидя!.. а сколько инфоговна вылито на Пороха по теме "Ротердам +"..
и вот так буднично, зелень обосралась..
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13.10.2021 20:47
+34
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13.10.2021 20:47
+24
Зебіли мовчать в тряпочку...
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13.10.2021 20:49
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Сантехник киевский@santehnikki





Так...хіба що віялових відключень е/е мабуть не буде. А з теплом та ГВ.
Я акуєваю. ГВ повинна бути 65-75 С, а в реалі 55-58.
Я ж то до будинкових лічильників маю прямий доступ і бачу, що дають.
В деяких будинках взагалі 40-45 С.
З жахом чекаю початок опалювального сезону
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13.10.2021 20:46 Відповісти
55-58 - это зимой при минус 5-7. При средних ноябрьских температурах 3-5 градусах в трубе - 45, просто чтобы трубы не замерзли Дадут больше - платить не будут, точнее не смогут.
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13.10.2021 20:51 Відповісти
ага закрыть вы что дело закрыли в судах --но дело и сам Роттердам ++++ формула...живет и жиреет.... в угледобыче и торговле углем в Украине..одна она родимая.... в газодобыче газораспределении и покупке дефцитных кубов газа на хабе в Германии по этой же формуле для газа ....а распределение и доставка электроэнергии торговля на бирже и прочее опять же по правилам и формулам бликих и родственных к формуле и сути Роттердам+
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13.10.2021 21:26 Відповісти
Олигархам того и надо...
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13.10.2021 20:46 Відповісти
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13.10.2021 20:47 Відповісти
Хоспидя!.. а сколько инфоговна вылито на Пороха по теме "Ротердам +"..
и вот так буднично, зелень обосралась..
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13.10.2021 20:47 Відповісти
А что так?
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13.10.2021 20:48 Відповісти
Нова влада визнала що краде так само і зрозуміла що вийде на себе.
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13.10.2021 20:48 Відповісти
Зебіли мовчать в тряпочку...
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13.10.2021 20:49 Відповісти
"зебілів" не існує.
існують кілька десяток порошавок, котрі всіх крім себе називають "зебіли"
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14.10.2021 09:35 Відповісти
Зебіл, ти АбідЄл 73% населення які прийшли на вибори в 2019-му. Ти сказав Шо їх не існує!
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14.10.2021 10:21 Відповісти
Якби не зєля, то порошок був би найпаскудніший з президентів, а так- маємо квн з 2х гівняків.
Отже, вам слід цілувати в пуп зєлю і всіх його виборців цілодобово.
Якби не вони- ви б вже повиздихали з голоду
Подумайте про це.
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14.10.2021 18:53 Відповісти
Харош траву курити, переходь на ширку. Від неї, наріки кажуть, в космос літають
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14.10.2021 20:20 Відповісти
И так ясно было, что суд это дело закроет.
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13.10.2021 20:50 Відповісти
.
ВАКС закрыл дело "Роттердам+" Источник:
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13.10.2021 20:51 Відповісти
Опять бабло победило зло.
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13.10.2021 20:53 Відповісти
Жалоба от Никопольского завода ферросплавов - Виктора Пинчук.
Жалоба от Запорожского завода ферросплавов - Игорь Коломойский.
Совместная жалоба (иск) по «Роттердам+» - Виталий Шабунин и Игорь Коломойский.
Жалоба (иск) по "Роттердам+" - Сергей Лещенко.
Жалоба (иск) по "Роттердам+" - Андрей Герус.

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13.10.2021 22:24 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏 🤣🤣🤣
То всі ті, що про простий нарід думають. 😁
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14.10.2021 08:00 Відповісти
скоро будет в рот те дам-3
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13.10.2021 20:54 Відповісти
Арахамия это Штирлиц,по кличке агент Браун.... дожили....
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13.10.2021 20:55 Відповісти
На що ті скоти витрачають наші гроші?
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13.10.2021 20:57 Відповісти
На маму, Клочка або Дубинського спитай
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13.10.2021 21:13 Відповісти
Люди добрі! А нагадейто-но мені (та й "гупіям 73%" не завадить): це вже вкотре? Бо я перестав рахувати після третього закриття...
Зате тепер є відмазка: ми не готові до опалювального сезону бо чекали рішення про "роттердам++++"! А те, що ціни за опалення в платіжках будуть великі, то все місцева влада винна!
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13.10.2021 21:02 Відповісти
замість "Ротердам+" зараз появиться справа "вугілля2014/15". І, вангую, з тим самим результатом; але чере декілька років, і з перемоткою нервів.
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13.10.2021 21:03 Відповісти
Тим часом кожен зедебіл:

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13.10.2021 21:03 Відповісти
выглядит как спецоперация по как можно большему числу закрытий Роттердам+, чтобы потом всем рассказывать, что оспаривать не имеет смысла поскольку уже сто раз пытались. такие дела
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13.10.2021 21:04 Відповісти
віглядит как тупой зебил сеиртнул себе в штаны и кивает на соседа
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14.10.2021 00:38 Відповісти
иди уроки делай, а то папа отшлепает
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14.10.2021 09:22 Відповісти
Фишка тут в другом...,журнашлюхи-следаки типа Гнап,Бигус и прочие крысы Лещенки лили грязь на Порошенко за очень крутое бабло...,на сегодня их международная ассоциация журналистов-следаков вычеркнула их из списка и они больше не будут привекаться к международным расследованиям...
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13.10.2021 21:05 Відповісти
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13.10.2021 21:08 Відповісти
Короче "Pandora Papers"... для Бигусов, Гнапов, Лещенков и прочих крыс в Украине закрыта... полный НОЛЬ...
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13.10.2021 21:10 Відповісти
интересно, сегодня Наталка Мосийчук-Скабеева будет рассказывать своим зрителям из царства простейших, что их Зеленая мессия перед выборами обильно брехала, а теперь просто и буднично обосралась
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13.10.2021 21:19 Відповісти
Теперь Прокуратура США закроет 5 дел в 5 штатах США против Кучмистов Зелемойских...и будет всем счастье....
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13.10.2021 21:25 Відповісти
Закрыли они преждевременно. После импичмента к этому вопросу вернёмся. В настоящий момент на 1 тонне угля Роттердам+ наши олигархи имеют ок.300 гривен выгоды, а на бензине и дизтопливе 2000-3000 гривен на 1 тонне. Оплачивает население страны. Цены должны расчитываться п.Южный СИФ, что то же самое п.Черноморск СИФ. что будет дешевле как раз на вышеуказанные суммы.
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13.10.2021 21:28 Відповісти
Хотя нет,не закроет... в деле фигурирует сумма 470 миллиардов долларов...,а это как говорят в Одессе,совсем другой Армагеддон....
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13.10.2021 21:28 Відповісти
Роттердам устанавливал верхнюю граничную цену угля на уровне 1700 гр за тонну, зато без Роттердама сейчас ахметка возит уголек за 200 баксов за тонну---радуйся быдлота!
Да, на бензин зеленая гопота установила формулу Амстердам +, но то "хороший" Амстердам+, правда, ублюдочные?
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13.10.2021 21:32 Відповісти
Я з самого спочатку не розумів в чому була проблема? Потім, після істеричного текста одного знайомого зі Львова «ти хоча знаєш що таке Ротердам+?!?!?!» я зацікавився і виявилось, що це біржа в Роттердамі, через торги котрої купують вугілля. Торги через біржу гарантують прозорість цін і продавців а «+» це доставка із місця продажі. Все. Але коли я дізнався на Цензорі, що після року розслідування українські слідчі заявили, що «по цій схемі вугілля не ввозиться властне із Голандії» я втратив почуття реальності
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13.10.2021 21:32 Відповісти
Ну а шо ты хочешь?
Колхозники уверены, что вагоны с товарами стоят прямо на биржах и покупатель лично их должен забирать после торгов.
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13.10.2021 21:53 Відповісти
По цій схемі вугілля повинно було завозитися з-за кордону, щоб уникнути залежності від поставок вугілля з окупованого Донбасу. І ціна його повинна була складатися з ціни на біржі в Роттердамі плюс ціна за його транспортування. В результаті цієї схеми лише 5% вугілля було завезено з-за кордону, решту - з шахт Ахметова. А там була набагато менша ціна, ніж в Роттердамі, ну і транспортування набагато менше коштувало. Може дехто і вважає це нормальним явищем, а, на мою думку, це цинічний грабунок держави, яка, до того ж, перебуває в стані війни з Росією.
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13.10.2021 22:40 Відповісти
Роттердам+ не диктует кому что и как покупать, это условное правило для приблизительного расчета стоимости поставок угля без привязки к точке на карте. Если Ахметов нашел способ ввозить свой уголь на свои же ТЭЦ, то как этому можно помешать? Или принципиально было заставить его оплачивать свой же уголь по какой то другой цене самому себе?))
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13.10.2021 23:15 Відповісти
Завадили йому завозити вугілля з ОРДЛО блокадою. Ця формула була спеціально розроблена для Ахметова, тому, що для вугілля з державних шахт ціна в 2016-ому була 1330 гривень, а для утворення тарифу на електроенергію на ТЕС була вже ціна "Роттердам +" - 2200 гривень. І завдяки цій ціні виростала в ціні і електроенергія. Ахметов скуповував вугілля і у державних шахт, заганяючи їх в борги, а сам був в "шоколаді"( чи з "шоколадом", тому, що голова НКРЕКП, Вовк - бувший менеджер з Рошену) Читайте - https://www.epravda.com.ua/columns/2016/10/24/608854/ https://www.epravda.com.ua/columns/2016/10/24/608854/
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14.10.2021 12:09 Відповісти
Суддя продажна. Добре відомо,що вугілля постачалось на ахмєтовські ТЕС з українських вкрадених шахт московськими окупантами:ахмєтов, порошенко,мєдвєдчук одна банда.
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13.10.2021 21:42 Відповісти
Что тебе ,бот, не нравится?
ВАКС --суд новый( созданный при Порохе) т.е. реформированный и решение суда на 100% верное, законное и справедливое!
Но быдлу нас-али в голову все олигархические помойки, что Роттердам -это плохо (хотя это европейская практика)---быдлота даже толком сказать не может, ЧЕМ это плохо, но ноет)))
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13.10.2021 22:22 Відповісти
Суд такий же, як і всі реформи Порошенка. Погана не формула "Роттердам +". Погано, те, що її придумали для Ахметова, щоб він зміг продавати своє вугілля набагато дорожче, ніж раніше, видаючи його за імпортне, куплене на біржі в Роттердамі і доставлене з-за кордону. Класно придумали, щоб була європейська ціна, та ще й з доставкою. Зарплати тільки на шахтах Ахметова далекі від європейський, як і в більшості українців.
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13.10.2021 22:46 Відповісти
зато твоя жопа в тепле пребывала все 5 лет при Порохе, пока война шла. Посмотрим теперь этой зимой, как без Роттердама и с пустыми угленакопителями на ТЭЦ твою жопу обогреет пан Зеленский, и сколько это будет стоить)))
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13.10.2021 23:17 Відповісти
Я живу в приватному будинку і давно топлю дровами, як і більшість моїх сусідів. Тому, що газ, який при Порошенку збільшився в ціні практично в 8 разів - це дуже дорого. А збільшився він в ціні не тільки тому, що це, якби "ринкова" ціна, а ще й тому, що з Фірташем Порошенку треба було якось розраховуватися.
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14.10.2021 10:03 Відповісти
Ну вот КАК можно быть ТАКИМ тупым?
Т.е. формула хорошая, но она для ахметки??? Ты сам понял, что написал?
ахметкин уголь Украине обходился ДОРОЖЕ Роттердамского, если брать госдотации отрасли и пр. нищаки.
Именно потому, что формулу отменила ахметка СЕЙЧАС завозит уголь по 200 баксов за тонну, вместо 1700 гр при Порохе ))))
Чисто кацапское свойство говорить на белое--черное, упоротое зебилье!
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13.10.2021 23:55 Відповісти
Ображати опонента - оце москальська ознака. Ще раз для тих, хто не зрозумів з першого разу. До цієї формули, Ахметов продавав своє вугілля дешевше, а після - дорожче. Читай - http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245003792
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14.10.2021 10:07 Відповісти
Ты не оппонент--не льсти себе, ты просто бот или "полезный идиот"--спорить с такими-время терять)))
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14.10.2021 21:45 Відповісти
Переходити на особистості і образи - це і є ознака бота, особливо коли аргументів немає. А їх в тебе немає. І захищати Ахметова з Порошенком - це вже зовсім совість треба втратити. Ще почитай - "Роттердам+" несправедливий, і це не раз обговорювалося. Відомо, що в українських шахтарів зарплата майже у 20 разів нижча, ніж в австралійських, і http://nashigroshi.org/2016/07/05/zarplaty-shahtariv-zrosly-nabahato-menshe-nizh-taryfy-enerhetykiv-ahmetova/ росте не так швидко, як тарифи для ТЕС .
Найгірше те, що "Роттердам" діє для встановлення тарифів на електроенергію, але не діє для формування ціни на вугілля з державних шахт.
Отримуючи у тарифі покриття ціни вугілля на рівні 2 200 грн, теплові станції (ТЕС), у тому числі ті, що належать компанії ДТЕК, купують у державних шахт вугілля за ціною 1 330 грн"
Ахметов ще на закупівлі вугілля у державних шахт наживався, і все завдяки формулі "Роттердам +"
"
https://www.epravda.com.ua/columns/2016/10/24/608854/
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14.10.2021 21:57 Відповісти
Что ты мне тулишь? Тупые отмазки зеленого Геруса, который для бени лоббировал закупку електрики у кацапов? и ты не "полезный идиот" после этого или статейку не внимательно читал?
Прочитай, что написано под этим гениальным бредом внизу статьи: Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Я тебе уже ясно написала: ты не оппонент и твой бред НЕ интересен!
Все, разговор с "умным дворником" окончен.
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15.10.2021 00:09 Відповісти
Ти знову вилізло ? В тебе ж була можливість поспілкуватися зі мною про олігархів місяць тому, але ти втікло. Роттердам+. Дійсно це класно коли петя з ахметкою розводять безмізких гоїв на 35 млрд ! Закупка антрациту в ордло через посередника курченка по 600 -800 грн, завезення з рф і продажа бидлу по 1500-2000 грн ! Ціну за вугілля платили наче воно з роттердаму. Що дозволило бізнес партнерам парашенку і ахметову набивати свої кишені під час війни. Те ж саме з Дюссельдорф +. Наш газ з Полтави, Сум продавався лохам з папірцем із дюсседьдорфа. Зелена влада робить те ж саме. Тому і не садить баригу. Але злочинам жидів петі і зелі немає терміну давності!
Щоб ти безмізке щось зрозуміло, я проведу лікнеп. Але спочатку спитаю. Кого посадили новостворені поТрохом "антикорупційні" імпотентні огани ( ВАКС, САП, НАБУ) з топ корупціонерів, суддів хабарників, брильянтових прокурорів чи мерів- сепаратистів, га, тупе ти .ярвисько ? Правильно. НІКОГО ! А чому ?
Бо судова реформа по- новому це -- мильна бульбашка, окозамилювання для лохів : 85 % суддів Майдану не звільнено, стара судова мафія залишилася на місцях, лугандонівської судді призначені суддями в Україні. Суддю попревич не петя призначав ? А хто нагороджував суддів антимайданівців, не петя ? ЖОДЕН з топ корупціонерів, мерів-сепаратистів, беркутів, корупованих суддів Майдану, брильянтрвих прокуроів не сів.
" В "конкурсі" до Верховного Суду перемогли: - племінник Ківалова; - син кума Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів - у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
https://censor.net.ua/ua/news/3115386/peremojtsyamy_konkursu_u_verhovnyyi_sud_staly_pleminnyk_kivalova_yuryst_poroshenka_i_chleny_vrp_yaki

07.05.19 Порошенко підписав указ про призначення 75 суддів Верховного Суду, серед них юрист з Roshen Малашенкова https://censor.net.ua/ua/news/3125813/***********************************************************************************************************

Недоброчесні судді очолили Верховний суд - Громадське ...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hromadske.ua/amp/posts/nedobrochesni-suddi-ocholyly-verkhovnyi-sud-spivkoordynatorka-hromadskoi-rady-dobrochesnosti&ved=2ahUKEwjIpbSIgKTzAhU-hf0HHS_lA7I4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw3_AqlivYZpr6FGrT2qCx2v
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18.10.2021 17:42 Відповісти
Ти знову вилізло, безмізке? С первого раза не понимаешь, что ты послан?
Я не собираюсь спілкуватися с тупым ботом, шляющимся по помойкам)))
П-шел...
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18.10.2021 20:45 Відповісти
Схеми, Radiosvoboda, Цензор це помийки ? Ботяра це ти, дешеве рошеномізке лярвисько без честі і гідності, яке брак клепки компенсує бридкими випороженнями.

Я тобі, морально кастрованій, надав конкретні факти - прізвища, призначення сивочолого петьмана. Хто призначав суддів заставенко, єсауленко, шмигельського, вишняка, попревич тощо, не твій петя ? Як за судової реформи до верховного суду України могли попасти судді Майдану, кум ківалова, син кума ківалова, судді рфії ? Де обіцяні звільнення 7 тис корупованих суддів? Хіба не судді, яких призначав твій порохохряк , кидали тисячі добровольців у тюрми, а сепарів, корупціонерів, брильянтових прокурорів, беркутів звільняли ?
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20.10.2021 10:44 Відповісти
Ты тупое ничтожество , которое не в силах прочитать Закон!
За каждого судью голосует ВР и любой Президент только подписывает назначение! Президент судей НЕ НАЗНАЧАЕТ!!!!!!Ты это понимаешь????????
 За каденцию Порошенко были уволены 50% всех судей в Украине!
Ботяра це ти, дешеве безмізке лярвисько без честі і гідності, яке брак клепки компенсує бридкими випороженнями.
Ты мне надоел тупой, как дятел
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20.10.2021 22:31 Відповісти
50 % суддіа було звільнено ? Докази будь ? ЦПК стверджує зовсім інше
Криза жанру ? Ти настільки розумово обмежене що навіть не здатне на власну думку. Свою безмізку макітру ти явно ззстосовуєш не за призначенням-- в тебе розвинуті лишень смоктально-жувальні рефлекси бо ти і є безпинципна ботяра, що зранку до світанку безперестанно лиже яйця сивочолого петьмана за криваві рошенівські ********!
Звільнення і призначення суддів відбувається за ініціативи Президента і ВРП (яку петя не зміни, а зробив підконтрольною собі.
Ось читай недорозвинуте:
Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом....Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

1) вносить подання про призначення судді на посаду;...
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

Я тобі навів конкретні прізвища кого він призначав ! Ось тобі приклади суддів призначених указом парашенка:
Заставенко--суддя
райсуду Києва Марина Заставенко, яка ухвалила скандальне рішення за позовом Віктора Медведчука щодо книги «Справа Василя Стуса»
Суддя сепар Попревич, який прсадив Стерненка під арешт...

Суддя Київського апеляційного суду Денис Масенко є одним із членів Ради суддів, яка блокує судову реформу, який був суддею Апеляційного суду Луганської області, перевели до Києва указом президента Порошенка. І відтоді він встиг відзначитися численними зашкварними рішеннями", - відзначають в ЦПК, детально зупиняючись на таких рішеннях:

- Скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка (Єнакіївського). Це рішення стало підставою для зняття його з міжнародного розшуку.

- Змінив запобіжний захід тітушководу Юрію Крисіну з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.censor.net/ua/news/3294133/****************************************************************************************************&ved=2ahUKEwjjhPzsitvzAhWgh_0HHblIBUoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1ol2_a3GecNRdUy1FPt1YP&ampcf=1
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21.10.2021 11:46 Відповісти
Тупай бот, шагом марш , надоел!
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21.10.2021 22:08 Відповісти
Оце вже ні! Так просто ти не вислизнеш, безідейна лакузо ! Чекаю відповіді з наступних питань :

- 50 % суддіа було звільнено ? Докази будь-ласка
- Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом....Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

1) вносить подання про призначення судді на посаду;...
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

!!! Хто СВОЇМИ УКАЗАМИ призначав суддів заставенко, єсауленко, шмигельського, вишняка, попревич тощо, не твій петя ? Як за судової реформи до верховного суду України могли попасти судді Майдану, кум ківалова, син кума ківалова, судді рфії ? Де обіцяні звільнення 7 тис корупованих суддів? Хіба не судді, яких призначав твій порохохряк , кидали тисячі добровольців у тюрми, а сепарів, корупціонерів, брильянтових прокурорів, беркутів звільняли ?


Я тобі навів конкретні прізвища кого він призначав ! Ось тобі приклади суддів призначених указом парашенка:

-- суддя райсуду Києва Марина Заставенко, яка ухвалила скандальне рішення за позовом Віктора Медведчука щодо книги «Справа Василя Стуса»
Суддя сепар Попревич, який прсадив Стерненка під арешт...

Суддя Київського апеляційного суду Денис Масенко є одним із членів Ради суддів, яка блокує судову реформу, який був суддею Апеляційного суду Луганської області, перевели до Києва указом президента Порошенка. І відтоді він встиг відзначитися численними зашкварними рішеннями", - відзначають в ЦПК, детально зупиняючись на таких рішеннях:

- Скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка (Єнакіївського). Це рішення стало підставою для зняття його з міжнародного розшуку.

- Змінив запобіжний захід тітушководу Юрію Крисіну з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.censor.net/ua/news/3294133/****************************************************************************************************&ved=2ahUKEwjjhPzsitvzAhWgh_0HHblIBUoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1ol2_a3GecNRdUy1FPt1YP&ampcf=1

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22.10.2021 13:01 Відповісти
Какой же ты тупой и нудный!
50% звильненых я видела СВОИМИ глазами в судах--пустые кабинеты уволенных судей, и похудевший вдвое список оставшихся, можешь убедиться в этом сам.
Объясняю, как для особо "одаренного" в ПОСЛЕДНИЙ раз.
Для назначения судьи (первого) кандидат проходит все, что перечисленно ниже в Законе о судоустрое ст. 69-79 (там все: проверки,экзамены, декларация, КОНКУРС ---за это отвечает ВРП) и только после этого Президент ТЕХНИЧЕСКИ! подписывает Указ. Он не назначает по своему усмотрению!
Читай, что в Законе написано про назначение судді: Ст.80. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів. (Не проверяет и не оценивает Президент этих судей!!!!)
Президент України видає указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Вищої ради правосуддя.
Перевод на другую должность или в другой суд:
1. Суддя може бути переведений, в тому числі тимчасово шляхом відрядження, на посаду судді до іншого суду Вищою радою правосуддя в порядку, передбаченому законом.
2. Переведення судді на посаду судді до іншого суду здійснюється на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, проведеного в порядку, визначеному https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n714 статтею 79 цього Закону.
Понимаешь : указ издают только на підставі та в межах подання , на основании и в границах ! Где ты в Законе нашел, что Президент имеет право НЕ подписать подання??????????????????
По сути, их назначает ВРП, а президент только издает указ. Точно так же, как зебила избрал нарид, а объявила его презом ЦВК---смешно обвинять в этой дурости ЦВК)))
Кстати, в Конституции Украины в ст.106 (функции президента, т.е. то, за что он лично отвечает), касательно судов только одно :п.22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
Понимаешь ? Только кандидатуры в КС подает (отбирает) САМ президент??????Поэтому все твои простыни с о списками судей--это не к Пороху, а к ВРП.
Учи матчасть, а не плюйся ядом.
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22.10.2021 22:26 Відповісти
Да,больше мне не пиши---ты мне надоел и я не собираюсь больше тебя ни просвещать, ни проводить психотерапиютерапию и лечить твой синдром ущербной агрессивности.
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22.10.2021 22:29 Відповісти
Ну, не з твоїм інтелектом протоплазми мене повчати. В тебе ж когнітивний дисонанс в кожному реченні😃. В курки мізків більше аніж в тебе 😂
Значить про 50 % я маю повірити тобі на слово, а не ЦПК ? Театр абсурду. Джерело давай, брехухо ! Таким як ти брехати- шо дихати. Тобто в усьому винні всі-- спочатку контрольована Рашеном Олексійовичем ВР, зараз вже погана ВРП, а не Барига , АВТОР ТА ІНІЦІАТОР СУДОВОЇ "РЕФОРМИ" , так, рошеномізке?
Ай - я - яй ! А чи не була ця ВРП створена петьманом в рамках судової реформи і Закону України "Про Вищу раду правосуддя " у 2017 року, яка була його кишеньковим інструментом адже саме петя створив комісію з відбору кандидатів у члени ВРП і затвердив положення про проведення конкурсу ? Може ще й не петя ініціював і проводив цю судову "реформу" ?
Читаємо у вікіпедії: "В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань !"
Тобто, саме петя є автором цієї "реформи", саме петя сказав, що це реформа реформ, яку треба зробити щонайперше, саме петя є автором всіх законопроектів, включно зі змінами у Конституцію, відповідно до яких здійснюється судова реформа ! І петя так пишається цією судовою реформою! Але сьогодні НІХТО не довіряє органам, які здійснюють цей відбір та перевірку: Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) і Вищій раді правосуддя (ВРП). Бо вони - одна більш ніж на дві третини, інша наполовину - складаються з суддів, обраних самими суддями !!! Тобто задачу оновлення суддівського корпусу доручили ( суть реформи "по- новому"!!!) САМИМ СУДДЯМ, яких ми хочемо оновити. АБСУРД ! НОНСЕНС ! СЮР ! Величезна кількість недоброчесних суддів, до яких є питання по їхніх статках і колишніх рішеннях, попроходила сито кваліфікомісії суддів, де сидять такі ж судді, до яких можна висунути ті самі претензії. АЛЕ Ж ПЕТЯ ПИШАЄТЬСЯ ЦІЄЮ СУДОВОЮ "РЕФОРМОЮ"!
"Зміни в Конституції в частині правосуддя - одне з найголовніших рішень за час мого президентства", - Порошенко
Цитую сивочолого: "Хочу окремо наголосити, що якби вчора реформа провалилася, якби вчора ми побачили на табло 299-298, це чітко б означало консервацію існуючої судової влади на роки..."
ЗНАЧИТЬ РЕФОРМА ТАКИ ВІДБУЛАСЯ !
І, ДО РЕЧІ, ДЕ В ЗАКОНІ НАПИСАНО ЩО ПРЕЗИДЕНТ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ( ХІБА ЦЕ ІМПЕРАТИВНА НОРМА???ВІДПОВІДАЙ, ОДНОКЛІТИННЕ!!!) ПІДПИСУВАТИ ПРИЗНАЧЕННЯ КОРУПОВАНИХ СУДДІВ ? АДЖЕ ВСІ ЦІ КОНКУРСИ, ЕКЗАМЕНИ, ДЕКЛАРАЦІЇ - ФІКЦІЯ, НАХАБНЕ ОКОЗАМИЛЮВАННЯ !БО ВСІ ПОБАЧИЛИ ХТО КРІЗЬ НИХ ПРОЙШОВ-- ВСЯ СТАРА КОРУПОВАНА СУДОВА МАФІЯ І ДОНЕЦЬКА СЕПАРНЯ !
Але ж петьман обіцяв ПОВНЕ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ !?! ДЕ Ж ОБІЦЯНЕ ПАРАШЕНКОМ ВІДНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ??? ДЕ ЧЕСНИЙ, СПРАВЕДЛИВИЙ СУД, ОБІЦЯНИЙ ПАРАШЕНКОМ ???
Зміни в Конституції в частині правосуддя - одне з найголовніших рішень за час мого президентства, - Порошенко
Цитую далі: "Зараз реформі бути. Зміни відбудуться. На жаль, не за один, але закон передбачає за два роки глибоке очищення влади. Причому процес починається з Верховного суду ( " В "конкурсі" до Верховного Суду перемогли: - племінник Ківалова; - син кума Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів - у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
https://censor.net.ua/ua/news/3115386/peremojtsyamy_konkursu_u_verhovnyyi_sud_staly_pleminnyk_kivalova_yuryst_poroshenka_i_chleny_vrp_yaki )
"Вже за півроку ми повинні завершити конкурси, відбори, перевірки, призначення, обрання: повинен бути повністю сформований новий Верховний суд. Усі нові судді призначатимуться на конкурсній основі (знаємо- бачили ці конкурси!). Цей процес почнеться вже в 2016 році. Доступ до посади суддів відкривається юристам, адвокатам, науковцям. Каста зруйнована. Судді позбавляються повної недоторканності. Після завершення реформи незалежність суддівської системи посилиться, а політичний вплив зменшиться. Я позбавив
самого себе таких можливостей змінами до Конституції. Реформа повертає людям право на чесний справедливий суд", - підкреслив він.

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25.10.2021 12:26 Відповісти
Если сейчас прокрутить весь предвыборный вой против Порошенко (я о президентских выборах - 2019) и посмотреть, ведь, ****, все аргументы оппонентов - полная фигня для тех, кто соображает в юриспруденции, в финансах и так далее. И с этим Роттердам+, и с Липецкой фабрикой, и с "Вы не хотите прекратить войну" и так далее, и тому подобное . . .

Зеленский, ты посмотрел путину в глаза и перестал стрелять. "Заинтересованного" в продолжении войны барыги уже в первом кресле страны нет. Вернул оккупированные Донбасс и Крым ? Как там говорил, если за год ничего не будет, то будет план "Б" . . . Где твой план ? Или план это тот, который курят ? Выйди теперь и скажи людям : "Люди, Порошенко в противостоянии путлеру делал, что мог, я зря его критиковал, потому что мои рецепты решения вопроса не оказались лучше, Пётр Алексеевич, извините, предлагаю пост Министра иностранных дел, чтобы Вы сколачивали международную антироссийскую коалицию". Слабо ? Слабо !

Липецкая фабрика - русские её моментально арестовали, продать было юридически невозможно. Порошенко в ответ остановил производство и уволил трудовой коллектив. Вопли : "У него бизнес в россии, потому и война не выигрывается". Только Порошенко свои бизнес-активы дал в управление (т.н. "слепой траст", когда собственник "не командует") Ротшильдам - это уважаемые люди с двухвековой скоро репутацией, которые не будут просто подтанцовывать туземцу с восточных окраин Европы, так что слепой траст у Ротшильда - это реально слепой траст. А Зеленский дал подержать бизнес Квартала-95 не Ротшильду, а Шефиру. Типа на него переписал долю. Ребята, не смешите меня, пожалуйста . . . Ротшильд и Шефир - это два разных по мировоззрению и репутации еврея. Это небо и земля в вопросах поведения и дорожат они репутацией по разному, точнее первый ею дорожит, а второй едва ли знает значение этого слова.

И так по каждому пункту. То есть обосрать оппонента на выборах - пожалуйста, а как самому дать результат - так нет. И даже не наступать на те же вопросы, которыми втаптывал оппонента в грязь - тоже нет. Но самое главное - НЕ УМЕЕТ ИЗВИНИТЬСЯ И ПРИЗНАТЬ, ЧТО ЛГАЛ ИЛИ ОШИБАЛСЯ. Порошенко с трибуны парламента извинялся, я помню эту речь. А Зеленский не считает себя человеком, который может ошибиться.
Вот ты полез в Президенты - что ты там забыл ? Ты готов к этой должности ? В рекламе говорил : "Так, я готовий" - но ведь НЕТ, НЕ ГОТОВ. И в первую очередь интеллектуально не был готов. Да, сейчас поменялся, много что понял. Но ты нормальный 2 года учиться на живых людях ? Да ещё во время войны ? Нельзя со сцены в кабинет главного менеджера страны - хоть бы депутатом побыл сначала один срок, чтобы понять кухню . . . так же ж нет, сразу "хочу быть владычицей морскою".

Дилетант. И в парламент привёл толпу дилетантов. Хана, это как будто бы пасажиры в летящем самолёте решили выбрать пилотом того, кто круче шутит, а не того, кто в лётную школу ходил.
Честное слово, всеобщее избиретальное право надо отменять. Голосовать должны только люди или с официальным доходом хотя бы эквивалентным 1 тысяче евро в месяц в течение последних 2-3 лет перед выборами, или с высшим образованием. А то колхозники и люмпены с пенсионерами навыбирали нам на голову, прости Господи.
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13.10.2021 22:55 Відповісти
"колхозники и люмпены с пенсионерами навыбирали нам на голову" - та, мабуть, це не точне визначення лохторату зелених слуг наркомана... Люмпени - це правильно є там, всі вони такі люмпени; але серед люмпенів не так багато пенсіонерів... Якщо там і є пенсіонери - то чистопородні совки. Серед них - і ФОПи-торгаші на ятках. А найбільше - неосвіченої молоді, які тільки й того, що вміють завести на смартфон "відуху" та подивитися "роліки" штибу реклами Голобородька...
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14.10.2021 01:49 Відповісти
Да Липецкая фабрика была именно арестована, а не конфискована/национализирована как активы других украинских олигархов. Причем сумма претензии по неуплате налогов фабрикой в 180 млн рублей была Рошеном добровольно выплачена в бюджет РФ. То есть формально российские власти могли в любой момент снять арест, но они этого не сделали. Фактически это как заложник у бандитов, будешь сотрудничать не конфискуем а потом освободим... Рыночная стоимость Липецкой фабрики даже сейчас не менее 200млн долл. Не каждый человек сможет смириться с потерей такой суммы. Поэтому не надо спрашивать почему Медведчук стал бизнеспартнером Порошенко или почему Стрелков беспрепятственно вышел из Славянска...
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14.10.2021 10:37 Відповісти
всех нас отроттердамили строго по закону.
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14.10.2021 02:54 Відповісти
Ця справа вже як поломані дверцята, їх закриваєш, а вони знову відкриваються, вот так у нас "роттердамлять" роками кримінальні справи, біг по колу.
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14.10.2021 08:05 Відповісти
Яка влада, такий суд.
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14.10.2021 09:39 Відповісти
Ахметов в друзьях у Зе - поэтому у дела и не было никаких шансов. А там и срок давности истечет и по вновь выявленным обстоятельствам дела не откроют... Петр Алексеевич может сегодня пить шампанское и готовить повышение цены украинского шоколада до Женевы+. Нарид надо учить рыночным отношениям!
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14.10.2021 10:22 Відповісти
 
 